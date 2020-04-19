Коронавирус
Вести.RuЧиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы
Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
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Армия и оружие
Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии
Российская газета 10:20
Общество
В Татарстане выявлен 31 новый случай заражения коронавирусом
Оперативный штаб республики сообщил в воскресенье, 19 апреля о 31 новом случае заражения коронавирусной инфекцией.
Kursk.com 08:43
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Общество
В Саратовской области вводится пропускной режим
В Саратовской области с понедельника введут пропускной режим.
Регион 64 16 апреля в 11:20
Экономика
Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта
Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК 12:13
Кино
Джеймс Ганн составил список лучших боевиков. В него вошел один российский фильм
Режиссер Джеймс Ганн («Стражи Галактики») составил список лучших боевиков, в который вошли более 50 фильмов.
Афиша Daily вчера в 08:27
Транспорт
Водителей без пропусков оштрафуют с помощью камер
С 22 апреля для контроля передвижения автомобилей граждан и оформления цифровых пропусков начнут применять систему фотовидеофиксации нарушений (состоит из 2,5 тыс. камер).
Коммерсантъ вчера в 17:00
Общество
МЧС советует замачивать овощи для профилактики коронавируса
Овощи и зелень после покупки необходимо замочить в воде и тщательно промыть для профилактики заражения коронавирусом нового типа, рекомендуют специалисты МЧС.
Газета.Ru 03:47
Религия
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников.
Коммерсантъ вчера в 06:54
Общество
Синоптики пообещали россиянам теплый май
В мае ожидается потепление на большей части территории РФ.
Известия вчера в 01:41
Кино
Режиссер сериала «Зулейха открывает глаза» ответил на критику
Культуромания 16 апреля в 12:54
Политика
Путин прокомментировал страхи по поводу возрождения СССР
"Сопротивление западных коллег" диалогу с Евразийским экономическим союзом Путин объяснил страхом конкуренции.
РИА Новости 08:15
Политика
Sohu рассказало, чем для Украины обернется попытка нападения на Россию
Украину ждет жесткий ответ, если она попытается нанести ракетный удар по России. Такое мнение высказали военные эксперты из Китая.
ПолитРоссия 17 апреля в 15:25
Космос
Хаотичная и завораживающая атмосфера Юпитера на новом фото от аппарата «Юнона»
10 апреля крохотный зонд Juno («Юнона»), находящийся на расстоянии в миллионы километров от Земли в системе Юпитера, в 26-й по счету раз прошел перицентр своей орбиты вокруг гигантской планеты, пролетев на относительно небольшом расстоянии от нее.
AstroNews.ru 08:07
Происшествия
Число заболевших коронавирусом в Горном Алтае снова удвоилось
В Республике Алтай выявили два новых случая заражения COVID-19 Однако заболевшие уже уехали из региона 32-летний мужчина после поездки в Новосибирск почувствовал недомогание.
АМИТЕЛ 12:14
Здоровье
Врач раскрыл важное правило в лечении тяжелой формы коронавируса
Для лечения тяжелобольных коронавирусом врачи используют аппарат искусственной вентиляции легких.
ФедералПресс 11:37
Общество
В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус
Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС 02:58
Авто
Новый кроссовер Subaru назвали Evoltis
Toyota и Subaru совместно напрягают усилия над созданием новой «тележки» EV, которая подойдет для средних и больших легковушек, а также кроссоверов C-сегмента.
SpeedMe вчера в 17:38
Политика
Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения
«Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава.
РБК 12:25
Общество
В Ростове-на-Дону вводится пропускной режим для передвижения граждан
Изменения в постановление правительства региона, касающееся введённых санитарно-эпидемиологических мер, препятствующих распространению коронавирусной инфекции, утвердил губернатор Ростовской области Василий Голубев.
REGNUM 11:59
Общество
Россия получит из Китая 1,6 млн защитных костюмов
До конца апреля Россия получит от Китая 1,6 миллиона защитных костюмов, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в эфире телеканала "Россия-1".
Российская газета 10:17
Шоу-бизнес
Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху
Юморист и телеведущий Максим Галкин в своем Instagram опубликовал видео, где показал, как его жена Алла Пугачева с детьми отмечает Пасху.
Вечерняя Москва 09:05
Технологии
Minecraft показали с самой современной графикой
Ferra вчера в 10:59
Музыка
Мировые звёзды приняли участие в онлайн-концерте в поддержку врачей
Peterburg2.ru вчера в 15:42
Здоровье
Врач развеял популярные мифы об алкоголе
Профессор кафедры клинической медицины в Орхусском университете и главный врач в Диабетическом центре Стено при Орхусской университетской больнице Йенс Мельгор Бруун в беседе с изданием Jyllands-Posten развеял популярные мифы об алкоголе.
РИА Новости 06:38
Здоровье
В Белоруссии число жертв коронавируса возросло до 47
Число умерших из-за последствий коронавируса в Белоруссии достигло 47. Такие данные привел в воскресенье Минздрав республики.
ТАСС 06:23
Кино
Сарик Андреасян экранизирует «Евгения Онегина»
Режиссер Сарик Андреасян, снявший фильм «Защитники», начал работу над экранизацией романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин».
Inc-news.ru 10:42
Общество
В Кузбассе вводятся дополнительные меры по борьбе с коронавирусом
В Кузбассе вводятся дополнительные меры по противодействию распространению коронавируса.
Газета Кемерова 08:10