Политика
ИзвестияЧиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции. Об этом 12 ноября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение офиса президента.
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Происшествия
Пропавшая в Ставрополе школьница найдена живой
В Ставрополе нашли живой пропавшую 16-летнюю школьницу.
Армия и оружие
В результате ударов ВВС Израиля по сектору Газа погибли 10 человек
Происшествия
Соседка историка-убийцы Соколова слышала крики Ещенко перед смертью
Как сообщал ранее Российский Диалог, следственный комитет Российской Федерации проверит информацию о других возможных преступлениях арестованного 63-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова, которого подозревают в убийстве 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко.
Шоу-бизнес
Панин снял на видео, как привязывает дочь к батарее
Актер Алексей Панин снял на видео, как наказывает свою дочь Анну за беспорядок в квартире. Поклонники оценили чувство юмора артиста.
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Политика
Экс-президент Боливии Эво Моралес прибыл в Мексику
Авто
Chery показала первые фотографии нового кросса Chery Tiggo 7
Chery показала первые фотографии нового кросса Chery Tiggo 7. Автомобиль позиционируется как модель 2020 модельного года и будет отличаться от предшественника измененной внешностью в соответствии с фирменной стилистикой марки.
Общество
Greenpeace просит Минприроды запретить одноразовый пластик в России
Greenpeace России направил обращение к главе Минприроды Дмитрию Кобылкину о запрете на производство одноразового пластика, сообщается на сайте организации.
Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
Происшествия
Олег Соколов попросил принести ему в СИЗО очки
В понедельник историку и бывшему доценту СПбГУ Олегу Соколову предъявили обвинение в убийстве и поместили в СИЗО.
Экономика
Госдума проголосовала за отмену банковского роуминга
Депутаты приняли в первом чтении законопроект, который приведет к отмене такого рода комиссий. Документ разработали в правительстве РФ.
Общество
Россиян предупредили о росте цен на сотовую связь в 2020 году
В России 2020 год может стать годом резкого роста цен на мобильную связь. С таким мнением выступили аналитики, опрошенные "Известиями".
Футбол
Сборная России отказалась от новой формы
"Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл", - заявили в пресс-службе национальной команды.
Происшествия
Следствие полностью засекретило материалы по делу Голунова
Материалы уголовного дела о хранении и сбыте наркотических средств, изначально возбужденного в июне в отношении журналиста Ивана Голунова, находятся под грифом «секретно» из-за наличия в них информации, представляющей государственную тайну.
Общество
Знаки зодиака, которые выйдут замуж в декабре
Если Близнецы не выйдут замуж, то точно дождутся определенности от мужчины, который долгое время мучает ожиданиями.
Политика
Переговоры по газу между Россией и Украиной зашли в тупик
Переговоры по газу между Россией и Украиной зашли в тупик.
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
Авто
Названа дата премьеры Mercedes-Maybach GLS
Концерн Daimler определился с датой и местом премьеры роскошного вседорожника Mercedes-Maybach GLS.
Общество
Кембриджский словарь выбрал слово года
Кембриджский словарь выбрал слово 2019 года согласно запросам пользователей.
Армия и оружие
В России нашли способ победить США в Сирии
По мнению Сивкова, американские позиции в Сирии не защищены средствами противовоздушной обороны (ПВО), способными бороться с беспилотниками повстанцев, вследствие чего США, если пожелают остаться в регионе, вероятно, будут укреплять находящиеся там собственные базы.
Экономика
Запрос «Ростелекома» по консолидации Tele2 одобрен ФАС
Ходатайство «Ростелекома» о консолидации Tele2 удовлетворено, сообщили в пресс-службе ФАС.
Политика
Украина потребовала от России оправданий по делу в суде ООН
Само решение суда ООН Зеркаль назвала победой украинской дипломатии. Отметим, что представители Украины обратились в суд в 2017 году.
Общество
Возбуждено шесть уголовных дел из-за невозврата субсидий Фонду кино
Прокуратура провела проверку возврата субсидий в Фонд кино и возбудила шесть уголовных дел по фактам уклонения от возврата целевых средств, сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.
Футбол
Ибрагимович предпочитает перейти в «Болонью», а не в «Милан»
Нападающий "ЛА Гэлакси" Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в "Болонье", об этом сообщает Corriere dello Sport.Недавно ходили разговоры, что форвард может перейти в "Милан", однако сейчас стало известно, что единственным итальянским клубом, куда может перейти Ибрагимович, является "Болонья".