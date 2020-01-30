Политика

РИА НовостиРИА НовостиЧиновницы из Керчи уволились после скандала с «хлебом» для блокадников

Как сообщала пресс-служба ЕР, Хинштейн обсуждал этот вопрос с главой Крыма Сергеем Аксеновым. "Они написали заявления о сложении с себя полномочий председателя горсовета и заместителя председателя горсовета", - заявил Хинштейн.
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Сергей Аксенов
Считаю, что вся эта дикая история, вызвавшая широкий общественный резонанс, выглядит как издевательство, как унижение по отношению к блокадникам, просто к пожилым людям. Это абсолютно недопустимо.
— Сергей АксеновГазета.Ru вчера в 10:08

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