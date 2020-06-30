Происшествия
ИзвестияЧиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду. Об этом 30 июня сообщил телеканал РЕН ТВ.
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Армия и оружие
Трамп разрешил вывести из Германии 9,5 тыс. американских военных
Президент США Дональд Трамп утвердил план по передислокации из Германии 9,5 тыс. американских военнослужащих для "сдерживания РФ".
Газета.Ru 18:54
Общество
Инфекционист предрек удвоение прироста случаев коронавируса в США
Прирост случаев коронавируса в США может увеличиться в 2,5 раза, до 100 тысяч в день, заявил во вторник главный инфекционист США Энтони Фаучи.
РИА Новости 13:30
Энергетика
«Газпром» перечислил $1,5 млрд польской PGNiG по решению суда
"Газпром экспорт" перечислил польской PGNiG $1,5 млрд по решению Стокгольмского арбитража, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу российской компании.
Газета.Ru 13:49
Происшествия
Пожарным удалось отстоять от огня здания рядом с ДК в Гусь-Хрустальном
"Пожарным удалось не допустить распространения огня на рядом стоящие здания", - сообщили в МЧС.
ТАСС 18:18
Культура
Шнуров стал генеральным продюсером телеканала RTVI
Evo-rus.com 11:52
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 15:19
Армия и оружие
Польша вооружается израильскими противотанковыми ракетами Rafael Spike
Актуальные Новости 10:51
Экономика
Число миллиардеров в мире выросло до рекордного уровня
Согласно исследованию, в 2019 году в мире насчитывалось 2825 миллиардеров, что на 221, или на 8,5%, больше, чем годом ранее.
РБК 15:24
Кино
Кристиан Бэйл может вернуться на экраны к роли Бэтмена во «Флэше»
Студия Warner Bros может начать переговоры с актером Кристианом Бейлом, чтобы он снова сыграл Бэтмена в фильме «Флэш».
Inc-news.ru 17:59
Здоровье
В Самарской области готовятся ко второму этапу снятия ограничений
Коэффициент распространения COVID-19 составляется 0,8. При условиях снижения темпа прироста заболеваемости регион может перейти ко второму этапу снятия ограничений.
СОВА 10:51
Общество
В России завершилось электронное голосование по Конституции
Дистанционное электронное голосование по поправкам в Конституцию России проходило с 25 июня по 30 июня.
Lenta.ru 18:48
Автоспорт
Сироткин вновь стал резервным пилотом команды «Формулы-1» Renault
Интерфакс-Спорт 06:47
Здоровье
Половина врачей считает ОМС тормозом для развития здравоохранения
Половина врачей (52%) назвала систему обязательного медицинского страхования (ОМС) тормозом для развития здравоохранения.
Православие и Мир 07:54
Гаджеты
4K, HDR и Ambiglow: Philips представила новые игровые мониторы
В свою очередь, Philips 558M1RY даст игрокам возможность полностью погрузиться в виртуальный мир благодаря 55-дюймовому экрану с разрешением 4K, поддержкой стандарта DisplayHDR 1000, частотой обновления 60–120 Гц (в зависимости от используемого порта) и технологией AMD FreeSync.
Srnsk 17:24
Энергетика
В США объявил о банкротстве добытчик сланцевой нефти Chesapeake Energy
Американская компания Chesapeake Energy, специализирующаяся на добыче сланцевой нефти, объявила о банкротстве.
Известия 28 июня в 23:30
Общество
Мишустин поручил повысить оклады сотрудникам силовых ведомств
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил постановление, согласно которому с 1 октября оклады военных и силовиков вырастут на три процента.
РИА Новости 11:44
Наука
Вредное свойство парного коровьего молока было обнаружено
По данным нового научного исследования специалистов Калифорнийского университета, расположенного в Дэвисе, непастеризованное или же парное коровье молоко может быть крайне опасно – его не стоит употреблять в пищу.
Live24 08:08
Космос
Ракета Falcon 9 стартовала на орбиту с третьим спутником GPS III
Во вторник, 30 июня, тяжелая ракета-носитель Falcon 9, созданная американской компании SpaceX Илона Маска, успешно стартовала в космос.
Комсомольская правда 16:30
Путешествия
Россиянам предложили бронировать поездки за границу на 2021 год
Решение Евросоюза не включать РФ в список стран, для которых с 1 июля будут открыты границы, не окажет существенного влияния на туристическую отрасль.
News.ru 12:03
Армия и оружие
Макрон обвинил Турцию за участие в ливийском конфликте
Эмманюэль Макрон обвинил Турцию за ее участие в ливийском конфликте. Об этом президент Франции рассказал в рамках своего визита в Берлин.
Piter.tv 03:18
Авто
В России представлен китайский минивэн за 3,5 млн рублей
Китайский бренд GAC представил в России минивэн GAC GN8. Презентация новинки прошла в онлайн-формате.
Южный автомобиль 15:02
Транспорт
Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости 07:29
Экономика
Тарифы за услуги ЖКХ проиндексируют в России с 1 июля
Тарифы за услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) проиндексируют в России с 1 июля 2020 года.
ТАСС 17:11
Армия и оружие
В ФРГ будет распущена часть элитного спецназа
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр во вторник заявила о переформатировании и частичном роспуске военного спецназа (КСК) из-за большого количества правых радикалов среди членов этого элитного подразделения, сообщает Sueddeutsche Zeitung.
Российская газета 14:35
Здоровье
Онищенко заявил, что второй волны коронавируса не случится
Депутат Госдумы, академик РАН, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко выразил уверенность, что второй волны коронавируса нового типа не будет.
Газета.Ru 10:39
Общество
Обязательная маркировка лекарств и обуви вступает в РФ в силу с 1 июля
Обязательная маркировка лекарств и обуви вступает в РФ в силу с 1 июля.
ТАСС 17:48
Космос
NASA объявило конкурс на создание лунного туалета
В 2024 году NASA в рамках программы «Артемида», целью которой является отправка астронавтов на Луну, объявило конкурс на создание лунного туалета.
Радио Комсомольская правда 11:58