Хоккей

Советский спортСоветский спорт«Чикаго» победил в овертайме «Анахайм» в 1000-м матче Гецлафа

Чикаго выиграл у Анахайма (3:2 OT) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Первой звездой был признан форвард уток Райан Гецлаф, который в своем 1000-м матче отметился результативной передачей. В овертайме победу черным ястребам принес форвард Патрик Кейн, забросивший свою четвертую шайбу в сезоне.
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