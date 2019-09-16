Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил уволить своего советника по IT-сфере Светлану Опенышеву, которая выложила в инстаграме селфи в нефтяной ванне.

Чиновницу из Ульяновска уволят за селфи в нефтяной ванне

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