Замначальника управления Генеральной прокуратуры РФ Игорь Мыльников лишился работы после скандала с нападением на дорожных полицейских, остановивших его за пьяную езду.

с чего всё началось

Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду. Об этом 30 июня сообщил телеканал РЕН ТВ.

Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских

Политика Россию попросили сыграть более активную роль в конфликте в Ливии Племена Ливии выступают за то, чтобы Россия играла более важную роль в разрешении кризиса в стране.

Шоу-бизнес Супруг Полины Гагариной показал свою настоящую любовь Несмотря на развод с Полиной Гагариной, Дмитрий Исхаков продолжает общаться с детьми, которых воспитывал в браке с супругой. 7

Футбол Зобнин получил красную карточку в матче с ЦСКА после просмотра VAR Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин получил красную карточку на 77-й минуте матча 25-го тура РПЛ с ЦСКА после просмотра судьёй VAR.

Гаджеты AMD выпустила бета-драйвер с поддержкой аппаратного ускорения планировщика GPU в Windows 10 Последняя функция обещает прирост производительности, так что AMD решила сильно не отставать от конкурента и представила бета-райвер Radeon Software Adrenalin 2020 Edition 20.5.1 (версия 20.10.17.04), который тоже поддерживает аппаратное ускорение планировщика GPU в Windows 10.

Общество В России пенсионерам-опекунам проиндексируют пенсии Москва, 1 июля 2020, 00:05 — REGNUM Сегодня, 1 июля, вступил в силу закон, согласно которому пенсионеры-опекуны получат право на индексацию своей пенсии, сообщает ИА REGNUM. 6

Культура Умер российский актер Виктор Проскурин Скончался в возрасте 68 лет российский актер театра, кино и дубляжа Виктор Проскурин. Об этом написала в Facebook его супруга Ирина Хонда. 123