Будьте в Плюсе

Чили и Аргентина приостановили поставки литиевого сырья в Россию

Аргентина и Чили приостановили поставки в Россию литиевой руды, заявил на круглом столе в Совете Федерации замдиректора департамента металлургии и материалов Минпромторга Владислав Демидов, передает ТАСС.
РБК
«По литию проблема вообще-то уже гигантская, потому что в случае, если будет отказ в поставке сырья из Боливии, точно так же и Чили и Аргентина не будут поставлять нам сырье, то, к сожалению, литиевого сырья нам брать негде», — предупредил чиновник.
РБК
Литий является сырьем в том числе для производства аккумуляторов и систем накопления энергии.
ТАСС
В начале февраля "Газпром", Минпромторг РФ и Иркутская нефтяная компания подписали документы по проекту добычи лития на Ковыктинском месторождении.
ТАСС

Подробнее о событии

Аргентина и Чили прекратили поставки лития в Россию — это создаёт огромные риски для производства аккумуляторов
3DNews17:49
Аргентина и Чили приостановили поставки литиевого сырья в Россию
ТАССвчера в 10:04
Самое цитируемое
Литиевое сырьё из Аргентины и Чили больше не будет поставляться в Россию
АБНвчера в 15:30
В Минпромторге сообщили об остановке поставок литиевого сырья из Аргентины и Чили
Говорит Москвавчера в 15:51
Аргентина и Чили приостановили поставки в Россию литиевой руды — сырья для производства аккумуляторов
КМВ Новостивчера в 15:35
Крупные поставщики лития приостановили поставки в Россию
Новый Деньвчера в 16:41
Чили и Аргентина приостановили поставки литиевого сырья в Россию
РБКвчера в 14:30

Интересное

Зеленский предложил обменять задержанного Медведчука на украинских военнопленных

Украинский лидер Владимир Зеленский предложил обменять главу политсовета фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука на украинских военнопленных.
RT на русском18:02

Свыше тысячи морпехов ВСУ добровольно сдались в плен в Мариуполе

Более тысячи украинских морских пехотинцев добровольно сдались в плен в Мариуполе, сообщает военный журналист и специальный корреспондент ДИП «Вести» ВГТРК Александр Сладков.
Аргументы и Факты17:03

Эксперт Полин: «газовый рубль» может стать переломом международной валютной системы

Появление "газового рубля" из-за антироссийских санкций может означать, что международная валютная система подошла к переломному моменту, такое мнение в статье издания "Хуаньцю шибао" выразил научный сотрудник Китайской академии общественных наук Сюй Полин.
РИА Новости18:40

The Telegraph: жители Великобритании закупаются товарами впрок из-за роста цен

Рост цен продукты, энергоресурсы и другие товары на фоне антироссийских санкций вынудил жителей Великобритании закупаться впрок.
Lenta.ru20:48

Президент США Байден заявил, что в инфляции в США на 70% виновата Россия

Резкий рост цен в США в марте произошел по вине России.
РИА Новости21:27

Японский эксперт Ядова заявил, что отключение России от SWIFT оказалось неэффективным

"Санкционные меры по отключению России от системы SWIFT, которые изначально считались решающими, малоэффективны", - резюмирует Ядова.
РИА Новости18:27

Мишустин заявил, что в России продлят на три года действие истекающих водительских прав

Как поясняется в официальном телеграм-канале кабинета министров, изменение коснется прав, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года, их продлят автоматически.
РИА Новостивчера в 09:33

Глава Минэнерго России допустил подорожание нефти до $150 в случае эмбарго

Цены на нефть могут вырасти до $150 за баррель в случае запрета на поставки из России, считает министр энергетики России Николай Шульгинов.
Коммерсантъ20:09

Гол и передача Овечкина помогли «Вашингтону» разгромить «Филадельфию» в матче НХЛ

Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" одержали крупную победу над "Филадельфией Флайерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
РИА Новости21:44

Замглавы чеченской Росгвардии Мартынов рассказал о появлении на Украине новых наёмников

На Украине стали появляться новые формирования наёмников, отличительной чертой которых являются зелёные опознавательные повязки.
RT на русскомвчера в 13:46