Чиновниц Минпромторга выдали подарки
По версии следствия, женщины входили в преступную группу, похитившую полмиллиарда рублей на закупках иностранных лекарств для сертификации в России. Показания о том, что задержанные причастны к хищениям, дали предприниматели, утверждающие, что отблагодарили их деньгами и дорогими подарками.В источнике
С чего всё началось
Чиновниц Минпромторга выдали подарки
По ходатайствам следователя ГСУ СКР Басманный суд арестовал их до 19 июля. В Минпромторге подтвердили задержание бывшей и действующей сотрудниц, сообщив, что министерство, признанное потерпевшей стороной по уголовному делу, всячески способствует его расследованию.
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