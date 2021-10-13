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Чиновник Евросоюза заявил о 90-процентной зависимости объединения от импорта газа

Евросоюз примерно на 90% зависит от импорта газа, заявил журналистам высокопоставленный чиновник Евросоюза. По его словам, Европа чувствительна ко всем энергопоставкам, а не только газовым.В источнике

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Чиновник Евросоюза заявил о 90-процентной зависимости объединения от импорта газа
Евросоюз примерно на 90% зависит от импорта газа, заявил журналистам высокопоставленный чиновник Евросоюза. По его словам, Европа чувствительна ко всем энергопоставкам, а не только газовым. Он отметил, что рост цен на голубое топливо повлиял и на стоимость электроэнергии в регионе.
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