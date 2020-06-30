Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду. Об этом 30 июня сообщил телеканал РЕН ТВ.

Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских

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