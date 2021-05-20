По версии следствия, женщины входили в преступную группу, похитившую полмиллиарда рублей на закупках иностранных лекарств для сертификации в России. Показания о том, что задержанные причастны к хищениям, дали предприниматели, утверждающие, что отблагодарили их деньгами и дорогими подарками.

С чего всё началось Чиновниц Минпромторга выдали подарки По ходатайствам следователя ГСУ СКР Басманный суд арестовал их до 19 июля. В Минпромторге подтвердили задержание бывшей и действующей сотрудниц, сообщив, что министерство, признанное потерпевшей стороной по уголовному делу, всячески способствует его расследованию. Коммерсантъ вчера в 15:00