Общество
РИА НовостиЧиновница из Ленинградской области матом «подбодрила» молодежь
Начальник отдела по молодежной политике администрации города Сосновый Бор в Ленинградской области Александра Позднякова нецензурно выругалась на встрече с представителями молодежных добровольческих организаций, сообщил "РЕН ТВ".
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Комиссия по этике изучит нецензурное обращение чиновницы из Соснового Бора
Петербургский дневниквчера в 12:57
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Политика
СМИ узнали о работе подозреваемого в убийстве в Берлине в спецназе ФСБ
Убийство Зелимхана Хангошвили, этнического чеченца, гражданина Грузии и участника чеченских войн, произошло в Берлине в августе 2019 года: передвигавшийся на велосипеде киллер стрелял из пистолета Glock с глушителем.
Политика
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Депутат Верховной Рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович выразил мнение, что продажа земли иностранцам и война в Донбассе приведут к уничтожению Украины.
Происшествия
В США задержали саудовцев возле базы ВМС после стрельбы
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Алена Косторная обновила мировой рекорд в финале Гран-при
Российская фигуристка, победительница двух этапов Гран-при Алена Косторная с мирового рекорда стартовала в финале серии, который проходит в итальянском Турине.
Футбол
Зенит — Динамо 3:0
Происшествия
В Москве автомобиль врезался в вестибюль станции МЦК
Экономика
Греф предложил выдавать электронные подписи через крупные банки
Сегодня, 4 декабря 2019 года, стало известно, что председатель правления ПАО «Сбербанк России» Герман Греф предложил выдавать усиленные квалифицированные электронные подписи через крупнейшие банки.
Космос
В США перенесли запуск космического корабля Starliner
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Результаты взвешивания к UFC on ESPN 7: Розенструйк перевесил Оверима
В Вашингтоне состоялась церемония официального взвешивания участников турнира UFC on ESPN 7, главным событием которого станет поединок в тяжелом весе между Алистаром Оверимом и Жаирзиньо Розенструйком.
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На юге Мексики обнаружили месторождение нефти объемом 500 млн баррелей
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Наука
Ученые нашли ранее неизвестную причину рака
Исследователи считают, что обнаруженное влияние некодирующей последовательности белков ДНК на развитие опасных заболеваний поможет сделать более эффективным генетическое сканирование на определение вероятности развития у человека онкологии.
Политика
Матвиенко предложила наказать Новака
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 6 декабря заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
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Суд вынес приговор еще троим фигурантам «московского дела»
Шоу-бизнес
Наталья Ветлицкая вернулась в Испанию
Недавно звезда 90-х объявила о триумфальном возвращении на сцену: более десяти лет Наталья Ветлицкая прожила за границей, забросив профессионально заниматься музыкой.
Происшествия
Умер избитый подростками за украинский язык волонтер
На активиста напали 29 ноября двое подростков в возрасте 16 и 17 лет. Один из них избил Мирошниченко и затем ударил головой о плиту.
Общество
В России появится новый документ на автомобиль
Общество
Выходные станут испытанием на прочность для миллионов россиян
В субботу надо забыть обо всем, что связано с работой. Положительных результатов ведение дел на выходных не приведут.
Авто
Mitsubishi рассказал о новинках для России в 2020 году
Пресс-служба японского бренда рассказала о новинках, которые ждут россиян в будущем году.
Происшествия
В Миннесоте разбился вертолет Нацгвардии США
В Миннесоте потерпел крушение вертолет национальной гвардии UH-60 Black Hawk.
Политика
В Великобритании хотят ввести социализм
Социалистический строй намерены ввести в Великобритании лейбористы в случае прихода к власти.
Технологии
Android может унаследовать худший недостаток iPhone
В операционной системе Android вскоре может появиться недостаток, как у её главного конкурента — iOS.
Единоборства
Тимофей Цзю одержал досрочную победу над Джеком Брубейкером
Единоборства
Руис и Джошуа прошли процедуру взвешивания перед поединком
Американец Энди Руиси британец Энтони Джошуа прошли процедуру взвешивания перед титульным поединком, который пройдет завтра в Эр-Рияде.
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Зеленский поделился ожиданиями от встречи с Путиным в Париже
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Российский проект «Тайгафон» закрыт из-за убытков в 40 млн рублей
Российский проект защищенного смартфона «Тайгафон» для использования корпорациями закрыт из-за убытков в 40 млн рублей.
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Том Холланд рассказал, как пьяный спас Человека-Паука
Общество
Присяжные оправдали Маска по делу о клевете в адрес дайвера
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выиграл суд по делу о клевете.
Хоккей
Тренер «Лос-Анджелеса» назвал сложной ситуацию с Ковальчуком
Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан высказался о ситуации с выведенным из состава команды российским форвардом Ильёй Ковальчуком.