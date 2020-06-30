Происшествия
ИзвестияЧиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду. Об этом 30 июня сообщил телеканал РЕН ТВ.
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Замначальника управления Генеральной прокуратуры РФ Игорь Мыльников лишился работы после скандала с нападением на дорожных полицейских, остановивших его за пьяную езду.РЕН ТВ11:30
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