Происшествия
Русская ПланетаЧиновник Россельхознадзора уволен после обвинения в педофилии
Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров написал заявление по собственному желанию. Ранее он был обвинен в педофилии. 23 апреля РЕН ТВ сообщил о том, что Натаров находится под подозрением в развращении несовершеннолетней.
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Увлекся пестиками и тычинками: чиновника Россельхознадзора обвинили в педофилии
Радио Комсомольская правда12:59
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Общество
Чехия первая из стран ЕС открыла границы
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На Первом канале стартует показ сериала «Джульбарс»
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Отели Турции откажутся от «шведского стола»
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Умер Андрей Варичев, глава принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову холдинга «Металлоинвест», рассказали РБК источник в металлургической компании и знакомый самого главы «Металлоинвеста».
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После взрыва в Волгограде возбуждено дело о покушении на убийство
Согласно сообщению, на а улице Хорошева произошел взрыв неустановленного боеприпаса, в результате пострадал 69-летний мужчина.
Интерфакс 12:53
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ВОЗ заметила снижение темпов распространения коронавируса в Москве
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Руководитель ведомства Анна Попова сообщила о целом ряде нововведений, которые будут направлены на защиту от коронавируса и других инфекций как обслуживающего персонала, так и клиентов.
OAnews вчера в 12:40
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Песков: Путин не просил убрать себя с мозаики в храме Минобороны
Московский Комсомолец 07:13
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У больных коронавирусом могут развиваться неврологические заболевания
У больных коронавирусом могут развиваться неврологические заболевания, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:14
Общество
Ученые назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России
Распространение COVID-19 в России окончательно завершится в июле, спрогнозировали специалисты из сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости 13:05
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Валуев предложил раскритиковавшему власть российскому футболисту покинуть страну
Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на слова вратаря «Крылья Советов» Евгения Фролова, раскритиковавшего действия властей во время пандемии коронавируса.
Lenta.ru 13:29
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Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных
Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
Общество
Роспотребнадзор допустил отмену режима самоизоляции после 12 мая
Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что введенные в России из-за коронавируса ограничения нужно продлить до 12 мая.
Коммерсантъ 10:27
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Роналдиньо: «Не мог представить, что попаду в тюрьму»
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Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая
Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
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Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен
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ТАСС 10:35
Футбол
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Возможный новый тренер "Локо" – Николич: был чемпионом, ругался с руководством, обзывал подопечного Николич может сменить Семина на посту главного тренера "Локомотива" Кикнадзе: у меня нет конфликта с Семиным.
Metaratings вчера в 10:12
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Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском
Российская газета вчера в 23:00
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ВЦИОМ назвал самые важные по мнению россиян поправки в Конституцию
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Главврач Коммунарки опроверг сообщения о массовых увольнениях
Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг сообщения о массовых увольнениях в клинике.
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Названа группа крови, увеличивающая риск заражения коронавирусом
Названа группа крови, увеличивающая риск заражения китайским коронавирусом, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 13:45
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Путин присвоил Леониду Рошалю звание Героя Труда
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Глава Минприроды предупредил Путина об аномально жарком лете
Грядущее лето в России может стать аномально жарким за всю историю наблюдений, сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании у президента Владимира Путина по вопросам пожаров и паводков в России.
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Культура
Объявлены имена финалистов шоу «Маска»
Победителем самого популярного шоу России стал Лев. Эту маску на протяжении шоу носил певец Анатолий Цой (TSOY).
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В Москве и Подмосковье продлили запрет на посещение храмов
В Москве и Московской области продлили запрет на посещение гражданами храмов «до особого указания».
RT на русском 12:18
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МИД Чехии заявил о готовности к переговорам с РФ по памятнику Коневу
Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6.
Известия 08:54