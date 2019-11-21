Общество
REGNUMЧиновницу в Петрозаводске решено уволить за пост в социальных сетях
Начальника управления культуры администрации Петрозаводска Анну Лесонсен приняла решение уволить администрация города Петрозаводска за оскорбительный пост в социальных сетях. Об этом 21 ноября сообщает пресс-служба администрации города.
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с чего всё началось
Начальнице управления культуры Петрозаводска рекомендовано уволиться, из-за слишком резких высказываний в адрес земляков. Анну Лесонен возмутили соседи, которые мусорят где попало. Чиновница опубликовала пост с бранными словами.Пятый каналвчера в 17:22
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Блогер Варламов предложил наградить чиновницу из мэрии Петрозаводска за пост о мусоре
Карелинформвчера в 13:37
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Общество
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