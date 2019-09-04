Футбол
Спорт-ЭкспрессЧили и Аргентина сыграли вничью
Сборные Чили и Аргентины не выявили победителя в товарищеском матче (0:0). Это была первая игра аргентинцев после того, как нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил дисквалификацию на 3 месяца за то, что не явился на награждение бронзовыми медалями Кубка Америки-2019, резко раскритиковав судей, работу ВАР и обвинил чиновников КОНМЕБОЛ в коррупции.
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Чили — Аргентина. Прогноз (к. 4.0) и ставки на товарищеский матч 6 сентября 2019 года
LiveSport.ru04 сентября в 20:40
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 03:14, Вашингтон
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После работы на Восточном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин отправится на космодром "Восточный".
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Путин назвал самое красивое место в мире
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Путин о расширении маткапитала: важно – чтобы деньги «не стырили»
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Мультсериал «Маша и медведь» покажут в кинотеатрах Великобритании
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