с чего всё началось

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции. Об этом 12 ноября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение офиса президента.

Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции

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