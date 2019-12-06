Общество

РИА НовостиРИА НовостиЧиновница из Ленинградской области матом «подбодрила» молодежь

Начальник отдела по молодежной политике администрации города Сосновый Бор в Ленинградской области Александра Позднякова нецензурно выругалась на встрече с представителями молодежных добровольческих организаций, сообщил "РЕН ТВ".
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