Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.

Чиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы

Экономика «Мангазея» закрыла предвирусную сделку Сделка с «Мангазеей» вызывает вопросы на рынке: на участке предполагается построить коммерческую недвижимость, которая после пандемии еще некоторое время будет неликвидной.

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