Политика
ИзвестияЧиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции. Об этом 12 ноября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение офиса президента.
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Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
Происшествия
Освобождена женщина, сбившая «пьяного» ребенка в Подмосковье
Ольга Алисова, насмерть сбившая на своей легковушке шестилетнего Алешу Шимко в Балашихе, освободилась 11 ноября.
Происшествия
Появилось видео нежного танца Олега Соколова с Анастасией Ещенко
Общество
Ространснадзор обязал «Победу» изменить правила провоза ручной клади
Ространснадзор обязал авиакомпанию «Победа» изменить правила провоза ручной клади, говорится в материалах в системе «СПАРК-Интерфакс».
Футбол
Тедеско рассказал, почему принял предложение «Спартака»
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что был заинтригован возможностью попробовать свои силы в большом клубе за пределами Германии.
Происшествия
Пропавшая в Ставрополе 16-летняя школьница найдена живой
Пропавшая в Ставрополье 16-летняя девушка найдена живой после двух дней поисков.
Общество
На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Финансы
Курс доллара опустился до 63,79 рубля
Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 10 копеек и составил 63,79 рубля.
Игры
Sony запатентовала картридж для новой приставки PlayStation
Происшествия
Защита обжаловала арест водителя, сбившего женщину с коляской
Днем 4 ноября на въезде в Пионерский насмерть сбили женщину, ее двухлетний ребенок, лежавший в коляске, выжил.
Шоу-бизнес
Алексей Панин привязал дочь к батарее за бардак
Актер снова эпатирует публику По соцсетям стало распространяться очередное скандальное видео с участием звезды "Жмурок" Алексея Панина.
Общество
Медведев провел совещание в поезде
Премьер-министр Дмитрий Медведев провел совещание в поезде Новосибирск — Барнаул, на котором обсуждался финансовый план РЖД.
Политика
Порошенко заявил о непременном возвращении Крыма в состав Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что Крым обязательно вернется в состав страны.
Общество
В России предложили сократить срок использования шипованной резины
Уменьшить износ дорожного покрытия в Центральной России может сокращенный срок эксплуатации шипованных шин — до 188 дней (против 273 в период с сентября по май).
Политика
Депутаты Мосгордумы потребовали проверить факты из расследования ФБК об имуществе столичного прокурора Дениса Попова
Депутаты Мосгордумы потребовали проверить факты из расследования ФБК об имуществе столичного прокурора Дениса Попова.
Интернет
Facebook запускает сервис онлайн-платежей
Facebook Pay будет запущен на текущей неделе в соцсетях Facebook и Instagram. Воспользоваться им смогут пока только пользователи в США.
Политика
Встреча Путина с Зеленским может пройти в Казахстане
Нурсултан Назарбаев, бывший президент Казахстана недавно предложил организовать специальную встречу для российского и украинского лидеров (Владимира Путина и Владимира Зеленского) прямо в Казахстане.
Политика
США и Россия обсуждают репатриацию примкнувших к боевикам россиян
Вашингтон и Москва обсуждают возможное возвращение на родину выходцев из России, которые были задержаны в рядах членов боевиков в Сирии, сообщили в Госдепартаменте.
Политика
Украина потребовала от России оправданий в Международном суде ООН
Украинский МИД заявил, что после того как Международный суд ООН признал свое право на рассмотрение дела в отношении России, ее дипломаты должны "оправдываться и доказывать", что российские должностные лица не причастны к финансированию терроризма.
Музыка
Тилль Линдеманн выступит в Петербурге с сольным проектом
Авто
Mitsubishi представил новый кроссовер-минивэн Mitsubishi Xpander
Компания Mitsubishi представила новый семейный кроссовер-минивэн Mitsubishi Xpander Cross, построенный на базе модели Xpander.
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев сделал своей возлюбленной предложение
Ведущий Дмитрий Шепелев обручился со своей возлюбленной дизайнером Екатериной Тулуповой, пишет издание "7 дней".
Здоровье
В России будут ежегодно умирать тысячи детей, денег на их лечение нет - трансплантолог
Речь идёт о 1,5 тысячи новых пациентов ежегодно, подчеркнул он.
Армия и оружие
Нападение курдов с камнями в Сирии сняли из российского броневика
Российские военные сняли на видео момент нападения на российско-турецкий патруль курдов с камнями на севере Сирии.
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Происшествия
Суд арестовал подозреваемого в убийстве аспирантки доцента СПбГУ
Октябрьской районный суд Петербурга принял решение арестовать на два месяца преподавателя истории Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) Олега Соколова, оглашение решения транслировало издание «Фонтанка».