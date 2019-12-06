Общество

REGNUMREGNUMЧиновница из Ленобласти матом посоветовала молодежи больше работать

Начальник отдела по молодежной политике администрации города атомщиков Сосновый Бор (Ленинградская область) в нецензурной форме посоветовала молодежи больше работать, чтобы добиться успеха в жизни. Запись выступления чиновницы попала в Сеть.
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