Происшествия

РБКРБКЧилийский военный самолет с 38 людьми разбился по пути в Антарктиду

Самолет чилийских ВВС, пропавший с экранов радаров по пути в Антарктиду, разбился. Об этом говорится в сообщении военно-воздушных сил страны в Twitter. Чилийские военные сообщают, что ведут поиски с целью найти выживших.
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Пропавший с радаров чилийский самолет разбился по пути в Антарктиду

Российская газета00:34

Чилийский самолет с 38 людьми на борту потерпел крушение

ТАССвчера в 23:38

Чилийский военный самолет с 38 людьми разбился по пути в Антарктику

РИА Новостивчера в 23:50

Самолёт ВВС Чили с 38 людьми на борту объявлен пропавшим

RT на русскомвчера в 23:40

Самолет ВВС Чили с 38 людьми на борту исчез с радаров на пути в Антарктиду

Интерфаксвчера в 22:08

Военный самолет Чили с 38 людьми на борту разбился

Газета.Ruвчера в 23:45

Чилийский военный самолет с 38 людьми разбился по пути в Антарктиду

РБК00:10
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Общество

В ПФР назвали условие приостановки выплат пенсионерам

Можно явиться в отделение лично или пригласить сотрудника ПФР к себе: - Если у пенсионера есть сложности с личной явкой, он всегда может обратиться в ПФР, чтобы специалисты мобильной клиентской службы приехали и засвидетельствовали факт получения пенсии у него на дому, - пояснили в ведомстве.
Комсомольская правда вчера в 14:14
Политика

Завершилась встреча лидеров «нормандской четверки» в Париже

iReactor вчера в 13:56
Спорт

Путин прокомментировал решение WADA об отстранении России

Коллективный характер наказания в отношении России говорит о политической подоплеке решения Всемирного антидопингового агентства (WADA), заявил 9 декабря президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам «нормандского саммита» в Париже.
Известия вчера в 19:20
Гаджеты

WhatsApp перестанет работать на миллионах смартфонов в 2020 году

Мессенджер WhatsApp прекращает работать на миллионах смартфонах по всему миру в 2020 году, поскольку завершает поддержку функционирования на старых iPhone и в телефонах с устаревшей операционной системой (ОС) Android, а также гаджетов с ОС Windows Mobile, передает Daily Mail.
Коммерсантъ вчера в 23:22
Политика

Путин объяснил разногласия с Зеленским касательно границы

Президент России Владимир Путин заверил, что его разногласия с президентом Украины по вопросам границы обусловлен тем, что Россия в первую очередь отталкивается от «минских соглашений».
Новостной фронт вчера в 18:58
Политика

Путин процитировал детский стишок, говоря про газ для Украины

Владимир Путин уточнил, что вопрос транзита российского газа в Европу через территорию Украины обсуждался с Владимиром Зеленским во время двусторонних переговоров на полях саммита "нормандской четверки".
Московский Комсомолец вчера в 19:22
Футбол

Хет-трик Месси помог «Барселоне» обыграть «Мальорку»

В матче 16-го тура чемпионата Испании по футболу среди команд Примеры «Барселона» одержала победу над «Мальоркой».
RT на русском 07 декабря в 16:53
Происшествия

Более 46 кг наркотиков изъято из тайников в Подмосковье

REGNUM 00:11
Происшествия

В Москве арестовали заведующую роддома по обвинению в халатности

Савеловский суд отправил под стражу до 6 февраля 2020 года заведующую филиалом родильного дома ГКБ им. С.И. Спасокукоцкого (бывший роддом № 27) Марину Сармосян, на работу которой ранее пожаловались пациенты учреждения.
РБК 08 декабря в 10:26
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева ответила критиковавшей её брак Ксении Собчак

Отечественная телеведущая и модель Виктория Лопырева на странице в Instagram ответила Ксении Собчак, раскритиковавшей её брак с бизнесменом Игорем Булатовым.
OAnews 00:21
Общество

Роскачество определило лучший оливковый майонез

Специалисты Роскачества исследовали оливковый майонез 18 брендов по цене от 24 до 99 рублей за упаковку.
Российская газета 00:00
Здоровье

