Экономика

РБКРБКЧиновник Минфина назвал риски для России от снятия санкций

Ранее о нежелательности отмены санкций для российской экономики написала газета Financial Times. В статье выдвигается тезис о том, что российская экономика так хорошо адаптировалась к западным санкциям, что их внезапная отмена принесла бы больше рисков, чем введение дополнительных ограничений.
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с чего всё началось

Чиновник Минфина назвал риски для России от снятия санкций

Гипотетическое снятие санкций с России могло бы негативно отразиться на состоянии российской экономики, так как потоки капиталов, которые хлынут в страну после отмены ограничений, способны нарушить стабильность платежного баланса.
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