Футбол
Спорт-ЭкспрессЧили и Аргентина сыграли вничью
Сборные Чили и Аргентины не выявили победителя в товарищеском матче (0:0). Это была первая игра аргентинцев после того, как нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил дисквалификацию на 3 месяца за то, что не явился на награждение бронзовыми медалями Кубка Америки-2019, резко раскритиковав судей, работу ВАР и обвинил чиновников КОНМЕБОЛ в коррупции.
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Чили — Аргентина. Прогноз (к. 4.0) и ставки на товарищеский матч 6 сентября 2019 года
LiveSport.ru04 сентября в 20:40
Автоматически обработано 6979 источников, обновлено в 01:36, Вашингтон
Политика
Скончался экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе
В возрасте 95 лет скончался бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе. Об этом сообщил действующий глава государства Эммерсон Мнангагва.
Вести.Ru 01:21
Футбол
Бэйл о «Реале»: «Не скажу, что счастлив, но я играю»
Не сказал бы, что я счастлив на поле, но я играю.
Sports.ru вчера в 12:43
Политика
Собчак в Киеве рассказала о принадлежности Крыма
BFM.ru вчера в 13:11
Шоу-бизнес
Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов
Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.
РИА Новости вчера в 11:52
Общество
Принцесса Шарлотта пошла в школу
Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.
Газета.Ru вчера в 04:34
Авто
Заведется ли Lada Vesta после года простоя
Два экземпляра Lada Vesta были куплены Nokian у питерского дилера марки и переправлены в Финляндию: предполагалось, что популярная в России модель будет интересна журналистам в качестве автомобиля для проведения сравнительных тестов, но расчёт оказался неверным, и машины стоят без дела уже больше года.
Российская газета вчера в 04:03
Здоровье
Названа причина вспышки болезней среди вейперов в США
Около 90% страдающих легочными заболеваниями от курения вейпов в американском штате Висконсин употребляли смеси с тетрагидроканнабинолом (ТГК), который является активным веществом марихуаны.
Известия вчера в 23:38
Общество
ВОЗ назвала самые пьющие страны Европы
Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет о потреблении алкоголя в странах Европы.
Российская газета вчера в 06:10
Армия и оружие
Российские подлодки вышли из строя в Сирии
Проблему обнаружили в порту в Сирии, так как при переходе в Средиземное море батареи не использовались. Когда это выяснилось, не уточняется.
Lenta.ru вчера в 08:45
Политика
Путин предлагал Трампу купить гиперзвуковое оружие у России
РИА Новости вчера в 06:31
Происшествия
Рейс «Руслайна» из Воронежа вновь задержался на пути в Петербург
Лайнер авиакомпании «Руслайн», следующий рейсом Воронеж — Санкт-Петербург, задерживается на 2 часа 15 минут, следует из данных онлайн-табло на сайте аэропорта вылета.
РБК 01:23
Технологии
Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет»
Сбербанк России запустил уникальный сервис доставки продуктов из магазинов, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 00:25
Политика
В Китае Меркель сидя прослушала гимны двух стран
Находящаяся с визитом в Китае канцлер Германии Ангела Меркель сидя прослушала гимны двух стран и заставила журналистов снова говорить о своем здоровье пишет в пятницу, 6 сентября, «РИА Новости».
Известия 00:34
Происшествия
Навальный сообщил об обысках в ФБК
Оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный сообщил, что в офисе ФБК проходит обыск.
Интерфакс вчера в 13:07
Политика
Путин пообещал смягчить наказание по экономическим статьям
Президент РФ Владимир Путин пообещал, что дальнейшая работа по смягчению уголовного наказания по экономическим статьям будет продолжена.
Известия 01:12
Гаджеты
Xiaomi выпустит новую технологию беспроводной зарядки
Компания Xiaomi готовит новую технологию беспроводной зарядки для смартфонов. Об этом говорит тизер из китайской социальной сети Weibo.
The GEEK вчера в 03:50
Общество
В Индии 74-летняя женщина родила двойню
Жительница индийского штата Андхра-Прадеш, забеременевшая с помощью ЭКО в возрасте 74 лет, родила двух девочек.
Российская газета вчера в 22:30
Экономика
МЧС рекордно увеличило число пожарных инспекторов и проверок бизнеса
Резко выросло только число пожарных проверок МЧС, следует из доклада Минэкономразвития об итогах контрольно-надзорной деятельности за 2018 год, изученного РБК.
РБК 00:03
Политика
Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США
Российская сторона потребовала у США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех») Александра Коршунова.
RT на русском 00:37
Политика
Польский журналист назвал Варшаву врагом российской государственности
По словам Пискорского, торжества, проходившие в Польше 1 сентября в память начала Второй мировой войны, — это «антироссийский спектакль», который устраивает Варшава.
РБК 01:01
Шоу-бизнес
Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию
Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк - прим.ред.) поженились.
ТВ Центр вчера в 09:40
Здоровье
Главный онколог Минздрава назвал ключевые факторы развития рака
Наиболее критическими факторами развития онкологического заболевания являются курение и употребление спиртного, а также вирус папилломы человека.
Вечерняя Москва 04 сентября в 05:26
Армия и оружие
В Сирии погибли трое российских военнослужащих
Как сообщил «Ведомостям» военно-дипломатический источник, в среду, 4 сентября, около 22.00 по местному времени в районе населенного пункта Джурин (зона деэскалации «Идлиб») в Сирии произошел инцидент, в результате которого погибли трое офицеров Вооруженных сил России.
Ведомости вчера в 09:17
Армия и оружие
США сообщили о дате размещения запрещенных ДРСМД ракет
Исполняющий обязанности министра Армии США Райан Маккарти заявил, что Соединенные Штаты планируют организовать размещение высокоточных и гиперзвуковых ракет с баллистической боеголовкой к началу 2020-ых годов.
Восток-Медиа вчера в 10:39
Политика
Путин не исключил поддержки для переезжающих из-за рубежа россиян
Президент России Владимир Путин сообщил, что подумает над программой особой поддержки для переезжающих из дальнего зарубежья россиян в РФ на время адаптации.
Московский Комсомолец 01:07
Политика
Кличко от увольнения с поста мэра Киева отделяет подпись Зеленского
Правительство Украины поддержало увольнение Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации.
Уралинформбюро 04 сентября в 10:48
Интернет
Facebook запустил сервис знакомств
Компания Facebook объявила о запуске в США сервиса онлайн-знакомств Dating.
Коммерсантъ вчера в 13:59
Происшествия
Пропавшую пассажирку затонувшего в Крыму катера ищут с беспилотником
REGNUM вчера в 09:58