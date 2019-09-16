Общество
Газета.RuЧиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне
Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил уволить своего советника по IT-сфере Светлану Опенышеву, которая выложила в инстаграме селфи в нефтяной ванне.
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с чего всё началось
«Нужно жить более скромно». Из-за «шоколадной» ванны Морозов поручил провести служебную проверку в отношении Опенышевой и пригрозил увольнением
На прошлой неделе директор корпорации ИТ Светлана Опенышева поделилась в сети селфи из отпуска в Азербайджане: советник губернатора показала, как принимает в санатории нафталановую (сорт нефти) ванну. «Много шоколада не бывает», - подписала фотографию чиновник.Ulpressaвчера в 03:37
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«Шоколадные» блондинки объединяются! Ксения Собчак выступила в защиту Опенышевой
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