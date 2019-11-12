Политика

ИзвестияИзвестияЧиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) задержало директора одного из департаментов офиса президента Украины Владимира Зеленского по делу о коррупции. Об этом 12 ноября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сообщение офиса президента.
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с чего всё началось
«Украинская правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах писала
, что сотрудники НАБУ задержали Светлану Кондзелю, директора департамента обеспечения доступа к публичной информации в офисе президента.
РБКвчера в 15:03

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Чиновница офиса Зеленского требовала $300 тысяч за должность в «Нафтогазе»

Газета.Ruвчера в 15:27

Глава департамента офиса Зеленского задержана по подозрению во взяточничестве

Интерфаксвчера в 15:11

На Украине чиновницу из офиса Зеленского заподозрили в мошенничестве

Lenta.ruвчера в 14:01

Офис Зеленского подтвердил задержание своей сотрудницы по делу о коррупции

РИА Новостивчера в 14:23

Чиновница офиса Зеленского просила взятку за получение поста в «Нафтогазе»

ТАССвчера в 15:11

Чиновницу офиса Зеленского задержали по делу о коррупции

Известиявчера в 14:09

Чиновницу офиса Зеленского задержали по подозрению в коррупции

РБКвчера в 15:03
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Экономика

Российский рынок акций обеспечил инвесторам самый высокий доход в мире

Российский рынок акций с начала года обеспечил инвесторам самый большой доход по сравнению с остальными подобными рынками мира, сообщил РБК стратег Сбербанка по рынку ценных бумаг Коул Эйксон.
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Политика

Кремль оценил предложение Назарбаева по встрече Путина и Зеленского

В Кремле высоко ценят стремление первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева наладить отношения Москвы и Киева, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 04:51
Энергетика

«Нафтогаз» вновь поднял цену на голубое топливо для граждан Украины

Газ для жителей Украины в ноябре подорожал на 15 процентов. Это без одной гривны 4 900 или 200 долларов за тысячу кубометров.
Вести.Ru вчера в 03:58
Общество

Путин наградил Бориса Ротенберга орденом Александра Невского

Znak.com вчера в 17:20
Происшествия

В Кабуле у здания МВД Афганистана прогремел взрыв

Взрыв прогремел возле здания МВД в Кабуле, сообщает местный телеканал Tolo News.
РИА Новости вчера в 22:46
Футбол

Сборная России по футболу отказалась от новой формы

Сборная России по футболу сыграет в старой форме в оставшихся матчах отборочного раунда чемпионата Европы 2020 года.
Lenta.ru вчера в 14:53
Общество

Роскачество назвало небезопасные алюминиевые диски для машин

Роскачество признало автомобильные алюминиевые диски десять из 29 марок небезопасными после проведенной проверки.
РБК 00:06
Экономика

Объем штрафов за некачественный бензин вырос в России

В России значительно увеличился объем штрафов за продажу некачественного бензина на АЗС.
Газета.Ru вчера в 23:05
Экономика

Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru 11 ноября в 21:47
Энергетика

МЭА прогнозирует рост мирового спроса на нефть к 2025 году на 7%

Мировой спрос на нефть к 2025 году вырастет на 6,6 млн б/с - до 103,5 млн б/с, следует из ежегодного прогноза МЭА World Energy Outlook 2019, опубликованном в среду.
ТАСС вчера в 23:24
Шоу-бизнес

«Золотой Граммофон» был испорчен Басковым и выступлением Лободы

Многие зрители не были в восторге от одной из самых главных церемоний, премии «Золотой Граммофон».
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Кино

Телеканал HBO хочет снять продолжение сериала «Друзья»

Американский комедийный сериал о жизни шестерых друзей признан одним из лучших в истории американского телевидения в своем жанре и удостоен премиями "Эмми" и "Золотой глобус".
Народные новости вчера в 22:36
Авто

Для гордумы Нижнего Тагила купят автомобиль почти за 2,4 млн рублей

АН Между строк вчера в 08:30
Шоу-бизнес

Ростовчанка Костенко купала в море свою дочь в памперсе

Подписчики модели Анастасии Костенко из Ростова раскритиковали ее за то, что она не сняла с ребенка памперс на пляже, комментарии они оставили в Instagram девушки.
Rostov gazeta вчера в 01:37
Гаджеты

