Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЧили и Аргентина сыграли вничью

Сборные Чили и Аргентины не выявили победителя в товарищеском матче (0:0). Это была первая игра аргентинцев после того, как нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил дисквалификацию на 3 месяца за то, что не явился на награждение бронзовыми медалями Кубка Америки-2019, резко раскритиковав судей, работу ВАР и обвинил чиновников КОНМЕБОЛ в коррупции.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Чили и Аргентина сыграли вничью

Спорт-Экспресс00:30

Аргентина – Чили: прогноз Жорди Гратакоса на товарищеский матч

Чемпионатвчера в 12:00

Чили – Аргентина - прогноз и ставка на товарищеский матч

ODDS.ru04 сентября в 16:09

Прогноз на матч Чили – Аргентина: очередное бодание двух грандов

Legalbetвчера в 01:18

Чили — Аргентина. Прогноз (к. 4.0) и ставки на товарищеский матч 6 сентября 2019 года

LiveSport.ru04 сентября в 20:40

Товарищеские матчи. Аргентина и Чили голов не забили, Эквадор обыграл Перу

Sports.ruвчера в 11:10

Чили — Аргентина: отомстят ли чилийцы?

Все про Спорт ру04 сентября в 09:38
Показать все источники
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 01:36, Вашингтон
Политика

Скончался экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе

В возрасте 95 лет скончался бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе. Об этом сообщил действующий глава государства Эммерсон Мнангагва.
Вести.Ru 01:21
Футбол

Бэйл о «Реале»: «Не скажу, что счастлив, но я играю»

Не сказал бы, что я счастлив на поле, но я играю.
Sports.ru вчера в 12:43
Политика

Собчак в Киеве рассказала о принадлежности Крыма

BFM.ru вчера в 13:11
Шоу-бизнес

Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов

Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.
РИА Новости вчера в 11:52
Общество

Принцесса Шарлотта пошла в школу

Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru вчера в 04:34
Происшествия

В Красноярском крае пропавшего ребёнка ищут более 250 человек

REGNUM 00:30
Авто

Заведется ли Lada Vesta после года простоя

Два экземпляра Lada Vesta были куплены Nokian у питерского дилера марки и переправлены в Финляндию: предполагалось, что популярная в России модель будет интересна журналистам в качестве автомобиля для проведения сравнительных тестов, но расчёт оказался неверным, и машины стоят без дела уже больше года.
Российская газета вчера в 04:03
Здоровье

Названа причина вспышки болезней среди вейперов в США

Около 90% страдающих легочными заболеваниями от курения вейпов в американском штате Висконсин употребляли смеси с тетрагидроканнабинолом (ТГК), который является активным веществом марихуаны.
Известия вчера в 23:38
Общество

ВОЗ назвала самые пьющие страны Европы

Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет о потреблении алкоголя в странах Европы.
Российская газета вчера в 06:10
Армия и оружие

Российские подлодки вышли из строя в Сирии

Проблему обнаружили в порту в Сирии, так как при переходе в Средиземное море батареи не использовались. Когда это выяснилось, не уточняется.
Lenta.ru вчера в 08:45
Политика

Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие у России

РИА Новости вчера в 06:31
Происшествия

Рейс «Руслайна» из Воронежа вновь задержался на пути в Петербург

Лайнер авиакомпании «Руслайн», следующий рейсом Воронеж — Санкт-Петербург, задерживается на 2 часа 15 минут, следует из данных онлайн-табло на сайте аэропорта вылета.
РБК 01:23
Технологии

Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет»

Сбербанк России запустил уникальный сервис доставки продуктов из магазинов, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:25
Политика

В Китае Меркель сидя прослушала гимны двух стран

Находящаяся с визитом в Китае канцлер Германии Ангела Меркель сидя прослушала гимны двух стран и заставила журналистов снова говорить о своем здоровье пишет в пятницу, 6 сентября, «РИА Новости».
Известия 00:34
Происшествия

Навальный сообщил об обысках в ФБК

Оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный сообщил, что в офисе ФБК проходит обыск.
Интерфакс вчера в 13:07
Политика

Путин пообещал смягчить наказание по экономическим статьям

Президент РФ Владимир Путин пообещал, что дальнейшая работа по смягчению уголовного наказания по экономическим статьям будет продолжена.
Известия 01:12
Гаджеты

Xiaomi выпустит новую технологию беспроводной зарядки

Компания Xiaomi готовит новую технологию беспроводной зарядки для смартфонов. Об этом говорит тизер из китайской социальной сети Weibo.
The GEEK вчера в 03:50
Общество

В Индии 74-летняя женщина родила двойню

Жительница индийского штата Андхра-Прадеш, забеременевшая с помощью ЭКО в возрасте 74 лет, родила двух девочек.
Российская газета вчера в 22:30
Экономика

МЧС рекордно увеличило число пожарных инспекторов и проверок бизнеса

Резко выросло только число пожарных проверок МЧС, следует из доклада Минэкономразвития об итогах контрольно-надзорной деятельности за 2018 год, изученного РБК.
РБК 00:03
Политика

Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США

Российская сторона потребовала у США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех») Александра Коршунова.
RT на русском 00:37
Политика

Польский журналист назвал Варшаву врагом российской государственности

По словам Пискорского, торжества, проходившие в Польше 1 сентября в память начала Второй мировой войны, — это «антироссийский спектакль», который устраивает Варшава.
РБК 01:01
Шоу-бизнес

Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию

Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк - прим.ред.) поженились.
ТВ Центр вчера в 09:40
Здоровье

Главный онколог Минздрава назвал ключевые факторы развития рака

Наиболее критическими факторами развития онкологического заболевания являются курение и употребление спиртного, а также вирус папилломы человека.
Вечерняя Москва 04 сентября в 05:26
Армия и оружие

В Сирии погибли трое российских военнослужащих

Как сообщил «Ведомостям» военно-дипломатический источник, в среду, 4 сентября, около 22.00 по местному времени в районе населенного пункта Джурин (зона деэскалации «Идлиб») в Сирии произошел инцидент, в результате которого погибли трое офицеров Вооруженных сил России.
Ведомости вчера в 09:17
Армия и оружие

США сообщили о дате размещения запрещенных ДРСМД ракет

Исполняющий обязанности министра Армии США Райан Маккарти заявил, что Соединенные Штаты планируют организовать размещение высокоточных и гиперзвуковых ракет с баллистической боеголовкой к началу 2020-ых годов.
Восток-Медиа вчера в 10:39
Политика

Россия считает представление японской стороны по Курилам неприемлемым

ТАСС 00:00
Политика

Путин не исключил поддержки для переезжающих из-за рубежа россиян

Президент России Владимир Путин сообщил, что подумает над программой особой поддержки для переезжающих из дальнего зарубежья россиян в РФ на время адаптации.
Московский Комсомолец 01:07
Политика

Кличко от увольнения с поста мэра Киева отделяет подпись Зеленского

Правительство Украины поддержало увольнение Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации.
Уралинформбюро 04 сентября в 10:48
Интернет

Facebook запустил сервис знакомств

Компания Facebook объявила о запуске в США сервиса онлайн-знакомств Dating.
Коммерсантъ вчера в 13:59
Происшествия

Пропавшую пассажирку затонувшего в Крыму катера ищут с беспилотником

REGNUM вчера в 09:58
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Чили
Государство в Южной Америке
Государство на юго-западе Южной Америки, занимающее длинную узкую полосу земли между Тихим океаном и Андами. На западе омывается Тихим океаном, на востоке граничит с Аргентиной, на севере с Перу, на северо-востоке с Боливией.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное