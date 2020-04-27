Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров написал заявление по собственному желанию. Ранее он был обвинен в педофилии. 23 апреля РЕН ТВ сообщил о том, что Натаров находится под подозрением в развращении несовершеннолетней.

Чиновник Россельхознадзора уволен после обвинения в педофилии

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