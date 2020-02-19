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РЕН ТВЧиновник Минкультуры Мосолов признал вину в хищении бюджетных средств
РИА "Новости" / Рамиль Ситдиков Замдиректора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павел Мосолов, переведенный из СИЗО под домашний арест, признал вину по заведенному делу о хищении более чем 20 млн рублей бюджетных средств.
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Заместитель директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов, который был переведен из СИЗО под домашний арест, признал вину по делу о хищении более чем 20 млн рублей бюджетных средств.ТАССвчера в 23:35
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Чиновник министерства культуры признал вину по делу о хищении 20 млн рублей
Говорит Москвавчера в 23:59
Чиновник Минкультуры Павел Мосолов сознался в хищении бюджетных денег
Московский Комсомолецвчера в 23:55
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