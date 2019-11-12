Политика
ИзвестияЧиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции. Об этом 12 ноября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение офиса президента.
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Хоккей
Кузнецов признан второй звездой дня НХЛ
Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов стал второй звездой дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.
Sport24.ru 01:18
Теннис
Джокович проиграл Тиму на итоговом турнире
Серб Новак Джокович потерпел поражение на итоговом турнире в Лондоне. В трех сетах он уступил австрийцу Доминику Тиму.
Спорт-Экспресс 18:52
Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК 10:21
Шоу-бизнес
Домогаров заменил Пугачевой Галкина на премьере «Греха»
Певица Алла Пугачева посетила премьеру фильма Андрея Кончаловского "Грех" в Москве, сообщает Teleprogramma.pro.
Газета.Ru 03:04
Кино
Вышел трейлер фильма про Соника с обновленной версией персонажа
Paramount Pictures выпустила новый трейлер фильма «Соник в кино».
CyberSport.ru 06:35
Политика
США назвали Турции способ урегулирования ситуации с С-400 и F-35
США обрисовали Турции предпочтительный путь разрешения ситуации с российскими зенитно-ракетными комплексами С-400 и американскими истребителями F-35, сообщили 12 ноября в Белом доме.
Известия 19:47
Армия и оружие
Общественный совет при МО РФ доложит об условиях службы в Сирии
Известия 10 ноября в 22:25
Футбол
Модрич опередил Месси и Роналду в борьбе за награду Golden Foot
ProstoProSport 16:39
Кино
Кадры вырезанной сцены из последних «Мстителей» появились в Сети
По задумке режиссеров последней части «Мстителей» Энтони и Джо Руссо, Тони Старк (Железный человек) должен был после гибели встретиться со своей повзрослевшей дочерью Морган.
Телеканал 360° 05:22
Шоу-бизнес
Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк
Стало известно о вторичной глиобластоме Анастасии Заворотнюк В Сети появилась новая информация о состоянии Анастасии Заворотнюк.
Экспресс газета 01:44
Политика
Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на «Восточном»
11 ноября президент России Владимир Путин рассказал о хищениях «сотен миллионов» при строительстве космодрома.
Ведомости 04:58
Хоккей
Ковальчук будет выведен из состава «Лос-Анджелеса»
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" намерен вывести из состава российского форварда Илью Ковальчука, передает ТАСС.
Газета.Ru 19:59
Наука
Белок генома гигантских вирусов позволит восстанавливать слух и зрение
Предполагается, что его можно будет использовать в оптогенетике для частичного восстановления потерянных зрения и слуха.
News.ru 09:06
Политика
Экс-президент Боливии вылетел в Мексику
Экс-президент Боливии Эво Моралес вылетел в Мексику, где получил политическое убежище, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 23:30
Авто
Представлена новая Skoda Octavia для России
Компания Skoda представила в Праге четвертое поколение Skoda Octavia. Автомобиль приедет в Россию уже в 2020 году.
Автоновости дня вчера в 13:49
Экономика
Инвесторы-миллионеры приготовились к большой распродаже акций
Большинство состоятельных инвесторов во всем мире ожидают значительного падения рынков до конца следующего года, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование швейцарского банка UBS.
Forbes 07:23
Экономика
В России резко подешевела свинина
Крупнейшие российские производители свинины снизили цены на свою продукцию, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 02:31
Культура
Путь от копии к оригиналу. Как Максим Галкин стал диссидентом
Первая реакция в Сети на концерт Галкина в Новосибирске была примерно такой — Максиму конец.
Новая газета 11:54
Экономика
Экономика и цены на еду стали главными причинами тревоги россиян
Рост цен на еду стал беспокоить россиян в июле—сентябре 2019 года меньше, чем в предыдущем квартале, хотя причиной тревоги его назвали большинство — 25% респондентов (во втором квартале — 27%).
РБК 16:00
Политика
В Киеве заявили об отсутствии препятствий для нормандского саммита
«Были сняты все препятствия на пути к встрече в нормандском формате на высшем уровне — разведение сил и средств в районе населённых пунктов Золотое, Петровское и Станица Луганская стало последним шагом в этом направлении», — написала она в Facebook.
RT на русском 10:44
Общество
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
РИА Новости 07:56
Происшествия
Близкий погибшего в Горном солдата: Дыма без огня не бывает, но угрозы насилием – дикость
В процессе смены караула часовой отстёгивает магазин, но вместо этого Шамсутдинов снимает предохранитель и передёргивает затвор — на всё это достаточно двух секунд.
Чита.Ру 18:25
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в убийстве аспирантки доцента СПбГУ
Ведомости вчера в 09:04
Космос
Робота Федора хотят снабдить колесами вместо ног
Naked Science 05:45
Экономика
Максим Топилин и Виктор Томенко провели совещание в Барнауле
По словам губернатора, на сегодняшний день работа над программой ускоренного социально-экономического развития региона подходит к логическому завершению.
Катунь 24 05:51
Шоу-бизнес
Верке Сердючке стало плохо на съемках новогоднего концерта
Rambler News Service 06:13
Происшествия
Воспитательница утонула в бассейне детского сада в Уфе
Известия вчера в 09:09
Экономика
Собянин подписал закон об увеличении прожиточного минимума пенсионера
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон об увеличении прожиточного минимума пенсионера в столице на 463 рубля в 2020 году, таким образом он составит почти 12,6 тыс. рублей.
ТАСС 05:45