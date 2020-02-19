Происшествия

Газета.RuГазета.RuЧиновник Минкульта Мосолов признался в хищении бюджетных средств

Заместитель директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов признал вину по делу о хищении свыше 20 млн рублей бюджетных средств. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источника в правоохранительных органах.
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Чиновник Минкультуры Мосолов признал вину по делу о хищении бюджетных средств

Заместитель директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов, который был переведен из СИЗО под домашний арест, признал вину по делу о хищении более чем 20 млн рублей бюджетных средств.
ТАССвчера в 23:35

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Чиновник Минкульта Мосолов признался в хищении бюджетных средств

Газета.Ru00:32

Чиновник Минкульта признал вину в многомиллионных хищениях

Вести.Ru00:28

Чиновник Минкультуры Мосолов признал вину по делу о хищении бюджетных средств

ТАССвчера в 23:35

Чиновник министерства культуры признал вину по делу о хищении 20 млн рублей

Говорит Москвавчера в 23:59

Чиновник Минкультуры Павел Мосолов сознался в хищении бюджетных денег

Московский Комсомолецвчера в 23:55

Чиновник Минкульта РФ Мосолов признал свою вину по делу о хищении

REGNUMвчера в 23:47

ТАСС: чиновник Минкульта признал вину по делу о мошенничестве на 20 млн рублей

Коммерсантъ00:14
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Происшествия

Трое российских полицейских покончили с собой в один день

Трое сотрудников российской полиции совершили суицид в один день. Об этом сообщает проект «Омбудсмен полиции» в своем Telegram-канале.
Lenta.ru вчера в 10:06
Авто

КамАЗ показал необычный беспилотный грузовик «Челнок»

Новинка именуемая «КамАЗ-Челнок» стала первым бескабинным грузовиком в истории завода.
Тарантас Ньюс вчера в 08:48
Автоспорт

В Барселоне стартовал первый день предсезонных тестов

В Барселоне стартовал первый день предсезонных тестов «Формулы-1».
Sports.ru 03:09
Общество

Принят закон о бесплатном горячем питании школьников

В рамках доработки документа по итогам Послания депутаты уточнили, что учащиеся начальных классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием не менее одного раза в день - при этом в меню должны быть и горячее блюдо, и горячий напиток.
Российская газета вчера в 05:25
Общество

Гидрометцентр назвал причину аномально теплой зимы в России

"На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт", — сказал научный руководитель Гидрометцентра, признав, что подобной ситуации "не припомнит".
РИА Новости вчера в 23:50
Спорт

Большунов не смог выиграть спринт из-за того, что его сбили норвежцы

Большунов столкнулся с ним и тоже упал, потеряв время, после чего уже не смог добиться результата, позволяющего выйти в финал. https: / / www.instagram.com / p / B8t0R0wFxs8 / Отметим, что победителем гонки стал главный соперник Большунова норвежец Йоханнес Клебо.
REGNUM 00:39
Политика

Сурков освобожден от должности помощника Путина

Владислав Сурков покидает госслужбу - Владимир Путин 18 февраля освободил его от должности помощника президента своим указом.
Газета.Ru вчера в 12:34
Армия и оружие

Украину уличили в поставках военной продукции в Россию

ФАН 17 февраля в 06:27
Наука

Найдена молекула для потенциального лечения болезни Паркинсона

В настоящее время исследователи работают над улучшением свойств BT13, чтобы сделать молекулу более эффективной для потенциального лечения.
Научная Россия 17 февраля в 09:33
Армия и оружие

ЛНР: в Донбасс пыталась прорваться диверсионная группа ВСУ

Вести.Ru вчера в 04:20
Космос

Хаббл сделал фотографию спиральной галактики NGC 4689

На фотографии выше изображена спиральная галактика NGC 4689. Однако у NGC 4689 есть некоторые отличие от других спиральных галактик.
V-kosmose.com 02:17
Политика

Турция заявила о неудовлетворенности переговорами с Россией по Идлибу

Переговоры России и Турции по ситуации в сирийском Идлибе «пока не принесли удовлетворительных результатов».
РБК вчера в 13:16
Футбол

Юрий Лодыгин перешел в тульский «Арсенал»

