Общество
РИА НовостиЧиновница из Ленинградской области матом «подбодрила» молодежь
Начальник отдела по молодежной политике администрации города Сосновый Бор в Ленинградской области Александра Позднякова нецензурно выругалась на встрече с представителями молодежных добровольческих организаций, сообщил "РЕН ТВ".
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Комиссия по этике изучит нецензурное обращение чиновницы из Соснового Бора
Петербургский дневник12:57
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