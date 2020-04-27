Происшествия

Русская ПланетаРусская ПланетаЧиновник Россельхознадзора уволен после обвинения в педофилии

Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров написал заявление по собственному желанию. Ранее он был обвинен в педофилии. 23 апреля РЕН ТВ сообщил о том, что Натаров находится под подозрением в развращении несовершеннолетней.
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На экс-помощника главы Россельхознадзора завели дело о педофилии

Московский Комсомолец12:26

Увлекся пестиками и тычинками: чиновника Россельхознадзора обвинили в педофилии

Радио Комсомольская правда12:59

Чиновник Россельхознадзора уволен после обвинения в педофилии

Русская Планета12:51

СК открыл дело на чиновника Россельхознадзора по статье о педофилии

ИА Красная Весна13:19

На экс-помощника главы Россельхознадзора сразу после увольнения завели уголовное дело - СМИ

Царьград12:03

Адвокат рассказал о миллионах обвиненного в педофилии чиновника РСХН

РЕН ТВ25 апреля в 05:17
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Общество

Чехия первая из стран ЕС открыла границы

Выступая перед прессой, Адам Войтех отметил, что правительство «приняло решение отменить с пятницы, 24 апреля, запрет на свободное передвижение граждан в Чехии».
Страна Советов on-line 12:41
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Кино

На Первом канале стартует показ сериала «Джульбарс»

Piter.tv 10:00
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Путешествия

Отели Турции откажутся от «шведского стола»

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 турецкие отели откроются с определенными ограничениями, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на заявление министра туризма и культуры Турции Мехмета Эрсоя.
Коммерсантъ 08:43
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Общество

Умер глава холдинга «Металлоинвест» Андрей Варичев

Умер Андрей Варичев, глава принадлежащего миллиардеру Алишеру Усманову холдинга «Металлоинвест», рассказали РБК источник в металлургической компании и знакомый самого главы «Металлоинвеста».
РБК 10:21
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Происшествия

После взрыва в Волгограде возбуждено дело о покушении на убийство

Согласно сообщению, на а улице Хорошева произошел взрыв неустановленного боеприпаса, в результате пострадал 69-летний мужчина.
Интерфакс 12:53
Общество

ВОЗ заметила снижение темпов распространения коронавируса в Москве

В Москве, Московской области и Санкт-Петербурге снижаются темпы прироста случаев заражения коронавирусом.
Lenta.ru 08:24
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Кино

На критику сериала «Зулейха открывает глаза» отреагировал Маковецкий

Live24 04:08
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Шоу-бизнес

Плющенко и Рудковская станцевали под хит Билана

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко станцевал со своей женой Яной Рудковской под хит Димы Билана «Химия».
Чемпионат вчера в 12:40
Общество

В Роспотребнадзоре анонсировали нововведения после завершения пандемии

Руководитель ведомства Анна Попова сообщила о целом ряде нововведений, которые будут направлены на защиту от коронавируса и других инфекций как обслуживающего персонала, так и клиентов.
OAnews вчера в 12:40
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Политика

Песков: Путин не просил убрать себя с мозаики в храме Минобороны

Московский Комсомолец 07:13
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Культура

Ведущая «Орла и решки» Тодоренко призналась в слежке за Топаловым

Слово и Дело 11:26
Технологии

У больных коронавирусом могут развиваться неврологические заболевания

У больных коронавирусом могут развиваться неврологические заболевания, об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:14
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Общество

Ученые назвали сроки окончания вспышки коронавируса в России

Распространение COVID-19 в России окончательно завершится в июле, спрогнозировали специалисты из сингапурского университета технологий и дизайна.
РИА Новости 13:05
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Общество

Валуев предложил раскритиковавшему власть российскому футболисту покинуть страну

Бывший чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев отреагировал на слова вратаря «Крылья Советов» Евгения Фролова, раскритиковавшего действия властей во время пандемии коронавируса.
Lenta.ru 13:29
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Общество

Минобороны раскрыло число заразившихся коронавирусом военных

Ранее Минобороны не сообщало общее количество заболевших COVID-19 военнослужащих, а из отдельных сообщений до 26 апреля было известно, что заболело менее 100 военнослужащих, главным образом курсантов военных академий.
Ведомости вчера в 14:58
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Общество

Роспотребнадзор допустил отмену режима самоизоляции после 12 мая

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова считает, что введенные в России из-за коронавируса ограничения нужно продлить до 12 мая.
Коммерсантъ 10:27
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Футбол

Роналдиньо: «Не мог представить, что попаду в тюрьму»

Soccer.ru 09:09
Политика

Губернаторы предполагают, что Путин продлит нерабочий режим до 11 мая

Как заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, он рассчитывает, что режим нерабочих дней будет продлен как минимум до 11 мая.
BFM.ru вчера в 12:39
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Общество

Помощник главы Россельхознадзора Дмитрий Натаров уволен

27 апреля секретарь генерального совета партии "Единая Россия" Андрей Турчак направил официальное обращение в адрес главы Минсельхоза Дмитрия Патрушева с просьбой уволить помощника руководителя Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого в совращении малолетних.
ТАСС 10:35
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Футбол

Новым главным тренером «Локомотива» может стать серб Николич

Возможный новый тренер "Локо" – Николич: был чемпионом, ругался с руководством, обзывал подопечного Николич может сменить Семина на посту главного тренера "Локомотива" Кикнадзе: у меня нет конфликта с Семиным.
Metaratings вчера в 10:12
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Происшествия

Настоятеля храма и клирика поймали с наркотиками в деревне под Москвой

Lenta.ru 11:00
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Армия и оружие

Сирийские ПВО отразили атаки в небе над Дамаском

Российская газета вчера в 23:00
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Политика

ВЦИОМ назвал самые важные по мнению россиян поправки в Конституцию

Самой важной социальной поправкой в Конституцию большинство россиян считают обеспечение государством доступности и качества медицинского обслуживания, такое мнение высказали 95% граждан, следует из данных опроса ВЦИОМа.
РБК 07:37
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Общество

Главврач Коммунарки опроверг сообщения о массовых увольнениях

Главный врач московской больницы в Коммунарке Денис Проценко опроверг сообщения о массовых увольнениях в клинике.
Газета.Ru 06:41
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Здоровье

Названа группа крови, увеличивающая риск заражения коронавирусом

Названа группа крови, увеличивающая риск заражения китайским коронавирусом, об этом сообщает Evo-rus.com.
Evo-rus.com 13:45
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Политика

Путин присвоил Леониду Рошалю звание Героя Труда

Известия 11:28
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Общество

Глава Минприроды предупредил Путина об аномально жарком лете

Грядущее лето в России может стать аномально жарким за всю историю наблюдений, сообщил глава Минприроды Дмитрий Кобылкин на совещании у президента Владимира Путина по вопросам пожаров и паводков в России.
РБК 08:55
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Культура

Объявлены имена финалистов шоу «Маска»

Победителем самого популярного шоу России стал Лев. Эту маску на протяжении шоу носил певец Анатолий Цой (TSOY).
Российская газета 11:47
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Религия

В Москве и Подмосковье продлили запрет на посещение храмов

В Москве и Московской области продлили запрет на посещение гражданами храмов «до особого указания».
RT на русском 12:18
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Политика

МИД Чехии заявил о готовности к переговорам с РФ по памятнику Коневу

Памятник советскому маршалу Ивану Коневу демонтировали 3 апреля в районе Прага-6.
Известия 08:54
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