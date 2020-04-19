Коронавирус

Вести.RuВести.RuЧиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы

Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
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Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы

Вести.Ru12:45

Фонд «Созидание»: «Даже министерство здравоохранения одной из областей обратилось к нам за марлей для масок»

Дождь13:36

Минздрав Краснодарского края велел больницам самим шить себе бахилы

ИА Красная Веснавчера в 16:59

Российская чиновница отчитала медиков за нежелание шить себе бахилы

Lenta.ru10:49

Чиновница отругала врачей за отсутствие бахил: «Две тряпочки сшить»

Московский Комсомолец09:50

Замглавы Минздрава Краснодарского края отчитала медиков за то, что они не шьют себе бахилы

Эхо Москвы08:33

Краснодарская чиновница отчитала врачей за нежелание шить бахилы

URA.Ru12:33
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Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 16:24, Ашберн
Общество

Ученый дал прогноз по развитию эпидемии коронавируса в России

Старший научный сотрудник Молодежного НИИ СПбГЭТУ "ЛЭТИ" Артур Каримов в беседе с "Известиями" рассказал, что ситуация с коронавирусом в России развивается по промежуточному между пессимистичным и оптимистичным сценарию, а стремительного роста заболеваемости можно будет избежать.
РИА Новости 02:17
29
Общество

Москвичи получили ошибочные сообщения об аннулировании пропусков

Некоторые владельцы разовых цифровых пропусков в Москве, у которых уже истек срок действия, могли получить ошибочное сообщение об аннулировании, созданное по шаблону для рабочих пропусков, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.
РИА Новости 15:39
30
Общество

Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
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Футбол

РПЛ назвала возможные сроки возобновления чемпионата России по футболу

Представители Российской премьер-лиги (РПЛ) сообщили у себя на официальном сайте, что пока что возобновление матчей высшей лиги футбольного чемпионата страны намечено на период с середины июня по середину июля.
РБК 09:16
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Авто

Появились новые данные о Lada Largus FL

По данным инсайдеров, Lada Largus FL сможет похвастаться трехуровневым подогревом сидений, причем соответствующей световой индикацией дополнят даже кнопки.
Новые автомобили 16 апреля в 12:32
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Общество

Прилетевших туристов из Таиланда разместили в обсерваторе на Смолино

Урал-пресс-информ 12:33
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Здоровье

Инфекционист: пик заболевания коронавирусом в России наступит летом

Пик заболевания коронавирусом в России настанет через полтора-два месяца, прогнозирует доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист Николай Малышев.
БИЗНЕС Online 16 апреля в 08:43
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Гаджеты

Блогеры сравнили скорость смартфонов OnePlus 8 Pro, Samsung Galaxy S20 Ultra и iPhone 11 Pro Max

Поскольку новый OnePlus 8 Pro получился значительно дороже предшествующей модели, теперь с ним могут конкурировать такие флагманы, как Samsung Galaxy S20 Ultra и iPhone 11 Pro Max.
Goroday.ru 15:09
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Армия и оружие

Танк Т-14 «Армата» испытали в Сирии

Российский танк Т-14 "Армата" прошел боевые испытания в Сирийской Арабской Республике.
Российская газета 10:20
1,5K
Общество

Рогозин сообщил о новой ракете, использующей сжиженный природный газ

Москва, 19 апреля 2020, 21:05 — REGNUM Перспективная российская космическая ракета будет оснащена двигателем, работающем на сжиженном природном газе, заявил 19 апреля руководитель госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
REGNUM 14:05
17
Общество

Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше

"Северный поток-2" построен на 93,5%. Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что "Академик Черский" подойдет для завершения строительства, однако подготовка судна займет некоторое время.
Вести.Ru 13:45
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Экономика

Силуанов: до конца года из ФНБ потратят почти 6 трлн рублей

Москва, 19 апреля 2020, 16:25 — REGNUM Министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов заявил, что к концу 2020 года в Фонде национального благосостояния (ФНБ) останется порядка 7 трлн рублей.
REGNUM 09:25
1,8K
Политика

В России продлили сроки временного пребывания иностранных граждан

Президент России Владимир Путин на фоне ситуации с коронавирусом подписал указ, согласно которому в РФ до 15 июня продлены сроки временного пребывания иностранных граждан, сообщает пресс-служба Кремля.
РИА Новости вчера в 04:16
1,8K
Экономика

