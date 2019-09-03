Политика
Газета.RuЧиновницу из Тулуна отстранили от работы
Глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, обвинившая пострадавших от паводка в Тулуне, отстранена от должности. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
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Сотрудница отстранена. Это вчера подтвердил губернатор.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельВзгляд.ру 02:21
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