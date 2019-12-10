Самолет чилийских ВВС, пропавший с экранов радаров по пути в Антарктиду, разбился. Об этом говорится в сообщении военно-воздушных сил страны в Twitter. Чилийские военные сообщают, что ведут поиски с целью найти выживших.

Чилийский военный самолет с 38 людьми разбился по пути в Антарктиду

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