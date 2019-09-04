Футбол
Спорт-ЭкспрессЧили и Аргентина сыграли вничью
Сборные Чили и Аргентины не выявили победителя в товарищеском матче (0:0). Это была первая игра аргентинцев после того, как нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил дисквалификацию на 3 месяца за то, что не явился на награждение бронзовыми медалями Кубка Америки-2019, резко раскритиковав судей, работу ВАР и обвинил чиновников КОНМЕБОЛ в коррупции.
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На дом Памфиловой совершено нападение
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РБК публикует фото погибших в Сирии военных
Подлинность фото подтвердил источник РБК, знакомый с обстоятельствами их гибели. К трем портретам в траурных рамках возложены цветы.
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В Латвии раскритиковали Лайму Вайкуле за русский язык
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Суд в Москве заочно арестовал основателя «Рольфа»
Басманный суд Москвы в пятницу заочно арестовал основателя автоконцерна "Рольф" Сергея Петрова, обвиняемого в незаконном выводе за рубеж и присвоении 4 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал от России не гнобить и не наклонять его страну.
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На Багамах заявили, что число жертв урагана может стать «ошеломляющим»
Число жертв урагана "Дориан" на Багамских островах может стать "ошеломляющим", заявил министр здравоохранения страны Дюэйн Сэндс, его слова приводит газета Nassau Guardian.
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Председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов рассказал о своем отношении к аренде игроков.
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Два боевых истребителя-бомбардировщика Су-34 столкнулись в небе недалеко от Липецка.
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Центробанк ожидаемо снизил ключевую ставку
Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считали, что регулятор на заседании в пятницу снизит ключевую ставку на 0,25 процентного пункта — до 7% годовых, что укладывается в политику планомерного смягчения, но затем возьмет паузу.
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Альбина Джанабаева заставила своих фанатов переживать. В сети появились сообщения о том, что певица ушла от Меладзе.
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Общество
Роструд назвал профессии с зарплатой выше 80 тыс. рублей
Есть вакансии пилотов с зарплатой до 350 тыс. рублей, помощникам капитана предлагают до 300 тыс. рублей в месяц, а машинистам горных выемочных машин — 200 тыс. рублей.
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Путин потребовал в срок завершить строительство космодрома Восточный
Президент России Владимир Путин потребовал завершить строительство космодрома Восточный в Амурской области и запустить ракеты-носители с космодрома в назначенные сроки.
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Россия и Белоруссия подготовили программу интеграции
Россия и Белоруссия завершили работу над программой действий по интеграции, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.
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«Нафтогаз Украины» начинает закупать газ на кредитные средства ЕБРР
В компании «Нафтогаз Украины» заявили о намерении закупить газ у европейских поставщиков на кредитные средства, предоставленные украинской госкомпании ЕБРР.
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Первоуральск вошел в список самых опасных городов России
В десятку попал и Первоуральск. А вот самыми безопасными городами по результатам опроса стали Ейск, Геленджик и Грозный.
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В Гидрометцентре предупредили о заморозках и дожде со снегом
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Путин ответил Абэ про мирный договор по Курилам
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Пропавшую из песочницы двухлетнюю девочку ищут в Вологодской области
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В Крыму женщину с затонувшего катера нашли мертвой
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Apple запустила тестовую веб-версию приложения Apple Music
В 2014 году Apple приобрела Beats Music, у которой была веб-версия, однако компания закрыла ее после появления приложения Apple Music.
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Анастасия Заворотнюк планирует рассказать правду о своем здоровье
Актриса Анастасия Заворотнюк планирует сообщить зрителям правду о своем здоровье, в настоящее время она выбирает площадку для интервью.
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