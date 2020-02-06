Экономика

РБКРБКЧиновник Минфина назвал риски для России от снятия санкций

Гипотетическое снятие санкций с России могло бы негативно отразиться на состоянии российской экономики, так как потоки капиталов, которые хлынут в страну после отмены ограничений, способны нарушить стабильность платежного баланса.
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Чиновник Минфина назвал риски для России от снятия санкций

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Названы риски для России от снятия санкций

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США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Баку пройдет встреча военного руководства России и НАТО. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Алексей Кайдалов задержан по подозрению во взятке.
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Появилось видео испытаний новейшего боевого модуля АУ-220М

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Счетная палата составила негативный отзыв о работе правительства Дмитрия Медведева.
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