Политика

Газета.RuГазета.RuЧиновницу из Тулуна отстранили от работы

Глава пресс-службы правительства Иркутской области Ирина Алашкевич, обвинившая пострадавших от паводка в Тулуне, отстранена от должности. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
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Дмитрий Песков
Сотрудница отстранена. Это вчера подтвердил губернатор.
— Дмитрий Песков, российский государственный деятельВзгляд.ру 02:21

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