Евросоюз примерно на 90% зависит от импорта газа, заявил журналистам высокопоставленный чиновник Евросоюза. По его словам, Европа чувствительна ко всем энергопоставкам, а не только газовым. Он отметил, что рост цен на голубое топливо повлиял и на стоимость электроэнергии в регионе.
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова 13 октября осудила российского бойца Хабиба Нурмагомедова за шутку о драке в метро Москвы, в результате которой серьезно пострадал мужчина.