Политика
РИА НовостиЧиновницы из Керчи уволились после скандала с «хлебом» для блокадников
Как сообщала пресс-служба ЕР, Хинштейн обсуждал этот вопрос с главой Крыма Сергеем Аксеновым. "Они написали заявления о сложении с себя полномочий председателя горсовета и заместителя председателя горсовета", - заявил Хинштейн.
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Считаю, что вся эта дикая история, вызвавшая широкий общественный резонанс, выглядит как издевательство, как унижение по отношению к блокадникам, просто к пожилым людям. Это абсолютно недопустимо.
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В Керчи чиновница и депутат подали в отставку после истории с поздравлением блокадников
Говорит Москвавчера в 13:52
Аксёнов потребовал увольнения главы Керченского горсовета из-за скандала с «блокадным» хлебом
ИА Крыминформвчера в 09:43
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