Врач назвала продукты людей, излечившихся от рака в последней стадии

ToDay News Ufa вчера в 10:16
Энергетика

Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в понедельник, 9 декабря.
RT на русском вчера в 00:14
Политика

Зеленский назвал свои политические принципы

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции по итогам саммита в «нормандском формате» назвал принципы, на которых строится его политика, передает корреспондент РБК.
РБК вчера в 21:00
Спорт

Глава Антидопингового агентства США раскритиковал решение WADA

Глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт раскритиковал вердикт исполкома WADA по санкциям в отношении российского спорта, посчитав его слишком мягким.
BFM.ru вчера в 08:18
Происшествия

В мэрии Владивостока сообщили об обысках

В администрации Владивостока сообщили, что в здании проводятся следственные действия, в том числе обыски с изъятием документации.
РБК вчера в 23:25
Гаджеты

Sony Xperia 3 появился в Geekbench

В Geekbench появились характеристики смартфона под рабочим названием PM-1310.
The GEEK вчера в 08:43
Происшествия

В Удмуртии двухлетний ребенок пять дней провел возле умершей матери

В одной из квартир Ижевска работники соцслужб обнаружили двухлетнего ребенка, который около пяти дней провел возле тела умершей от пневмонии матери.
Известия вчера в 23:28
Гаджеты

СМИ: спецификации двух Xbox следующего поколения

Портал Windows Central вслед за недавней новостью Джейсона Шрайера о разработке двух Xbox следующего поколения раскрыл технические спецификации обеих консолей.
Игромания.ру вчера в 14:14
Общество

Лоскутов продал табличку «Костина и Аскер-Заде» за 1,5 млн рублей

Экс-новосибирец продал табличку из Центрального парка Нью-Йорка за 1,5 млн рублей.
НДН.инфо вчера в 21:11
Политика

Генассамблея ООН приняла резолюцию о «милитаризации» Крыма

Генеральная Ассамблея ООН проголосовала за принятие резолюции о «милитаризации Крыма и Севастополя, а также частей Чёрного и Азовского морей».
RT на русском вчера в 14:45
Общество

Россиян предупредили о погодных аномалиях

На большей части территории России в ближайшие дни сохранятся аномалии, при которых температура воздуха превышает норму.
Lenta.ru вчера в 07:49
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли встретилась с фанатом, сделавшим татуировку в ее честь

Анджелина Джоли посетила постановку мюзикла "Дорогой Эван Хэнсен" (Dear Evan Hansen) в Вест-Энде и встретилась с актерами, сыгравшими в нем. Одним из актеров оказался фанат Анджелины – Алекс-Томас Смит, сделавший в честь актрисы татуировку с ее изображением.
ОК! вчера в 07:13
Технологии

NVIDIA зарегистрировала торговые марки HOPPER и AERIAL

Игромания.ру вчера в 14:19
Происшествия

Суд оштрафовал ЧОП, охранявший колледж в Благовещенске

Российская газета вчера в 23:25
Политика

Санкции против двух российских газопроводов вошли в военный бюджет США

Конгресс США заложил в оборонный бюджет на 2020 год введение санкций в отношении российских газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».
Lenta.ru 00:02
Общество

Названы разрушающие кишечник продукты

Немецкий гастроэнтеролог Томас Фрилинг назвал продукты, которые наносят вред слизистой оболочке кишечника, передает РИА Новости.
Москва 24 07 декабря в 03:30
Политика

«Нормандская четверка» приняла совместное коммюнике по итогу саммита

По итогу «нормандского саммита», прошедшего в Париже с участием президента РФ Владимира Путина, главы Германии Ангелы Меркель, президента Франции Эммануэля Макрона и президента Украины Владимира Зеленского, лидеры приняли совместное коммюнике.
Невские Новости вчера в 19:49
Шоу-бизнес

Степаненко прокомментировала новость о свадьбе Петросяна

Экс-супруга юмориста Елена Степаненко прокомментировала появившуюся в СМИ информацию.
Подмосковье Сегодня вчера в 14:17
Происшествия

Пять человек погибли при извержении вулкана в Новой Зеландии

По меньшей мере пять человек погибли при извержении вулкана на острове Уайт-Айленд в Новой Зеландии, пишет New Zealand Herald.
РИА Новости вчера в 04:21
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