Начальнице управления культуры Петрозаводска рекомендовано уволиться, из-за слишком резких высказываний в адрес земляков. Анну Лесонен возмутили соседи, которые мусорят где попало. Чиновница опубликовала пост с бранными словами.

с чего всё началось

Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонсен приняла решение уволить администрация города Петрозаводска за оскорбительный пост в социальных сетях. Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба администрации города.

Чиновницу в Петрозаводске решено уволить за пост в социальных сетях

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