«По литию проблема вообще-то уже гигантская, потому что в случае, если будет отказ в поставке сырья из Боливии, точно так же и Чили и Аргентина не будут поставлять нам сырье, то, к сожалению, литиевого сырья нам брать негде», — предупредил чиновник.