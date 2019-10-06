По словам источника, чиновница была в перевернувшейся машине и получила травмы. По некоторым данным, также в результате случившегося пострадали семь пешеходов. Они в состоянии легкой степени тяжести, а водитель одного из автомобилей находится в тяжелом состоянии.

Чиновница пострадала в крупном ДТП в Петербурге

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