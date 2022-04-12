Аргентина и Чили приостановили поставки в Россию литиевой руды, заявил на круглом столе в Совете Федерации замдиректора департамента металлургии и материалов Минпромторга Владислав Демидов, передает ТАСС.
«По литию проблема вообще-то уже гигантская, потому что в случае, если будет отказ в поставке сырья из Боливии, точно так же и Чили и Аргентина не будут поставлять нам сырье, то, к сожалению, литиевого сырья нам брать негде», — предупредил чиновник.
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