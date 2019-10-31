Происшествия
Газета.RuЧиновник минздрава Крыма погиб в ДТП под Москвой
Пострадал также один из пассажиров – начальник управления стратегического развития минздрава Крыма Илья Турчиненко. Второй пассажир погиб на месте еще до приезда "скорой" – им оказался Иван Сагайдак, директор Крымского информационно-аналитического медицинского центра.
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Видео момента смертельного ДТП, в которое попало авто первого замминистра здравоохранения Крыма
Пятый каналвчера в 19:08
Замминистра здравоохранения Крыма Валентин Савченко утроил смертельное ДТП в Подмосковье
Регион onlineвчера в 17:50
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