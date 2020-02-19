Происшествия

РЕН ТВРЕН ТВЧиновник Минкультуры Мосолов признал вину в хищении бюджетных средств

РИА "Новости" / Рамиль Ситдиков Замдиректора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры РФ Павел Мосолов, переведенный из СИЗО под домашний арест, признал вину по заведенному делу о хищении более чем 20 млн рублей бюджетных средств.
Читать в источнике
Комментировать18
с чего всё началось

Чиновник Минкультуры Мосолов признал вину по делу о хищении бюджетных средств

Заместитель директора департамента охраны объектов культурного наследия Минкультуры Павел Мосолов, который был переведен из СИЗО под домашний арест, признал вину по делу о хищении более чем 20 млн рублей бюджетных средств.
ТАССвчера в 23:35

Подробнее о событии

Чиновник министерства культуры признал вину по делу о хищении 20 млн рублей

Говорит Москвавчера в 23:59

Чиновник Минкульта признал вину в многомиллионных хищениях

Вести.Ru00:28

ТАСС: чиновник Минкульта признал вину по делу о мошенничестве на 20 млн рублей

Коммерсантъ00:14

Чиновник Минкульта Мосолов признался в хищении бюджетных средств

Газета.Ru00:32

Чиновник Минкультуры Павел Мосолов сознался в хищении бюджетных денег

Московский Комсомолецвчера в 23:55

Чиновник Минкульта РФ Мосолов признал свою вину по делу о хищении

REGNUMвчера в 23:47

Чиновник Минкультуры Мосолов признал вину по делу о хищении бюджетных средств

ТАССвчера в 23:35
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 04:51, Ашберн
Шоу-бизнес

Оксана Воеводина была не единственной женой экс-короля Малайзии

Bimru.ru вчера в 04:37
Гаджеты

Microsoft объединил Word, Excel и PowerPoint в одно приложение

Microsoft выпустила приложение, в котором объединила все функции из набора Microsoft Office. Приложение так и называется Office.
The GEEK вчера в 08:48
Происшествия

В Тюмени вынужденно сел самолет из-за плохого самочувствия пассажира

Самолет, следовавший рейсом из Новосибирска в Москву, вынужденно сел в Тюмени из-за плохого самочувствия пассажира.
РБК 02:16
Политика

Песков: Россия анализирует решение суда Гааги по делу ЮКОСа

Россия анализирует решение суда Гааги по делу ЮКОСа, изучает тактику защиты и оспаривания - Песков.
ТАСС 04:38
Армия и оружие

Эрдоган заявил о готовности начать военную операцию в Идлибе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности начать военную операцию в сирийском Идлибе.
Lenta.ru 04:21
Экономика

Чистая прибыль «Роснефти» в 2019 году выросла на 29%

Чистая прибыль "Роснефти" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) увеличилась по итогам 2019 года по сравнению с предыдущим годом на 29% и достигла 708 млрд рублей против 549 млрд рублей в 2018 году.
ТАСС 04:01
Общество

Телеведущий Дмитрий Шепелев покинул Первый канал

Телеведущий Дмитрий Шепелев, который с 2017 года вел на Первом канале ток-шоу «На самом деле», объявил о своем уходе.
Lenta.ru вчера в 10:29
Общество

Майора Минобороны посадили за вымогательство денег за скафандр для МКС

Сотрудники ФСБ задержали майора 12 ноября 2018 года после заявления о вымогательстве денег представителя Научно-производственного предприятия «Звезда» имени академика Гая Северина, которое выпускает скафандры серии «Орлан-МКС» для исследований в открытом космосе, а также занимается ремонтом и установкой оборудования на МКС.
Lenta.ru 01:45
Общество

Военную авиацию РФ задействуют 9 мая в Бишкеке впервые за пять лет

Участие российской военной авиации в параде Победы в Киргизии ожидается впервые за пять лет.
REGNUM 04:18
Общество

Осужденный в РФ Берг заявил, что его подставили норвежские спецслужбы

Осужденный в России за шпионаж норвежец Фруде Берг заявил в интервью РИА Новости, что считает все произошедшее с ним "подставой" спецслужб Норвегии.
РИА Новости вчера в 19:51
Экономика

Венесуэла заказала российскому Гознаку печать 300 млн купюр

Правительство Венесуэлы заказало российскому Гознаку печать 300 млн купюр, сообщает Bloomberg со ссылкой на копию контракта, подписанного еще в ноябре прошлого года.
Ведомости 01:56
Общество