РИА Новости вчера в 13:31
Экономика

Российская экономика привлекла иностранцев

Российские компании в 2019 году привлекли рекордно много зарубежных инвестиций за весь период после введения санкций — иностранцы вложили в них на 49,5 процента больше средств, чем годом ранее, подсчитали аналитики аудиторско-консалтинговой компании КПМГ, выдержки из исследования которых приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Lenta.ru 01:05
Общество

Представитель Минобороны вымогал деньги за скафандр для МКС

Офицер признался, что получал взятки от представителя подмосковного АО «НПП "Звезда"» имени академика Гая Северина — его бессменного руководителя на протяжении 44 лет.
Коммерсантъ вчера в 17:53
Технологии

Россиян предупредили о новом виде телефонного спама

Как сообщает ToDay News Ufa, в сети легко найти компании, которые предоставляют специальные сервисы по определению телефонных номеров пользователей, зашедших на сайт с мобильного.
ToDay News Ufa 17 февраля в 01:23
Политика

Пекин прокомментировал ограничения на въезд граждан КНР в Россию

Российская Федерация заранее предупреждала китайские власти о намерении ввести временный запрет на въезд граждан КНР.
REGNUM 02:58
Космос

SpaceX запланировала отправить первых космических туристов в 2021 году

Основанная Илоном Маском частная космическая компания подписала с занимающейся космическим туризмом Space Adventures соглашение, в соответствии с которым до конца 2021 года четверо космических туристов смогут отправиться на орбиту, сообщает портал Space.com со ссылкой на представителей Space Adventures.
РБК 02:03
Политика

Небензя назвал выполняемые Украиной пункты Минских соглашений

Киев выполняет только два из 13 пунктов Минских соглашений.
Российская газета вчера в 16:16
Происшествия

В Москве у долгожительницы похитили более семи миллионов рублей

Полиция Москвы возбудила уголовное дело по факту кражи у 98-летней пенсионерки 7,2 миллиона рублей сотрудником банка, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
РИА Новости 01:33
Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Касатонов» поступит в ВМФ в первом квартале 2020 года

Фрегат "Адмирал Касатонов"передадут в распоряжение Военно-морского флота (ВМФ) уже в текущем году.
Pravda.Ru 17 февраля в 14:18
Происшествия

В Казахстане возбуждено около 90 уголовных дел после беспорядков

Правоохранительные органы Казахстана возбудили около 90 уголовных дел после массовых беспорядков в Жамбылской области.
Известия 01:01
Политика

В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов

В действующей редакции Конституции (статья 91) говорится о том, что "президент РФ обладает неприкосновенностью".
Российская газета вчера в 03:53
Общество

Карантин для эвакуированных из Китая в Тюмень россиян завершился

Двухнедельный карантин для россиян и граждан СНГ, эвакуированных из Китая в Тюмень из-за нового коронавируса, завершился.
РБК вчера в 19:25
Экономика

Правительство отказалось от введения налога на попутный нефтяной газ

Почему Борисов выступил против нового налога Борисов отказался поддержать идею Минфина ввести налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для попутного нефтяного газа, которая в прошлом году вызвала резкую критику в отрасли.
РБК 01:01
Общество

Депутаты Петербурга запретили продавать снюсы несовершеннолетним

Изменения направлены прежде всего на борьбу с так называемыми снюсами, получившими популярность у подростков.
Телеканал Санкт-Петербург 02:55
Экономика

В Госдуму внесли проект об индексации пенсий работающих пенсионеров

В Госдуму внесён законопроект о восстановлении с 2020 года индексации пенсий для работающих пенсионеров.
RT на русском вчера в 05:40
Политика

Россия затребовала срочную встречу в ООН из-за невыдачи визы дипломату

Россия запросила устроить внеочередное заседание Комитета ООН по сношениям после того, как комиссия ООН по разоружению по запросу Москвы перенесла на другой день заседание из-за невыдачи визы США главе российской делегации Константину Воронцову.
Газета.Ru вчера в 23:59
Происшествия

Появилось видео задержания подростков, готовивших теракты в Крыму

В Керчи сотрудники Федеральной службы безопасности задержали двух подростков, которые готовили теракты в образовательных учреждения полуострова.
ТВ Центр вчера в 10:04
Политика

Депутат Баталина станет замминистра труда и соцзащиты

RT на русском 01:28
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