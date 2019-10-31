Происшествия

Газета.RuГазета.RuЧиновник минздрава Крыма погиб в ДТП под Москвой

Пострадал также один из пассажиров – начальник управления стратегического развития минздрава Крыма Илья Турчиненко. Второй пассажир погиб на месте еще до приезда "скорой" – им оказался Иван Сагайдак, директор Крымского информационно-аналитического медицинского центра.
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Погибшего в Подмосковье крымского чиновника похоронят в Воронеже

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В Минздраве Крыма подтвердили гибель директора крымского медцентра

ТАСС02:18

Видео момента смертельного ДТП, в которое попало авто первого замминистра здравоохранения Крыма

Пятый каналвчера в 19:08

Чиновник Минздрава Крыма погиб в ДТП в Москве

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Замминистра здравоохранения Крыма Валентин Савченко утроил смертельное ДТП в Подмосковье

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Появилось видео с места ДТП с крымским чиновником в Подмосковье

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Видео с места аварии с участием замминистра здравоохранения Крыма

РЕН ТВвчера в 17:33
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Общество

Предприятия не поддержали переход на четырехдневную рабочую неделю

Ни одно из предприятий, входящих в нацпроект по производительности труда в России, не поддержало переход на четырехдневную рабочую неделю.
РБК 05:12
Общество

Правительство утвердило предельный рост тарифов ЖКХ на 2020 год

"Утвердить прилагаемые индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по субъектам Российской Федерации на 2020 год", - говорится в распоряжении, подписанном премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым и опубликованном на сайте кабмина.
Интерфакс вчера в 11:16
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В Волгограде мужчину задержали по подозрению в убийстве жены и тёщи

В Волгограде обнаружили обезглавленные тела двух женщин, по подозрению в убийстве задержали мужа одной из них, находившегося в нетрезвом состоянии.
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Футбол

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что команда может отказаться от дальнейшего участия в четвертьфинале Кубка английской футбольной лиги, если матч не удастся разнести с играми клубного чемпионата мира.
РИА Новости 01:13
Транспорт

Опубликовано расписание поездов через Крымский мост

Опубликовано и расписание поезда № 7 Санкт-Петербург - Севастополь, который будет следовать из северной столицы в город-герой 43 часа 25 минут, а обратно - 42 часа 25 минут.
Российская газета 04:24
Культура

Светлаков назвал цензуру причиной закрытия «Прожекторперисхилтон»

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Политика

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Как отметили в Nord Stream 2 AG, компания получила разрешение на строительство «Северного потока — 2» в исключительной экономической зоне Дании к юго-востоку от острова Борнхольм.
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Происшествия

В Ростовской области полицейский ранил подростка

При преследовании автомобиля сотрудники полиции ранили 12-летнего подростка, сообщает официальный сайт УМВД по Ростовской области.
РБК 04:58
Политика

Опубликована характеристика КГБ на Путина

Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на нынешнего президента Владимира Путина, который с 1975 года служил в ведомстве.
Газета.Ru 03:19
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НАТО выбрало кодовое обозначение для Су-57

НАТО выбрало кодовое обозначение для российского истребителя пятого поколения Су-57. Об этом сообщает Scramble Magazine.
Газета.Ru 01:26
Политика

Посольство России в Мозамбике не получало сообщений о гибели россиян

РИА Новости 05:06
Политика

Путин сообщил о готовности значительно снизить цену на газ для Украины

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова к переговорам о поставках на Украину газа по значительно сниженным ценам.
Газета.Ru вчера в 15:19
Шоу-бизнес

Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами

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Политика

Палата представителей США приняла резолюцию о признании геноцида армян

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Врачи назвали диагностируемые, но несуществующие на самом деле болезни

Врачи отнесли вегето-сосудистую дистонию (ВСД), дисбактериоз, иммунодефицит и тонус матки к несуществующим заболеваниям, которые, однако, зачастую диагностируют в медицинских учреждениях.
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Общество

Рогозин рассказал о планах по запуску ракет космического назначения

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о планах по запуску ракет космического назначения до конца года.
RT на русском 04:52
Армия и оружие

Армию США сочли слабо подготовленной к противостоянию с Россией и КНР

Американская армия слабо подготовлена к противостоянию с такими «серьезными угрозами» как Россия и Китай, пишет Foreign Policy.
Известия вчера в 19:26
Происшествия

СК возбудил дело о геноциде из-за убийства детей в Ейске в годы ВОВ

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту массового убийства немецкими нацистами воспитанников детского дома в 1942 году в Ейске.
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Кино

Новый «Терминатор» 2019 со Шварценеггером стартовал в прокате

Официальное название фильма – «Terminator: Dark Fate» («Терминатор: Темные судьбы»), хотя в российском прокате он вышел под названием «Терминатор 6: Феникс».
VN.RU вчера в 23:18
Шоу-бизнес

Директор Наргиз ответила на жалобы на концерт в Уссурийске

РИА Новости 29 октября в 12:35
Происшествия

В Петербурге прошла панихида по погибшим в крушении А321 над Синаем

Панихиду по погибшим в авиакатастрофе российского авиалайнера А321 над Синайским полуостровом в 2015 году отслужили в четверг утром в Троице-Измайловском соборе в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РИА Новости.
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Зеленский устал от негатива и болезненно воспринимает критику

Президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива и очень болезненно воспринимает критику в сторону своей команды.
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Появилось видео с дебошем актрисы Лидии Вележевой в самолете

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Бывшая жена Светлакова рассказала о разводе с ним

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Минздрав обнаружил сокращение количества врачей: уменьшение числа медиков зафиксировано в 54 регионах, причем два субъекта за год лишились более половины врачей.
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Армия и оружие

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Авто

В России на заводе Haval будут собирать Great Wall Hover H5

Китайский производитель принял решение на своем заводе производить сборку модели автомобиля Haval H5.
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Общество

Большинство россиян усомнилось в наличии в РФ народного единства

По данным исследования, большинство россиян (68%) считают важным отмечать такие праздники, как День народного единства.
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Армия и оружие

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Новейшие зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) "Тор-М2" поступили на вооружение зенитно-ракетного полка армейского корпуса Балтийского флота, сообщила пресс-служба Балтфлота.
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Экономика

«Транснефть» ликвидирует дочернюю компанию в Томске

Один из крупнейших налогоплательщиков Томской области, компания «Транснефть — Центральная Сибирь», будет ликвидирована.
vtomske.ru 01:50
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