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Чиновниц Минпромторга выдали подарки

По версии следствия, женщины входили в преступную группу, похитившую полмиллиарда рублей на закупках иностранных лекарств для сертификации в России. Показания о том, что задержанные причастны к хищениям, дали предприниматели, утверждающие, что отблагодарили их деньгами и дорогими подарками.В источнике
Коммерсантъ
Lenta.ru
Курьер. Среда. Бердск
Царьград
Общественная служба новостей
Life.ru
Первый Севастопольский
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Znak.com
News.ru
Газета.Ru
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С чего всё началось

Чиновниц Минпромторга выдали подарки

По ходатайствам следователя ГСУ СКР Басманный суд арестовал их до 19 июля. В Минпромторге подтвердили задержание бывшей и действующей сотрудниц, сообщив, что министерство, признанное потерпевшей стороной по уголовному делу, всячески способствует его расследованию.
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