Коронавирус

Вести.RuВести.RuЧиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы

Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
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Российская чиновница отчитала медиков за нежелание шить себе бахилы

Lenta.ru10:49

Фонд «Созидание»: «Даже министерство здравоохранения одной из областей обратилось к нам за марлей для масок»

Дождь13:36

Краснодарская чиновница отчитала врачей за нежелание шить бахилы

URA.Ru12:33

Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы

Вести.Ru12:45

Чиновница отругала врачей за отсутствие бахил: «Две тряпочки сшить»

Московский Комсомолец09:50

Замглавы Минздрава Краснодарского края отчитала медиков за то, что они не шьют себе бахилы

Эхо Москвы08:33

Минздрав Краснодарского края велел больницам самим шить себе бахилы

ИА Красная Веснавчера в 16:59
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 19:31, Ашберн
Общество

В РАН спрогнозировали мощность второй волны пандемии коронавируса

Иммунолог и представитель Российской академии наук Сергей Недоспасов заявил, что до сих пор в России наблюдается высокая вероятность второй волны заражения COVID-19, которая, скорее всего, будет слабее первой.
Дни24 04:21
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Экономика

У спикера крымского парламента за год доход вырос в три раза

Согласно сведениям о доходах и имуществе, опубликованным на сайте регионального парламента, в собственности Константинова, как и в предыдущие годы, находятся квартира площадью 95,3 кв. м, пять нежилых помещений, три автомобиля и прицеп.
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Здоровье

Число жертв коронавируса в Белоруссии достигло 47 человек

В Белоруссии за все время пандемии коронавируса зафиксировано уже 47 смертей пациентов. Такие данные есть у Минздрава республики.
Московский Комсомолец 08:15
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Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
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Общество

В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения

С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
РИА Новости 16:11
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«Убийца» «Патриота»: все проблемы подержанного Great Wall Hover

После модернизации и под новым именем китайцы возвращают на наш рынок свой бывший бестселлер образца аж 2005 года - Great Wall Hover.
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Армия и оружие

Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО

Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru 11:18
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Происшествия

Более 10 человек погибли в результате стрельбы в Канаде

Более 10 человек были убиты в результате стрельбы, устроенной мужчиной в канадской провинции Новая Шотландия.
RT на русском 18:42
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Происшествия

В челябинских больницах находятся 48 человек с коронавирусом

Челябинск, 19 апреля 2020, 09:01 — REGNUM В больницах Челябинской области на госпитализации остаются 48 человек с коронавирусом.
REGNUM 02:01
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Общество

МЧС назвало необходимые при госпитализации вещи и документы

В условиях распространения COVID-19 специалисты МЧС порекомендовали россиянам заранее подготовиться к возможной госпитализации.
Общественное телевидение России 07:38
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Общество

Что ждет Россию: предсказание советского астролога

После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
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Происшествия

Во Владивостоке два человека погибли от удара током на железной дороге

РИА Новости 05:31
Общество

Число жертв коронавируса в США превысило 40 тысяч

В стране умерли 40 585 человек, выздоровели 67 052. Общее число зараженных достигло 742 442.
Коммерсантъ 16:18
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Происшествия

Власти Москвы прокомментировали смерть женщины у подъезда дома

РИА Новости 16:56
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Кино

Сарик Андреасян экранизирует «Евгения Онегина»

Режиссер Сарик Андреасян, снявший фильм «Защитники», начал работу над экранизацией романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин».
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Политика

Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах

В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском 07:56
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Общество

Профессор РАН описал сценарий искусственного происхождения коронавируса

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев оценил гипотезу об искусственном происхождении коронавируса — возбудителя COVID-19 и описал лабораторные манипуляции, которые приводят к его мутации.
РИА Новости 18:34
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Мария Порошина очаровала зрителей номером в ультракоротком платье

Порошина появилась в кадре в ультракоротком черном платье и с пышной причёской в ретро-стиле.
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Финансы

Дефицит бюджета России в 2020 году может достигнуть 5,6 трлн рублей

Москва, 20 апреля 2020, 00:55 — REGNUM Бюджет России в 2020 году может не досчитаться 5,6 трлн рублей вместо планировавшегося ранее профицита в 900 млрд рублей.
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В парижском водопроводе нашли следы коронавируса

В парижском водопроводе с технической водой обнаружены следы коронавируса. Вода оттуда обычно используется для очистки улиц.
ТВ Центр 12:23
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Общество

Трамп заявил, что более 4 млн человек в США протестировали на COVID-19

Президент США Дональд Трамп заявил, что 4,1 млн американцев сдали тест на коронавирус COVID-19.
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Общество

Рогозин сообщил о коронавирусе у генконструктора РКК «Энергия»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что генконструктор пилотируемых программ России и РКК «Энергия» Евгений Микрин заразился коронавирусом.
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Футбол

В РПЛ назвали сроки возобновления чемпионата России по футболу

В РПЛ заявили, что чемпионат России по футболу возобновится, как только будут сняты ограничения на проведение массовых мероприятий.
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Общество

В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседнему участку

В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, которые мешают соседнему участку, рассказал председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
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В направлении Земли летит новая комета

В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий.
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В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошёл Благодатный огонь

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Общество

АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах

Поддержка на равных АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом "приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости".
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Экономика

Bloomberg рассказал о росте спроса на наличные в России с начала марта

С начала марта россияне сняли через банкоматы более триллиона рублей наличных из-за пандемии коронавируса, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РИА Новости 14:26
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Политика

Президент Чехии предложил оставить границу страны закрытой ещё год

Прага, 20 апреля 2020, 01:15 — REGNUM Президент Чехии Милош Земан полагает, что границы страны, закрытые в марте из-за пандемии COVID-19, должны остаться «на замке» ещё не менее года, такое заявление он сделал 19 апреля в интервью пражской радиостанции «Частота-1».
REGNUM 18:15
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Футбол

Педру: Ибрагимович рассказывал о том, что у него есть свой остров

Ранее сообщалось о том, что Ибрагимович может продлить контракт с "Миланом".
Газета.Ru 16:33
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