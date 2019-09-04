Сборные Чили и Аргентины не выявили победителя в товарищеском матче (0:0). Это была первая игра аргентинцев после того, как нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил дисквалификацию на 3 месяца за то, что не явился на награждение бронзовыми медалями Кубка Америки-2019, резко раскритиковав судей, работу ВАР и обвинил чиновников КОНМЕБОЛ в коррупции.

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Политика Скончался экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе В возрасте 95 лет скончался бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе. Об этом сообщил действующий глава государства Эммерсон Мнангагва.

Шоу-бизнес Актер Александр Семчев рассказал, как похудел на сто килограммов Заслуженный артист России Александр Семчев рассказал, как ему удалось сбросить более чем сто килограммов лишнего веса.

Общество Принцесса Шарлотта пошла в школу Шарлотта пошла в школу Thomas's Battersea, где уже учится ее брат принц Джордж. Детей в школу на машине привез сам принц Уильям.

Авто Заведется ли Lada Vesta после года простоя Два экземпляра Lada Vesta были куплены Nokian у питерского дилера марки и переправлены в Финляндию: предполагалось, что популярная в России модель будет интересна журналистам в качестве автомобиля для проведения сравнительных тестов, но расчёт оказался неверным, и машины стоят без дела уже больше года.

Здоровье Названа причина вспышки болезней среди вейперов в США Около 90% страдающих легочными заболеваниями от курения вейпов в американском штате Висконсин употребляли смеси с тетрагидроканнабинолом (ТГК), который является активным веществом марихуаны.

Общество ВОЗ назвала самые пьющие страны Европы Всемирная организация здравоохранения опубликовала отчет о потреблении алкоголя в странах Европы.

Армия и оружие Российские подлодки вышли из строя в Сирии Проблему обнаружили в порту в Сирии, так как при переходе в Средиземное море батареи не использовались. Когда это выяснилось, не уточняется.

Происшествия Рейс «Руслайна» из Воронежа вновь задержался на пути в Петербург Лайнер авиакомпании «Руслайн», следующий рейсом Воронеж — Санкт-Петербург, задерживается на 2 часа 15 минут, следует из данных онлайн-табло на сайте аэропорта вылета.

Технологии Сбербанк запустил сервис доставки продуктов из магазинов «СберМаркет» Сбербанк России запустил уникальный сервис доставки продуктов из магазинов, сообщает новостное издание Evo-rus.com.

Политика В Китае Меркель сидя прослушала гимны двух стран Находящаяся с визитом в Китае канцлер Германии Ангела Меркель сидя прослушала гимны двух стран и заставила журналистов снова говорить о своем здоровье пишет в пятницу, 6 сентября, «РИА Новости».

Происшествия Навальный сообщил об обысках в ФБК Оппозиционер и основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный сообщил, что в офисе ФБК проходит обыск.

Политика Путин пообещал смягчить наказание по экономическим статьям Президент РФ Владимир Путин пообещал, что дальнейшая работа по смягчению уголовного наказания по экономическим статьям будет продолжена.

Гаджеты Xiaomi выпустит новую технологию беспроводной зарядки Компания Xiaomi готовит новую технологию беспроводной зарядки для смартфонов. Об этом говорит тизер из китайской социальной сети Weibo.

Общество В Индии 74-летняя женщина родила двойню Жительница индийского штата Андхра-Прадеш, забеременевшая с помощью ЭКО в возрасте 74 лет, родила двух девочек.

Экономика МЧС рекордно увеличило число пожарных инспекторов и проверок бизнеса Резко выросло только число пожарных проверок МЧС, следует из доклада Минэкономразвития об итогах контрольно-надзорной деятельности за 2018 год, изученного РБК.

Политика Посольство РФ осудило задержание сотрудника «Ростеха» по запросу США Российская сторона потребовала у США отменить запрос на экстрадицию задержанного в Италии топ-менеджера Объединённой двигателестроительной корпорации (входит в «Ростех») Александра Коршунова.

Политика Польский журналист назвал Варшаву врагом российской государственности По словам Пискорского, торжества, проходившие в Польше 1 сентября в память начала Второй мировой войны, — это «антироссийский спектакль», который устраивает Варшава.

Шоу-бизнес Ивлеева вышла замуж за Элджея и сменила фамилию Блогер Анастасия Ивлеева и рэпер Элджей (настоящее имя — Алексей Узенюк - прим.ред.) поженились.

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Армия и оружие В Сирии погибли трое российских военнослужащих Как сообщил «Ведомостям» военно-дипломатический источник, в среду, 4 сентября, около 22.00 по местному времени в районе населенного пункта Джурин (зона деэскалации «Идлиб») в Сирии произошел инцидент, в результате которого погибли трое офицеров Вооруженных сил России.

Армия и оружие США сообщили о дате размещения запрещенных ДРСМД ракет Исполняющий обязанности министра Армии США Райан Маккарти заявил, что Соединенные Штаты планируют организовать размещение высокоточных и гиперзвуковых ракет с баллистической боеголовкой к началу 2020-ых годов.

Политика Путин не исключил поддержки для переезжающих из-за рубежа россиян Президент России Владимир Путин сообщил, что подумает над программой особой поддержки для переезжающих из дальнего зарубежья россиян в РФ на время адаптации.

Политика Кличко от увольнения с поста мэра Киева отделяет подпись Зеленского Правительство Украины поддержало увольнение Виталия Кличко с поста главы Киевской городской государственной администрации.