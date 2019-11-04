Хоккей
Советский спорт«Чикаго» победил в овертайме «Анахайм» в 1000-м матче Гецлафа
Чикаго выиграл у Анахайма (3:2 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Первой звездой был признан форвард уток Райан Гецлаф, который в своем 1000-м матче отметился результативной передачей. В овертайме победу черным ястребам принес форвард Патрик Кейн, забросивший свою четвертую шайбу в сезоне.
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