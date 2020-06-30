Происшествия
ИзвестияЧиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду. Об этом 30 июня сообщил телеканал РЕН ТВ.
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Политика
Путин и Лукашенко торжественно открыли Ржевский мемориал
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в церемонии открытия Ржевского мемориала советскому солдату.
ФедералПресс 07:07
Футбол
Тедеско заявил, что удаление Зобнина изменило ход игры с ЦСКА
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско рассказал, как повлияло удаление хавбека Романа Зобнина на результат матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со столичным ЦСКА.
RT на русском 16:26
Общество
Заболевший лейкемией Олег Тиньков заразился коронавирусом
Москва, 30 июня 2020, 15:30 — REGNUM Бизнесмен Олег Тиньков, проходящий процедуру лечения от лейкемии, рассказал о заражении коронавирусом весной.
REGNUM 08:30
Футбол
Азмун повторно оштрафован за нарушение режима самоизоляции
Футболист петербургского "Зенита" Сердар Азмун повторно оштрафован за нарушение режима самоизоляции, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу "сине-бело-голубых".
Газета.Ru 14:36
Происшествия
В Москве погиб 40-летний актер из сериала «Интуиция» Максим Парфенов
Российская газета 06:54
Культура
Кристина Асмус разделась во время видеочата в новом фильме
В фильме присутствует эротическая сцена с участием актрисы Кристины Асмус. В фильме Асмус раздевается во время видеочата с китобоями.
Evo-rus.com 08:21
Космос
Ракета Falcon 9 стартовала на орбиту с третьим спутником GPS III
Во вторник, 30 июня, тяжелая ракета-носитель Falcon 9, созданная американской компании SpaceX Илона Маска, успешно стартовала в космос.
Комсомольская правда 16:30
Экономика
Тарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля
Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексируют в России с 1 июля 2020 года.
ТАСС 17:11
Общество
Минпросвещения намерено использовать опыт онлайн-обучения при сезонных заболеваниях
Министерство просвещения России намерено внедрить и апробировать цифровую образовательную среду (ЦОС) в 14 регионах в 2020-2022 годах, данная технология позволит не нарушать образовательный процесс во время сезонных вспышек заболеваний.
ТАСС 06:35
Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении авиасообщения с Турцией с 15 июля речи не идет, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
РИА Новости 05:57
Происшествия
Пожар в доме культуры в Гусь-Хрустальном локализовали
Пожар в доме культуры в Гусь-Хрустальном локализован. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области.
ТАСС 16:31
Транспорт
Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости 07:29
Политика
В IFJ призвали отменить запрет на вещание семи каналов RT в Латвии
Международная федерация журналистов (IFJ) призывает отменить решение Латвии запретить трансляцию в стране семи телеканалов группы RT.
RT на русском 13:45
Футбол
«Химки» приняли решение играть в РПЛ в следующем сезоне
Напомним, в досрочно завершенном сезоне ФНЛ «Химки» заняли второе место.
ODDS.ru 08:46
Общество
Завершилось онлайн-голосование по поправкам в Конституцию РФ
В России завершилось дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ.
Вести.Ru 13:15
Футбол
Лэмпард: «Райс — хороший игрок, но мы не делали ему предложений»
Деклан Райс — хороший игрок, вы правы, и я давно знаю его по выступлениям в академии "Челси".
Soccer.ru 12:52
Авто
Автомобили с пробегом в Японии подешевели более чем на 40%
Как сообщают японские аналитики, стоимость автомобилей на вторичном рынке Японии упала на 40%.
32CARS.ru 10:08
Финансы
Курс евро превысил 80 рублей впервые с 14 мая
Курс доллара США составил 71,32 руб./$1 в 17:38 МСК, что на 1,33 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов.
Интерфакс 11:36
Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому с 1 октября оклады военных и силовиков вырастут на три процента.
РИА Новости 11:44
Общество
В Индии официально запретили Tik Tok и еще 58 приложений
Tik Tok, браузер UC Browser и мессенджер WeChat стали запрещенными приложениями на территории Индии.
Невские Новости вчера в 16:46
Кино
Опубликован первый трейлер сериала «Дивный новый мир»
Во вторник, 30 июня, стало известно о том, что в сети появился трейлер сериала "Дивный новый мир".
Piter.tv 04:57
Музыка
BTS выпускают иллюстрированные книги со своими песнями
BTS выпускает книги с самыми популярными песнями группы, сообщает Rolling Stone.
РИА Новости 28 июня в 21:58
Энергетика
«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда
"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
Газета.Ru 13:49
Общество
В ГД предложили проверять будущих священников на нарушения психики
Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Евгений Марченко предлагает проверять будущих священников на судимость и психические отклонения.
РИА Новости вчера в 22:02
Игры
PlayStation 5 сможет запускать игры с дисков для PS4
Ранее компания говорила, что консоль сможет запускать около 4000 игр для PS4 на PlayStation 5 с повышенной частотой кадров и улучшенной графикой.
Cyber.sports.ru 15:00
Кино
Райан Рейнольдс испортил встречу актеров из «Людей Икс»
Канадский актер Райан Рейнольдс, известный по роли Дэдпула в одноименном боевике Marvel, испортил онлайн-встречу актеров из серии фильмов о супергероях-мутантах "Люди Икс" (первой части в этом году исполняется 20 лет), сообщает gamesradar.
РИА Новости 07:55
Здоровье
В ВШЭ назвали число предотвращенных смертей от коронавируса в РФ
В ВШЭ назвали число предотвращенных смертей от коронавируса в России. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 12:40
Политика
Посольство РФ направило в Госдеп ноту после публикаций о талибах
Посольство РФ в Вашингтоне обратилось в американские правоохранительные органы, а также в Госдеп с требованием расследовать случаи угроз дипломатам из России после публикаций в New York Times информации о якобы связи российский властей с одной из крупнейших международных террористических организаций "Талибан" (запрещена в РФ).
Газета.Ru 15:24
Политика
На Украине появится единый орган по финансовым расследованиям
Президент Украины Владимир Зеленский принял решение создать единый орган, который будет заниматься финансовыми расследованиями, заменив им все подразделения правоохранительных органов, которые занимаются расследованиями экономических преступлений, заявил глава исполнительного комитета украинского Национального совета реформ Михаил Саакашвили.
Rambler News Service 14:29