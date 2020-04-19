Коронавирус
Вести.RuЧиновница отчитала врачей за то, что не могут сами себе сшить бахилы
Замминистра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко провела онлайн-совещание с главврачами кубанских больниц и отругала медиков за то, что они не могут сами себя обеспечить индивидуальными средствами защиты.
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Общество
Песков допустил выход на пик по коронавирусу на следующей неделе
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что есть надежда увидеть выход на плато по количеству заболевших коронавирусом в России на следующей неделе.
РИА Новости 08:00
Общество
Число жертв коронавируса в США превысило 40 тысяч
В стране умерли 40 585 человек, выздоровели 67 052. Общее число зараженных достигло 742 442.
Коммерсантъ 16:18
Финансы
Глава ВТБ заявил о риске потери банками 2,5 трлн руб. из-за пандемии
Глава ВТБ объяснил, что банковские убытки возможны по двум каналам — непредвиденные, из-за неплатежей по ссудам, и «управляемые», то есть вызванные вынужденными решениями правительства по поддержке бизнеса.
РБК 17:00
Авто
Брянский конструктор оказался одним из создателей первых «Жигулей»
Прошел на ВАЗе путь от начальника конструкторского бюро до первого вице-президента – первого заместителя гендиректора.
Вестник Брасовского района 14:19
Экономика
В ФНБ к концу года останется семь триллионов рублей
Силуанов напомнил, что в 2020-м власти намерены выделить на поддержку экономики и соцсферы два триллиона рублей.
РИА Новости 07:24
Экономика
Российские банки выдали наличными более 1 трлн рублей с начала марта
В апреле сумма выданных наличных составила 326,9 млрд. Таким образом, с начала марта россияне получили более 1,026 трлн рублей.
ТАСС 15:59
Здоровье
Вирусолог объяснил низкий уровень смертности в России от коронавируса
Директор Института медицинской паразитологии Александр Лукашев объяснил низкую смертность среди россиян от коронавируса.
Рифей-Пермь 03:36
Экономика
«Мангазея» закрыла предвирусную сделку
Сделка с «Мангазеей» вызывает вопросы на рынке: на участке предполагается построить коммерческую недвижимость, которая после пандемии еще некоторое время будет неликвидной.
Коммерсантъ 17:40
Общество
Ещё 28 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
Говорит Москва вчера в 16:59
Авто
Названы причины продажи почти новых автомобилей с минимальным пробегом
Специалисты портала NJCAR.RU назвали пять основных причин, которые вынуждают продавать почти новые автомобили.
Тарантас Ньюс вчера в 05:45
Общество
Правозащитники попросили проверить сериал «Зулейха открывает глаза»
Реальное время 00:50
Общество
В Ухане ответили на сообщения об искусственном создании коронавируса
Представитель МИД КНР Чжао Лицзян напомнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не подтвердила версию об искусственном синтезе коронавируса.
РБК 05:59
Шоу-бизнес
Александр Гудков обманул СМИ и Ксению Собчак
OvideO.ru 17:02
Футбол
5-летний болельщик «Лидса» написал письмо гендиректору «Брайтона»
5-летний болельщик "Лидса" Дэниэл Отон написал письмо генеральному директору "Брайтона" Полу Барберу.
Soccer.ru 14:34
Общество
Охлобыстина заметили нарушающим режим изоляции на пасхальной службе
Актер Иван Охлобыстин нарушил режим самоизоляции и в ночь на 19 апреля пошел на пасхальную службу.
Вести.Ru 09:05
Космос
В Роскосмосе ожидают убытки, если пуски спутников OneWeb не состоятся
Отсутствие пусков спутников британской компании OneWeb нанесет определенные убытки Роскосмосу, заявил гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин 19 апреля в эфире радиостанции «Комсомольская правда» «Если пусков не будет, мы, так или иначе, будем нести определенные убытки, ведь часть ракет под эту программу уже на космодромах», — пояснил Рогозин.
ИА Красная Весна 14:21
Общество
В России допустили снос зданий, мешающих соседнему участку
Проект поправок в Гражданский кодекс РФ (ГК РФ), который поступил на общественное обсуждение, предусматривает снос зданий и построек на земельном участке в том случае, если они оказывают недопустимое воздействие на соседний участок.
ТАСС 14:15
Политика
Трамп оценил отношения США с Россией
Американский лидер Дональд Трамп оценил отношения Соединённых Штатов и России.
RT на русском вчера в 20:14
Шоу-бизнес
Сергей Безруков показал подросшего сына
Кадр тут же вызвал восторг почитателей звездного семейства, ведь на нем можно без проблем разглядеть лицо сына Безрукова, который ранее появлялся на снимках отца лишь со спины или в профиль.
StarHit.ru 09:02
Наука
Пущинские учёные «вывели на чистую воду» нейромедиатор памяти
Ученые Института химии растворов РАН и Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН смоделировали какую роль может играть вода в биологической активности ацетилхолина - «молекулы памяти».
Пущинская среда 16 апреля в 06:37
Происшествия
В Канаде более десяти человек погибли в результате стрельбы
Более 10 человек погибли в результате стрельбы в канадской провинции Новая Шотландия, сообщили в местной полиции.
РИА Новости 17:54
Экономика
АСИ предложило уравнять мигрантов и россиян в социальных правах
Поддержка на равных АСИ предлагает на время оказания поддержки работникам организаций в связи с коронавирусом "приравнять мигрантов к гражданам Российской Федерации для получения пособия по безработице (и ряда других льгот и выплат) и мер в области поддержки занятости".
РБК 17:00
Общество
Москвичи получили ошибочные сообщения об аннулировании пропусков
Некоторые владельцы разовых цифровых пропусков в Москве, у которых уже истек срок действия, могли получить ошибочное сообщение об аннулировании, созданное по шаблону для рабочих пропусков, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента информационных технологий.
РИА Новости 15:39
Общество
Ozon начал продавать тесты на коронавирус в Москве
Онлайн-ритейлер Ozon начал продавать услуги по тестированию на коронавирус, ими можно воспользоваться в Москве.
Коммерсантъ 13:20
Общество
В Москве установили выплаты донорам крови с антителами на коронавирус
Мэр Москвы Сергей Собянин установил выплаты донорам крови с антителами на коронавирус, они составят 1 250 рублей за каждые 150 мл плазмы либо 5 тыс. рублей за 600 мл плазмы.
ТАСС 02:58
Общество
Стримерша отправила зрителей работать, если у них нет $10 на подписку в Twitch
Чемпионат 17:00
Общество
Трубоукладчик «Академик Черский» двинулся дальше
"Северный поток-2" построен на 93,5%. Глава Минэнерго Александр Новак заявил, что "Академик Черский" подойдет для завершения строительства, однако подготовка судна займет некоторое время.
Вести.Ru 13:45