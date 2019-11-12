Политика
ИзвестияЧиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции. Об этом 12 ноября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение офиса президента.
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 22:45, Ашберн
Общество
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
РИА Новости 07:56
Политика
Россия призвала Киев продлить закон об особом статусе Донбасса
Полпред РФ в контактной группе Борис Грызлов заявил, что 31 декабря истекает срок действия украинского закона об особом статусе Донбасса.
Московский Комсомолец 10:03
Гаджеты
GeForce RTX 3080 могут представить уже в июне
Игровые же якобы выйдут спустя пару месяцев, то есть летом. В частности, топовые модели ожидаются в июне.
iXBT.com 03:49
Общество
В России предложили сократить период использования шипованной резины
Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия.
RT на русском вчера в 22:03
Политика
Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского
В Кремле высоко ценят стремление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева наладить отношения Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:51
Энергетика
МЭА ожидает рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7%
К 2030 году, как ожидает МЭА, мировой спрос вырастет до 105,4 млн б / с, а к 2040 году - до 106,4 млн б / с, что соответствует прошлогоднему прогнозу агентства с разницей в чуть более 0,1 млн б / с. В частности, в Европе спрос на нефть, по оценке МЭА, будет снижаться примерно на 0,2 млн б / с в среднем ежегодно до 2040 года.
Интерфакс 20:39
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru 03:31
Общество
Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Российская газета 02:20
Футбол
Глава ВТБ допустил увеличение бюджета «Динамо» в следующем году
Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что в следующем году бюджет футбольного клуба «Динамо», владельцем которого является банк, может увеличиться.
РБК 08:05
Шоу-бизнес
«Золотой Граммофон» был испорчен Басковым и выступлением Лободы
Многие зрители не были в восторге от одной из самых главных церемоний, премии «Золотой Граммофон».
NewInform вчера в 18:03
Политика
Хиллари Клинтон не исключила участия в президентской гонке в 2020 году
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон не исключила повторного участия в выборах президента в 2020 году. Об этом она заявила в интервью BBC.
РБК 22:06
Политика
На Украине рассказали о трёх нарушенных Зеленским обещаниях
Руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в интервью NewsOne заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не выполнил три предвыборных обещания.
RT на русском 22:38
Политика
Депутат Госдумы оценил слова Порошенко о возвращении Крыма Украине
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик оценил слова бывшего президента Украины Петра Порошенко, который считает, что Крым получится вернуть благодаря "истеричным антироссийским фильмам".
Российская газета 21:03
Футбол
Модрич получил награду Golden Foot, опередив Месси и Роналду
Хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич удостоен награды Golden Foot, которая вручается футболистам старше 29 лет за вклад в развитие футбола.
Чемпионат 16:19
Политика
Моралес назвал назначение и.о. президента Боливии «коварным ударом»
12 ноября Аньес объявила себя временно исполняющим обязанности президента и сообщила о намерении в ближайшее время провести новые выборы.
Известия 20:36
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
Политика
В Киеве признались, зачем Зеленскому нужна встреча с Путиным
Президент Украины хочет уйти от «минских договоренностей». Именно поэтому он так жаждет встречи с Владимиром Путиным.
Аргументы недели 07:02
Происшествия
В Туве произошло землетрясение магнитудой 3,9
В 219 км к юго-востоку от Кызыла в Туве зафиксирован подземный толчок магнитудой 3,9. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
RT на русском вчера в 20:59
Армия и оружие
Израиль нанес ракетный удар по Дамаску
Самолеты ВВС Израиля нанесли ракетный удар по территории Сирии, о этом сообщило рано утром сирийское государственное агентство SANA.
Военное дело 05:45
Общество
Два подсолнечных масла попали в черный список «Росконтроля»
Два подсолнечных масла после проверки «Росконтроля» внесены в черный список — «Каролина» и «Селяночка».
NewInform 03:00
Общество
Кейт Миддлтон и принц Уильям провели встречу с волонтерами в Лондоне
Кейт Миддлтон и принц Уильям провели встречу с волонтерами проекта Shout — они занимаются помощью людям, которые попали в кризисную ситуацию.
Salt Mag 09:32
Экономика
Многодетным семьям одобрили две трети заявок на списание части ипотеки
РБК 10 ноября в 22:02
Общество
На Россию надвигаются аномальные холода
Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, из Арктики в центральную Сибирь направляется арктический антициклон, который принесет аномально холодную погоду в Уральский регион и в Сибирь.
Российская газета 21:00
Общество
В следующем году в России может резко подорожать мобильная связь
Тарифы на сотовую связь в России в 2020 году могут подорожать на 10-25%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на опрошенных аналитиков.
Версия-Саратов вчера в 02:43
Экономика
РБК: 10 крупнейших компаний России накопили запас в 3,4 трлн рублей
Объем денежных средств и эквивалентов, накопленных на счетах десяти крупнейших компаний России на конец 2018 года составил 3,4 трлн руб. Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность, опубликованная Росстатом и самими компаниями, которую проанализировал РБК.
Коммерсантъ 22:16
Футбол
Неймар вновь заявил о желании вернуться в «Барселону»
Газета.Ru 20:55
Общество
Возбуждено шесть уголовных дел из-за невозврата субсидий Фонду кино
Прокуратура провела проверку возврата субсидий в Фонд кино и возбудила шесть уголовных дел по фактам уклонения от возврата целевых средств, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
Коммерсантъ 06:34
Политика
Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на «Восточном»
11 ноября президент России Владимир Путин рассказал о хищениях «сотен миллионов» при строительстве космодрома.
Ведомости 04:58