IPhone Slide Pro поражает воображение конструкцией и возможностями

iXBT.com вчера в 13:57
Авто

Машины в России дорожают при резком падении спроса на них

Спрос на новые автомобили в стране сокращается, а цены на некоторые модели выросли за этот год на 10%.
АвтоВзгляд вчера в 06:46
Политика

Названы три нарушенных обещания Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский уже совершил три ошибки, не выполнив предвыборные обещания, заявил руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 20:39
Происшествия

Экс-полковнику Захарченко присвоили статус опасного для окружающих

Газета.Ru вчера в 23:26
Экономика

РБК: 10 крупнейших компаний России накопили запас в 3,4 трлн рублей

Объем денежных средств и эквивалентов, накопленных на счетах десяти крупнейших компаний России на конец 2018 года составил 3,4 трлн руб. Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность, опубликованная Росстатом и самими компаниями, которую проанализировал РБК.
Коммерсантъ вчера в 22:16
Происшествия

Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу

Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК вчера в 10:21
Общество

«Победе» предписали изменить правила провоза ручной клади

Ространснадзор вновь предписал авиакомпании "Победа" изменить правила провоза ручной клади.
Москва 24 вчера в 04:00
Политика

Бразилия признала сенатора Аньес врио президента Боливии

Глава бразильского МИД Эрнесту Араужу заявил, что Бразилия признаёт сенатора Жанин Аньес в качестве исполняющей обязанности президента Боливии.
RT на русском 00:08
Общество

Руки-Базуки попросил об операции по удалению бицепсов из-за воспаления

Блогер Кирилл Терешин, известный как Руки-Базуки, намерен сделать операцию на бицепсы, сообщает телеграм-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 05:18
Общество

«Аэрофлот» лишил бонусных баллов пассажира с толстым котом

Известия вчера в 09:27
Общество

«Ведомости»: штрафы за хулиганство предлагают увеличить в пять раз

Штрафы за хулиганство предлагается поднять в пять раз, некоторые положения вынести в отдельные главы, сообщает в среду газета "Ведомости" со ссылкой на участников заседания в Аналитическом центре правительства.
ТАСС вчера в 23:32
Транспорт

На дорогах России появится новый дорожный знак

В новой редакции оговаривается применение знаков «Главная дорога», «Конец главной дороги», «Уступите дорогу» и «Движение без остановки запрещено» — будет введен запрет применять их на прямоугольных щитах желто-зеленого цвета.
SpeedMe вчера в 03:21
Общество

В Венеции объявлен режим ЧС из-за рекордного за полвека наводнения

Венеция переживает рекордное за полвека наводнение. Сегодня власти города объявят режим бедствия.
Вести.Ru вчера в 22:38
Гаджеты

Xiaomi готовит сразу два смартфона с экранами нового поколения

Ранее фанаты только ожидали анонса смартфонов Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi Mix 4, однако официальной информации от самой компании не поступало.
Ferra 11 ноября в 03:50
Политика

Трамп написал Эрдогану письмо с предложением сделки на $100 млрд

Президент США Дональд Трамп предложил своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану торговую сделку на 100 миллиардов долларов.
Известия вчера в 23:12
Политика

Вятрович займет место Бойко в Верховной Раде — Мосийчук

Мосийчук заявил, что после сложения полномочий Ириной Луценко следующей в парламент по спискам «Европейской солидарности» должна была зайти бывшая замминистра энергетики и угольной промышленности Наталия Бойко, но она отказывается от депутатского мандата и идет работать советником премьер-министра Алексея Гончарука.
Украина.ру вчера в 08:29
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Владимир Зеленский
Президент Украины
Украинский государственный деятель, действующий президент Украины с 20 мая 2019 года. До избрания президентом Зеленский получил широкую известность как комедийный актёр, продюсер и сценарист: он был основателем и художественным руководителем Студии «Квартал-95», а также капитаном команды КВН «95-й квартал».
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