Заместитель директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов, который был переведен из СИЗО под домашний арест, признал вину по делу о хищении более чем 20 млн рублей бюджетных средств.

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РИА "Новости" / Рамиль Ситдиков Замдиректора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павел Мосолов, переведенный из СИЗО под домашний арест, признал вину по заведенному делу о хищении более чем 20 млн рублей бюджетных средств.

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