Коронавирус
Вести.RuЧиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы
Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
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Общество
В РАН спрогнозировали мощность второй волны пандемии коронавируса
Иммунолог и представитель Российской академии наук Сергей Недоспасов заявил, что до сих пор в России наблюдается высокая вероятность второй волны заражения COVID-19, которая, скорее всего, будет слабее первой.
Дни24 04:21
Экономика
У спикера крымского парламента за год доход вырос в три раза
Согласно сведениям о доходах и имуществе, опубликованным на сайте регионального парламента, в собственности Константинова, как и в предыдущие годы, находятся квартира площадью 95,3 кв. м, пять нежилых помещений, три автомобиля и прицеп.
News.ru вчера в 07:22
Здоровье
Число жертв коронавируса в Белоруссии достигло 47 человек
В Белоруссии за все время пандемии коронавируса зафиксировано уже 47 смертей пациентов. Такие данные есть у Минздрава республики.
Московский Комсомолец 08:15
Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Общество
В Ростове-на-Дону введут новые пропуска для въезда и передвижения
С 23 апреля для въезда и передвижения по Ростову-на-Дону потребуются пропуска, сообщило правительство Ростовской области.
РИА Новости 16:11
Авто
«Убийца» «Патриота»: все проблемы подержанного Great Wall Hover
После модернизации и под новым именем китайцы возвращают на наш рынок свой бывший бестселлер образца аж 2005 года - Great Wall Hover.
Российская газета 12:12
Армия и оружие
Пилот российского МиГ-31 снял на видео встречу с F-16 НАТО
Пилот российского военного самолета МиГ-31 записал на видео встречу с истребителем F-16 НАТО.
Газета.Ru 11:18
Происшествия
Более 10 человек погибли в результате стрельбы в Канаде
Более 10 человек были убиты в результате стрельбы, устроенной мужчиной в канадской провинции Новая Шотландия.
RT на русском 18:42
Происшествия
В челябинских больницах находятся 48 человек с коронавирусом
Челябинск, 19 апреля 2020, 09:01 — REGNUM В больницах Челябинской области на госпитализации остаются 48 человек с коронавирусом.
REGNUM 02:01
Общество
МЧС назвало необходимые при госпитализации вещи и документы
В условиях распространения COVID-19 специалисты МЧС порекомендовали россиянам заранее подготовиться к возможной госпитализации.
Общественное телевидение России 07:38
Общество
Что ждет Россию: предсказание советского астролога
После смерти загадочного советского астролога, графа Сергея Вронского, прошло уже 22 года.
НТВ 05:00
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило 40 тысяч
В стране умерли 40 585 человек, выздоровели 67 052. Общее число зараженных достигло 742 442.
Коммерсантъ 16:18
Кино
Сарик Андреасян экранизирует «Евгения Онегина»
Режиссер Сарик Андреасян, снявший фильм «Защитники», начал работу над экранизацией романа в стихах А. С. Пушкина «Евгений Онегин».
Inc-news.ru 10:42
Политика
Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах
В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском 07:56
Общество
Профессор РАН описал сценарий искусственного происхождения коронавируса
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев оценил гипотезу об искусственном происхождении коронавируса — возбудителя COVID-19 и описал лабораторные манипуляции, которые приводят к его мутации.
РИА Новости 18:34
Шоу-бизнес
Мария Порошина очаровала зрителей номером в ультракоротком платье
Порошина появилась в кадре в ультракоротком черном платье и с пышной причёской в ретро-стиле.
Bimru.ru 10:02
Финансы
Дефицит бюджета России в 2020 году может достигнуть 5,6 трлн рублей
Москва, 20 апреля 2020, 00:55 — REGNUM Бюджет России в 2020 году может не досчитаться 5,6 трлн рублей вместо планировавшегося ранее профицита в 900 млрд рублей.
REGNUM 17:55
Общество
В парижском водопроводе нашли следы коронавируса
В парижском водопроводе с технической водой обнаружены следы коронавируса. Вода оттуда обычно используется для очистки улиц.
ТВ Центр 12:23
Общество
Трамп заявил, что более 4 млн человек в США протестировали на COVID-19
Президент США Дональд Трамп заявил, что 4,1 млн американцев сдали тест на коронавирус COVID-19.
Интерфакс 19:13
Общество
Рогозин сообщил о коронавирусе у генконструктора РКК «Энергия»
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что генконструктор пилотируемых программ России и РКК «Энергия» Евгений Микрин заразился коронавирусом.
Телеканал 360° 16:53
Футбол
В РПЛ назвали сроки возобновления чемпионата России по футболу
В РПЛ заявили, что чемпионат России по футболу возобновится, как только будут сняты ограничения на проведение массовых мероприятий.
Профиль 10:46
Общество
В России могут разрешить снос зданий, мешающих соседнему участку
В Госдуме подготовили проект поправок в Гражданский кодекс, который предусматривает возможность сносить здания, которые мешают соседнему участку, рассказал председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
Коммерсантъ 19:22
Космос
В направлении Земли летит новая комета
В направлении Земли летит новая комета. Ее только недавно открыли астрономы, а сейчас может наблюдать любой желающий.
Первый Тульский 17:15
Религия
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошёл Благодатный огонь
Говорит Москва вчера в 07:25
Общество
АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах
Поддержка на равных АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом "приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости".
РБК 17:00
Экономика
Bloomberg рассказал о росте спроса на наличные в России с начала марта
С начала марта россияне сняли через банкоматы более триллиона рублей наличных из-за пандемии коронавируса, сообщил Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РИА Новости 14:26
Политика
Президент Чехии предложил оставить границу страны закрытой ещё год
Прага, 20 апреля 2020, 01:15 — REGNUM Президент Чехии Милош Земан полагает, что границы страны, закрытые в марте из-за пандемии COVID-19, должны остаться «на замке» ещё не менее года, такое заявление он сделал 19 апреля в интервью пражской радиостанции «Частота-1».
REGNUM 18:15
Футбол
Педру: Ибрагимович рассказывал о том, что у него есть свой остров
Ранее сообщалось о том, что Ибрагимович может продлить контракт с "Миланом".
Газета.Ru 16:33