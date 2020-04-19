Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.

Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы

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