В США арестовали мексиканца по обвинению в работе на Россию

В Майами арестовали мексиканца Эктора Алехандро Кабреру Фуэнтеса по обвинению в том, что он незаконно работал на Россию на территории США, сообщает в среду NBC News со ссылкой на Минюст США.
Интерфакс 02:39
Авто

Mercedes-AMG выпустила мощную версию GLE Coupe

В начальной версии Mercedes-AMG GLE 63 Coupe двигатель развивает 571 л.с. У более мощной модификации с приставкой S отдача мотора увеличена до 612 л.с.
Известия 03:20
Фигурное катание

Умер украинский фигурист Николай Бондарь

Известия 17 февраля в 17:58
Шоу-бизнес

Ольга Бузова прыгнула в толпу со сцены, но ее никто не поймал

Во время концерта звезда решила прыгнуть в толпу зрителей, чтобы те на руках пронесли её над танцполом.
Новая Кубань 17 февраля в 07:58
Экономика

Число нарушений информбезопасности в банках РФ выросло в пять раз

ЦБ РФ при подведении итогов 2019 года выявил в банках и НФО более одной тысячи нарушений требований информационной безопасности.
iReactor 02:12
Культура

Популярный ведущий вернется на телевидение после пяти лет перерыва

Популярный ведущий Ричард Хаммонд, ранее работавший в передаче Top Gear, вернется на телевидение после пяти лет перерыва.
Lenta.ru 01:26
Политика

Зеленский пообещал заселить эвакуированных из Китая в дома политиков

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае препятствования политиками возвращению из Китая украинцев на родину заселит эвакуированных в их особняки.
iReactor вчера в 07:12
Здоровье

Из-за гриппа и ОРВИ в Петербурге на карантин ушли более ста классов

С 10 февраля по 16 февраля заболеваемость гриппом и ОРВи превысила уровень недельного эпидемического порога на 10,4%. Чаще всего заболевают дети до 17 лет включительно, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу.
Piter.tv вчера в 11:20
Культура

На ТВ стартовал показ нового сериала «Домашний арест»

Премьера кинокартины состоялась 17 февраля на телеканале ТНТ. Авторами сериала являются Петр Буслов и Семен Слепаков.
ИнфоСМИ вчера в 02:10
Политика

Пекин прокомментировал ограничения на въезд граждан КНР в Россию

Российская Федерация заранее предупреждала китайские власти о намерении ввести временный запрет на въезд граждан КНР.
REGNUM 02:58
Экономика

В Думу внесли законопроект о покупке правительством акций Сбербанка

Законопроект о покупке правительством акций Сбербанка у Банка России внесли на рассмотрение в Госдуму, следует из электронной базы данных нижней палаты российского парламента.
РБК 17 февраля в 02:17
Происшествия

В Ташкенте задержали более 20 участников террористической группировки

РИА Новости 02:51
Политика

Китай лишил аккредитации троих журналистов Wall Street Journal

«Китай принял решение с этого дня аннулировать аккредитацию троих корреспондентов Wall Street Journal в Пекине», — сказал Гэн Шуан.
REGNUM 03:51
Здоровье

В Китае утвердили новый стандарт диагностики и лечения от коронавируса

Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР утвердил новый общенациональный стандарт диагностики и лечения заболевания, вызываемого новым типом коронавируса.
News.ru 02:37
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой показал лицо без татуировок

Единственный наследник российской актрисы Елены Яковлевой Денис Шальных поделился с пользователями Сети фото, на котором его лицо изображено без татуировок.
VSE42.RU 03:08
Происшествия

В Красноярском крае в один день покончили с собой два полицейских

В Красноярском крае двое сотрудников полиции 17 февраля покончили с собой.
Российская газета 03:30
Музыка

В Лондоне вручили музыкальную премию Brit Awards

Телеканал RTVI 01:40
Политика

Кудрин рассказал про приход во власть «питерцев»

Президент России Владимир Путин привел во власть свою команду петербуржцев - сильных передовых специалистами в своих сферах.
Газета.Ru вчера в 19:40
Общество

Эвакуированные из Ухани в Тюмень россияне завершили карантин

Эвакуированные из Ухани в лечебно-реабилитационный центр под Тюменью россияне и граждане СНГ прошли карантинный период, пишет RT на русском.
Невские Новости вчера в 19:53
Как работают Яндекс.Новости?
Главное