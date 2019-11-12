Политика

ИзвестияИзвестияЧиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции. Об этом 12 ноября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение офиса президента.
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с чего всё началось
«Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах писала
, что сотрудники НАБУ задержали Светлану Кондзелю, директора департамента обеспечения доступа к публичной информации в офисе президента.
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 19:44, Ашберн
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