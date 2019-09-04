Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЧили и Аргентина сыграли вничью

Сборные Чили и Аргентины не выявили победителя в товарищеском матче (0:0). Это была первая игра аргентинцев после того, как нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил дисквалификацию на 3 месяца за то, что не явился на награждение бронзовыми медалями Кубка Америки-2019, резко раскритиковав судей, работу ВАР и обвинил чиновников КОНМЕБОЛ в коррупции.
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Чили и Аргентина сыграли вничью

Спорт-Экспресс00:30

Чили — Аргентина. Прогноз (к. 4.0) и ставки на товарищеский матч 6 сентября 2019 года

LiveSport.ru04 сентября в 20:40

Товарищеские матчи. Аргентина и Чили голов не забили, Эквадор обыграл Перу

Sports.ruвчера в 11:10

Прогноз на матч Чили – Аргентина: очередное бодание двух грандов

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Аргентина – Чили: прогноз Жорди Гратакоса на товарищеский матч

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Чили – Аргентина - прогноз и ставка на товарищеский матч

ODDS.ru04 сентября в 16:09

Чили — Аргентина: отомстят ли чилийцы?

Все про Спорт ру04 сентября в 09:38
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Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 03:14, Вашингтон
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Российская газета вчера в 23:10
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Wday.ru 01:59
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В Новогиреево задержали девушку после того, как полиция нашла в парке трафарет с надписью «Свободу политзаключённым»

В московском районе Новогиреево задержали девушку после того, как полиция нашла в местном парке трафарет с надписью "Свободу политзаключённым".
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Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов

Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.
РИА Новости вчера в 11:52
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Смартфоны Nokia 7.2 и Nokia 6.2 получили круглые тройные камеры

Megaobzor.com вчера в 14:25
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Колледжи прекратят прием по 30 специальностям с 2021 года

Минпросвещения России планирует прекратить набор студентов в средние специальные учебных заведения по девяти профессиям и 23 специальностям, которые, по мнению министерства, можно считать устаревшими.
Газета.Ru вчера в 15:14
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Стало известно место проведения свадьбы Собчак и Богомолова

Недавно журналистам стало известно место проведения торжества.
OAnews вчера в 09:54
Политика

Ксения Собчак на Украине высказалась о принадлежности Крыма

КП - Крым вчера в 06:49
Футбол

Кокорина и Мамаева освободили по УДО

Рассмотрение ходатайств прошло на выездном заседании суда в колонии, где отбывают наказание братья Кокорины и Мамаев.
BFM.ru 02:59
Политика

Источник сообщил о включении Сенцова и Вышинского в списки на обмен

В списки для выдачи Украине удерживаемых лиц в рамках обмена включили 24 моряков, арестованных после инцидента в Керченском проливе, и еще 11 осужденных, в том числе режиссера Олега Сенцова.
Интерфакс 01:13
Происшествия

В Красноярском крае четырехлетний мальчик пропал в тайге

РБК 02:43
Политика

Минэкономразвития отреагировало на критику Мутко

Минэкономразвития ответило на критику вице-премьера Виталия Мутко по поводу поддержки предпринимателей в Тулуне, пострадавших от паводка.
РИА Новости вчера в 16:51
Политика

Скончался экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе

Вести.Ru 01:51
Политика

Путин заявил о необходимости решить вопросы на космодроме «Восточный»

После работы на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин отправится на космодром "Восточный".
Российская газета 02:47
Политика

Путин назвал самое красивое место в мире

Газета.Ru 00:25
Политика

Путин о расширении маткапитала: важно – чтобы деньги «не стырили»

Президент РФ Владимир Путин призвал правительство рассмотреть вопрос о расширении возможностей использования материнского капитала.
REGNUM 02:08
Политика

Путин согласился поехать мыть золото на Колыму

Президент России Владимир Путин пообещал, что приедет в Магадан мыть золото.
Lenta.ru 02:28
Политика

В Китае Меркель сидя прослушала гимны двух стран

Находящаяся с визитом в Китае канцлер Германии Ангела Меркель сидя прослушала гимны двух стран и заставила журналистов снова говорить о своем здоровье, пишет в пятницу, 6 сентября, «РИА Новости».
Известия 00:34
Теннис

Серена Уильямс победила Свитолину и вышла в финал US Open

Американская теннисистка Серена Уильямс обыграла украинку Элину Свитолину в полуфинале Открытого чемпионата США (US Open).
ТАСС вчера в 21:58
Экономика

«Известия»: Минфин выступает за взимание НДФЛ с водителей карпулинга

Министерство финансов РФ выступает за взимание подоходного налога с водителей карпулинга - сервисов совместного использования автомобиля с разделением расходов.
ТАСС вчера в 22:07
Политика

Путин допустил рост цен на жилье из-за эскроу-счетов

Президент РФ Владимир Путин допустил, что переход на систему эскроу-счетов поможет в корне изменить ситуацию на жилищном рынке, когда ответственность за качество работы застройщиков и риски будут переложены с граждан на финансовые организации.
Известия 02:04
Происшествия

Два Су-34 столкнулись в небе под Липецком

Известия 01:57
Кино

Мультсериал «Маша и медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании

Аргументы и Факты вчера в 20:20
Общество

Роструд назвал сферы с высокими зарплатами

В пресс-службе Роструда рассказали, в каких сферах предлагают наибольшее число вакансий с зарплатой от 80 тыс. рублей в месяц.
RT на русском 01:45
Происшествия

Два человека погибли в ДТП в Тюменской области

На месте аварии погибли два человека, в том числе 15-летняя девочка. Об этом сообщили в областном управлении ГИБДД.
Известия 00:34
Шоу-бизнес

Нетребко показала, как отпраздновал день рождения сын Тьяго

Общих детей у супругов нет, но от прошлых отношений у певицы подрастает сын Тьяго, который стал Юсифу практически родным.
Телепрограмма вчера в 14:33
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Нурмагомедову пришлось раздеться, чтоб сделать вес перед боем с Порье

Нурмагомедов смог согнать вес и показать требуемые 70,3 кг. Однако для этого ему пришлось раздеться, чтобы сбросить лишние граммы.
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После обрушения здания в Подмосковье разобрано 70 кубометров завалов

После обрушения неэксплуатируемого пятиэтажного здания в посёлке Новая Шурма под Сергиевым Посадом в Московской области разобрано 70 кубометров завалов.
RT на русском 02:50
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Строители в Алеппо восстановили 200 жилых домов

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Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию

Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк - прим.ред.) поженились.
ТВ Центр вчера в 09:40
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