Bloomberg сообщил о росте спроса на наличные в России с начала марта

Российские банкоматы и банковские отделения с начала марта выдали наличные общим объемом примерно в 1 трлн руб ($13,6 млрд), сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центробанка.
РБК 12:13
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Политика

На Украине усомнились в дальнейшем существовании страны

Продолжит ли Украина свое существование по окончании пандемии коронавируса — остается под вопросом, заявила бывший депутат Верховной рады Анна Герман.
Известия вчера в 23:34
1,3K
Политика

Путин рассказал о преодолении страха возрождения СССР в других странах

В постсоветских странах постепенно преодолеваются страхи по поводу возрождения Советского Союза, рассказал российский президент Владимир Путин.
RT на русском 07:56
3K
Культура

Меган Маркл даст первое телеинтервью после возвращения в США

Inc-news.ru 14:34
Здоровье

В Петербурге 46 пациентов с коронавирусом находятся в реанимации

Сорок шесть пациентов с коронавирусом в Санкт-Петербурге, который входит в тройку регионов РФ с наибольшим числом заразившихся, находятся в реанимации.
ТАСС 15:21
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Экономика

Траты россиян на ЖКХ в марте упали на 14%, показало исследование

"Уменьшились чеки за воду — на 37 процентов, за тепло — на 10 процентов, квартплату — на 15 процентов, чек за электроэнергию увеличился на 18 процентов", — сообщили аналитики.
РИА Новости вчера в 00:02
108
Политика

Границы государств предложили оставить закрытыми еще на год

«Думаю, что наши сограждане могли бы использовать эту ситуацию для того, чтобы насладиться красотами собственной страны», — предложил Земан.
Lenta.ru 14:33
34
Общество

В России допустили снос зданий, мешающих соседнему участку

Проект поправок в Гражданский кодекс РФ (ГК РФ), который поступил на общественное обсуждение, предусматривает снос зданий и построек на земельном участке в том случае, если они оказывают недопустимое воздействие на соседний участок.
ТАСС 14:15
34
Общество

Число жертв коронавируса в США превысило 40 тысяч

В стране умерли 40 585 человек, выздоровели 67 052. Общее число зараженных достигло 742 442.
Коммерсантъ 16:18
44
Здоровье

Власти отреагировали на жалобу медсестры из Кимр о нехватке средств защиты

Ридус 11:06
1
Здоровье

Жертвами коронавируса в Белоруссии стали 47 человек

В Белоруссии в результате заражения коронавирусом умерли 47 человек.
Профиль 07:05
36
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 2,24 миллиона

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире превысило 2,24 миллиона, скончались более 152,5 тысячи человек, следует из данных Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РИА Новости 14:20
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Шоу-бизнес

Mash: Анастасия Заворотнюк пошла на поправку

Состояние известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк, у которой диагностирован рак головного мозга, начало улучшаться, врачи снова приступили к активному лечению звезды, сообщает Telegram-канал Mash.
Live24 06:12
112
Энергетика

Россия и Саудовская Аравия приготовились к новым действиям по нефти

Россия и Саудовская Аравия дали понять, что готовы к дальнейшему сокращению добычи нефти на фоне продолжающегося падения стоимости сырья, пишет Bloomberg.
Lenta.ru 17 апреля в 13:40
157
Общество

Россияне массово поехали в Крым

Глава республики Сергей Аксенов сегодня объявил, что на следующей неделе местные власти закончат работу над нормативным актом, который развяжет им руки, и тогда чиновники будут массово проверять всех гостей региона.
Эхо Москвы вчера в 10:00
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Происшествия

В Москве спасли нарушителя самоизоляции, упавшего в пруд

ТАСС 14:02
10
Общество

Торговлю одеждой и обувью внесли в перечень пострадавших отраслей

Напомним, что включение розничной торговли товарами легкой промышленности в перечень наиболее пострадавших отраслей было одним из требований представителей индустрии, обратившихся с открытым письмом к Владимиру Путину, Михаилу Мишустину, профильным министерствам и главам регионов.
PROfashion.ru 15:16
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