Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.

Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы

Экономика Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка. 138

Транспорт Водителей без пропусков оштрафуют с помощью камер С 22 апреля для контроля передвижения автомобилей граждан и оформления цифровых пропусков начнут применять систему фотовидеофиксации нарушений (состоит из 2,5 тыс. камер). 10

Общество МЧС советует замачивать овощи для профилактики коронавируса Овощи и зелень после покупки необходимо замочить в воде и тщательно промыть для профилактики заражения коронавирусом нового типа, рекомендуют специалисты МЧС. 650

Религия В Иерусалиме сошел Благодатный огонь Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Из-за пандемии коронавируса церемония впервые проходила без паломников. 2,6K

Космос Хаотичная и завораживающая атмосфера Юпитера на новом фото от аппарата «Юнона» 10 апреля крохотный зонд Juno («Юнона»), находящийся на расстоянии в миллионы километров от Земли в системе Юпитера, в 26-й по счету раз прошел перицентр своей орбиты вокруг гигантской планеты, пролетев на относительно небольшом расстоянии от нее.

Происшествия Число заболевших коронавирусом в Горном Алтае снова удвоилось В Республике Алтай выявили два новых случая заражения COVID-19 Однако заболевшие уже уехали из региона 32-летний мужчина после поездки в Новосибирск почувствовал недомогание.

Здоровье Врач раскрыл важное правило в лечении тяжелой формы коронавируса Для лечения тяжелобольных коронавирусом врачи используют аппарат искусственной вентиляции легких.

Общество В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы. 598

Авто Новый кроссовер Subaru назвали Evoltis Toyota и Subaru совместно напрягают усилия над созданием новой «тележки» EV, которая подойдет для средних и больших легковушек, а также кроссоверов C-сегмента. 5

Политика Мурашко назвал вирус поводом модернизировать систему здравоохранения «Ситуация с пандемией позволяет нам сегодня подумать в том числе о модернизации системы здравоохранения по противодействию подобным вызовам», — сказал глава Минздрава. 542

Общество Россия получит из Китая 1,6 млн защитных костюмов До конца апреля Россия получит от Китая 1,6 миллиона защитных костюмов, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в эфире телеканала "Россия-1". 10

Шоу-бизнес Галкин показал, как Пугачева празднует Пасху Юморист и телеведущий Максим Галкин в своем Instagram опубликовал видео, где показал, как его жена Алла Пугачева с детьми отмечает Пасху. 10

Здоровье Врач развеял популярные мифы об алкоголе Профессор кафедры клинической медицины в Орхусском университете и главный врач в Диабетическом центре Стено при Орхусской университетской больнице Йенс Мельгор Бруун в беседе с изданием Jyllands-Posten развеял популярные мифы об алкоголе. 2