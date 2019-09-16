Общество

Газета.RuГазета.RuЧиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил уволить своего советника по IT-сфере Светлану Опенышеву, которая выложила в инстаграме селфи в нефтяной ванне.
Читать в источнике
Комментировать592

Подробнее о событии

Фотографию оценит комиссия по этике. Советник губернатора Опенышева принесла публичные извинения за селфи в нафталановой ванне

Ulpressa05:40

«Шоколадные» блондинки объединяются! Ксения Собчак выступила в защиту Опенышевой

Ульяновск онлайн07:57

В Сети отреагировали на «шоколадную ванну» ульяновской чиновницы

РИА Новости08:16

Названа стоимость «шоколадной» процедуры ульяновской чиновницы

Взгляд.ру07:51

Ульяновская чиновница извинилась за фото в «шоколадной» ванне

РБК07:28

Ульяновская чиновница извинилась за свои фото «в шоколаде» через соцсеть

ФедералПресс06:45

Названа стоимость «шоколадных» ванн российской чиновницы

Lenta.ru07:08
Показать все источники
Автоматически обработаны 7003 источника, обновлено в 08:40, Вашингтон
Происшествия

Суд оштрафовал дизайнера, которому росгвардейцы сломали ногу перед акцией 27 июля

Ведомости 07:11
Происшествия

На российских пограничников совершено нападение в Японском море

Экипаж северокорейской шхуны напал на российских пограничников в российских водах Японского моря, сообщает ФСБ.
RT на русском 08:17
Общество

В России могут ввести новые ограничения на продажу алкоголя

В правительстве «концептуально» поддержали законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м, расположенных в жилых домах.
RT на русском вчера в 23:52
Транспорт

Широтную автомагистраль в Петербурге начнут строить уже в 2020 году

Широтную магистраль скоростного движения (ШМСД) — ранее известную как Восточный скоростной диаметр (ВСД) — в Санкт-Петербурге начнут строить уже в 2020 году.
REGNUM 01:09
Культура

Скончался народный артист России Валерий Успенский

Во вторник ушёл из жизни заведующий кафедрой хорового дирижирования Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, народный артист РФ Валерий Успенский.
Общественная служба новостей 08:11
Энергетика

«Нафтогаз» договорился о покупке 450 миллионов кубов газа в 2020 году

НАК "Нафтогаз Украины" подписал соглашение с международным трейдером о покупке 450 миллионов кубометров газа в первом квартале 2020 года, сообщила во вторник пресс-служба компании.
РИА Новости 03:50
Экономика

Минфин назвал срок запуска новой системы пенсионных накоплений

Минфин России рассчитывает, что новая система накопительных пенсий вступит в силу с января 2021 года, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 07:50
Политика

Суд арестовал один из главных активов Порошенко

Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко.
ТАСС 06:31
Политика

Госдума приняла в первом чтении проект о единой базе данных россиян

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о создании единого ресурса сведений о населении России.
RT на русском 07:49
Происшествия

В Саратове задержали подозреваемого в изнасиловании врача

Саратовские следователи задержали подозреваемого в изнасиловании врача, которая шла к пациенту в Саратове, сообщает СК РФ.
РИА Новости 07:49
Шоу-бизнес

Певица Анна Седокова рассказала поклонникам о своей болезни

36-летняя певица и актриса Анна Седокова призналась в Instagram, что последний месяц страдает от крапивницы - аллергического заболевания, которое опасно рядом осложнений - в том числе отеком Квинке, когда, например, может сильно увеличиться часть лица или конечность.
Российская газета 03:38
Армия и оружие

На учениях «Центр-2019» ракету уничтожили в стратосфере

Всего в ходе отражения нападения условного противника на учениях "Центр-2019" обнаружены и перехвачены свыше 80 воздушных целей.
Российская газета 07:00
Шоу-бизнес

Заворотнюк перенесла серьезную операцию

Российская актриса Анастасия Заворотнюк перенесла трепанацию черепа во время лечения в Германии. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
Lenta.ru 05:56
Политика

Главе Sputnik Молдавия предъявили обвинение в мошенничестве

Главе Sputnik Молдавия Владимиру Новосадюку предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег через структуры Илана Шора, сообщил сам журналист РИА Новости.
РИА Новости 07:29
Гаджеты

Смартфон Nokia 6.2 оценен в 15 тысяч рублей

Megaobzor.com 06:09
Авто

Раскрыта дата премьеры первого электрокара Mazda

Согласно сообщению Automotive News, первый в мире электромобиль Mazda будет представлен миру в конце этого года на автосалоне в Токио.
32CARS.ru вчера в 15:07
Общество

Москвич выиграл в лотерею 286 миллионов рублей

Российская газета вчера в 11:37
Политика

Цеков поддержал инициативу о переименовании Крыма

Сенатор от законодательной власти Крыма Сергей Цеков заявил, что считает исторически справедливым возвращение Крыму прежнего названия Таврида, с учетом нынешнего привычного названия полуострова он мог бы называться Крым-Таврида.
РИА Новости 08:18
Общество

Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе

Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru 15 сентября в 21:49
Происшествия

На границе Киргизии и Таджикистана в перестрелке погиб пограничник

RT на русском вчера в 12:12
Политика

Путин заявил, что считает Израиль русскоязычным государством

Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает Израиль русскоязычным государством, и назвал русских и израильтян одной семьей с общей историей.
Интерфакс 08:18
Происшествия

В «Уральских авиалиниях» ответили на уход Юсупова

Недавно СМИ сообщили, что Дамир Юсупов может стать пилотом другой авиакомпании — якобы авиаперевозчик «Эмирейтс», один из крупнейших в мире, предложил россиянину работу с зарплатой 16 тысяч долларов в месяц.
Рамблер 08:28
Происшествия

Суд приговорил Устинова к 3,5 годам колонии за нападение на омоновца

Газета.Ru вчера в 06:26
Гаджеты

Motorola показала первую линейку дешевых и «умных» телевизоров

Discover24 06:25
Авто

Продажи Renault Arkana через интернет провалились

Эксперимент французской компании Renault, которая первой в России попробовала себя в онлайн-продажах, провалился: из 300 выставленных на продажу купе-кроссоверов Renault Arkana продать удалось только два.
Автоновости дня 03:09
Общество

Названы города, в которые хочет переехать молодежь

РИА Новости 00:31
Футбол

Кокорин и Мамаев вышли на свободу по УДО

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев вышли на свободу по УДО.
Газета.Ru 07:10
Авто

Toyota Corolla получила обновления с приходом собратьев

Конструкторы японского автомобильного бренда Toyota представили на домашнем рынке обновленный седан Corolla, а также универсал Corolla Touring.
Car.ru 06:50
Политика

Болгарский суд снял препятствие для продолжения «Турецкого потока»

Верховный административный суд Болгарии прекратил разбирательство по выбору подрядчика для строительства трубопровода, который примет газ из "Турецкого потока", — им останется консорциум во главе с саудовской компанией Arkad Engineering.
РИА Новости 08:07
Происшествия

В Москве женщина сбросила с моста двух детей

В Москве женщина сбросила двух маленьких детей с моста на проспекте Защитников и попыталась покончить с собой, но ее остановили прохожие.
Интерфакс 04:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное