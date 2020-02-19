Происшествия
Газета.RuЧиновник Минкульта Мосолов признался в хищении бюджетных средств
Заместитель директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов признал вину по делу о хищении свыше 20 млн рублей бюджетных средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источника в правоохранительных органах.
Читать в источнике
Оценить21
с чего всё началось
Заместитель директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов, который был переведен из СИЗО под домашний арест, признал вину по делу о хищении более чем 20 млн рублей бюджетных средств.ТАССвчера в 23:35
Подробнее о событии
Показать все источники
Чиновник министерства культуры признал вину по делу о хищении 20 млн рублей
Говорит Москвавчера в 23:59
Чиновник Минкультуры Павел Мосолов сознался в хищении бюджетных денег
Московский Комсомолецвчера в 23:55
Автоматически обработаны 7072 источника, обновлено в 03:16, Ашберн
Происшествия
Трое российских полицейских покончили с собой в один день
Трое сотрудников российской полиции совершили суицид в один день. Об этом сообщает проект «Омбудсмен полиции» в своем Telegram-канале.
Авто
КамАЗ показал необычный беспилотный грузовик «Челнок»
Новинка именуемая «КамАЗ-Челнок» стала первым бескабинным грузовиком в истории завода.
Автоспорт
В Барселоне стартовал первый день предсезонных тестов
В Барселоне стартовал первый день предсезонных тестов «Формулы-1».
Общество
Принят закон о бесплатном горячем питании школьников
В рамках доработки документа по итогам Послания депутаты уточнили, что учащиеся начальных классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день - при этом в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток.
Общество
Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России
"На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", — сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что подобной ситуации "не припомнит".
Спорт
Большунов не смог выиграть спринт из-за того, что его сбили норвежцы
Большунов столкнулся с ним и тоже упал, потеряв время, после чего уже не смог добиться результата, позволяющего выйти в финал. https: / / www.instagram.com / p / B8t0R0wFxs8 / Отметим, что победителем гонки стал главный соперник Большунова норвежец Йоханнес Клебо.
Политика
Сурков освобожден от должности помощника Путина
Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Армия и оружие
Украину уличили в поставках военной продукции в Россию
Наука
Найдена молекула для потенциального лечения болезни Паркинсона
В настоящее время исследователи работают над улучшением свойств BT13, чтобы сделать молекулу более эффективной для потенциального лечения.
Армия и оружие
ЛНР: в Донбасс пыталась прорваться диверсионная группа ВСУ
Космос
Хаббл сделал фотографию спиральной галактики NGC 4689
На фотографии выше изображена спиральная галактика NGC 4689. Однако у NGC 4689 есть некоторые отличие от других спиральных галактик.
Политика
Турция заявила о неудовлетворенности переговорами с Россией по Идлибу
Переговоры России и Турции по ситуации в сирийском Идлибе «пока не принесли удовлетворительных результатов».
Футбол
Юрий Лодыгин перешел в тульский «Арсенал»
Экономика
Российская экономика привлекла иностранцев
Российские компании в 2019 году привлекли рекордно много зарубежных инвестиций за весь период после введения санкций — иностранцы вложили в них на 49,5 процента больше средств, чем годом ранее, подсчитали аналитики аудиторско-консалтинговой компании КПМГ, выдержки из исследования которых приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Общество
Представитель Минобороны вымогал деньги за скафандр для МКС
Офицер признался, что получал взятки от представителя подмосковного АО «НПП "Звезда"» имени академика Гая Северина — его бессменного руководителя на протяжении 44 лет.
Технологии
Россиян предупредили о новом виде телефонного спама
Как сообщает ToDay News Ufa, в сети легко найти компании, которые предоставляют специальные сервисы по определению телефонных номеров пользователей, зашедших на сайт с мобильного.
Политика
Пекин прокомментировал ограничения на въезд граждан КНР в Россию
Российская Федерация заранее предупреждала китайские власти о намерении ввести временный запрет на въезд граждан КНР.
Космос
SpaceX запланировала отправить первых космических туристов в 2021 году
Основанная Илоном Маском частная космическая компания подписала с занимающейся космическим туризмом Space Adventures соглашение, в соответствии с которым до конца 2021 года четверо космических туристов смогут отправиться на орбиту, сообщает портал Space.com со ссылкой на представителей Space Adventures.
Политика
Небензя назвал выполняемые Украиной пункты Минских соглашений
Киев выполняет только два из 13 пунктов Минских соглашений.
Происшествия
В Москве у долгожительницы похитили более семи миллионов рублей
Полиция Москвы возбудила уголовное дело по факту кражи у 98-летней пенсионерки 7,2 миллиона рублей сотрудником банка, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Касатонов» поступит в ВМФ в первом квартале 2020 года
Фрегат "Адмирал Касатонов"передадут в распоряжение Военно-морского флота (ВМФ) уже в текущем году.
Происшествия
В Казахстане возбуждено около 90 уголовных дел после беспорядков
Правоохранительные органы Казахстана возбудили около 90 уголовных дел после массовых беспорядков в Жамбылской области.
Политика
В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов
В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
Общество
Карантин для эвакуированных из Китая в Тюмень россиян завершился
Двухнедельный карантин для россиян и граждан СНГ, эвакуированных из Китая в Тюмень из-за нового коронавируса, завершился.
Экономика
Правительство отказалось от введения налога на попутный нефтяной газ
Почему Борисов выступил против нового налога Борисов отказался поддержать идею Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для попутного нефтяного газа, которая в прошлом году вызвала резкую критику в отрасли.
Общество
Депутаты Петербурга запретили продавать снюсы несовершеннолетним
Изменения направлены прежде всего на борьбу с так называемыми снюсами, получившими популярность у подростков.
Экономика
В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров
В Госдуму внесён законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий для работающих пенсионеров.
Политика
Россия затребовала срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату
Россия запросила устроить внеочередное заседание Комитета ООН по сношениям после того, как комиссия ООН по разоружению по запросу Москвы перенесла на другой день заседание из-за невыдачи визы США главе российской делегации Константину Воронцову.
Происшествия
Появилось видео задержания подростков, готовивших теракты в Крыму
В Керчи сотрудники Федеральной службы безопасности задержали двух подростков, которые готовили теракты в образовательных учреждения полуострова.
Политика