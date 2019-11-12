с чего всё началось

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции. Об этом 12 ноября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение офиса президента.

Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции

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Политика Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на «Восточном» 11 ноября президент России Владимир Путин рассказал о хищениях «сотен миллионов» при строительстве космодрома.

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