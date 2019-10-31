Происшествия

Газета.RuГазета.RuЧиновник минздрава Крыма погиб в ДТП под Москвой

Пострадал также один из пассажиров – начальник управления стратегического развития минздрава Крыма Илья Турчиненко. Второй пассажир погиб на месте еще до приезда "скорой" – им оказался Иван Сагайдак, директор Крымского информационно-аналитического медицинского центра.
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Замминистра здравоохранения Крыма Валентин Савченко утроил смертельное ДТП в Подмосковье

Регион onlineвчера в 17:50

В Минздраве Крыма подтвердили гибель директора крымского медцентра

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Появилось видео с места ДТП с крымским чиновником в Подмосковье

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Чиновник Минздрава Крыма погиб в ДТП в Москве

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ИА Крыминформ02:39

Видео момента смертельного ДТП, в которое попало авто первого замминистра здравоохранения Крыма

Пятый каналвчера в 19:08

Видео с места аварии с участием замминистра здравоохранения Крыма

РЕН ТВвчера в 17:33
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Журналистская правда вчера в 10:25
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Режиссёр Тимур Бекмамбетов раскритиковал Евгения Баженова, известного как блогер BadComedian.
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Экономика

Квартальная выручка Apple выросла, несмотря на падение продаж iPhone

По итогам последнего квартала выручка компании из Купертино прибавила 1,8% и достигла $64 млрд.
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Финансы

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"На результаты квартала повлияло признание убытка в размере 73,3 млрд рублей от продажи Denizbank, связанного преимущественно с реклассификацией фонда накопленных курсовых разниц из собственных средств в ОПУ (отчет о прибылях и убытках - ИФ), а также уплатой налога на прибыль, произведенной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности", - поясняется в пресс-релизе.
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Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года

На 1 октября совокупная долговая нагрузка населения по всем видам кредитов достигла 10,6%, свидетельствуют предварительные подсчеты ЦБ.
РБК 05:42
Экономика

Минтранс подготовил расчеты по компенсациям авиакомпаниям по Грузии

Минтранс РФ подготовил расчеты по компенсациям авиакомпаниям из-за приостановки полетов в Грузию и готов доложить в правительство, окончательного решения по выплатам пока нет, сообщил журналистам замминистра транспорта Александр Юрчик в кулуарах международного авиационного форума "Крылья будущего".
РИА Новости 05:36
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Зеленский дал комментарий о решении Дании по «Северному потоку — 2»

Власти Украины понимали, что Дания может дать России разрешение на строительство в своих территориальных водах газопровода «Северный поток — 2». Об этом 31 октября заявил президент Украины Владимир Зеленский.
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Происшествия

Солдат-срочник найден повешенным в воинской части под Калугой

В воинской части в Козельске, Калужская область, солдата-срочника обнаружили повешенным на ремне в кабинете командира части.
Газета.Ru 05:47
Политика

Зеленский анонсировал начало разведения сил в Петровском

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в четверг, что 4 ноября украинские силовики и ополченцы должны начать разведение сил в Петровском в Донбассе.
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Наука

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Группа американских и канадских ученых выяснила, какой признак может говорить о том, что человек сильнее всего подвержен риску травм, инвалидности и смерти.
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Политика

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Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Коммунистическую партию Китая (КПК) в желании заполучить мировое господство и призвал Вашингтон противостоять Пекину.
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Происшествия

Названы причины расстрела солдат сослуживцем в Забайкалье

Комиссия пришла к выводу, что у солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который расстрелял сослуживцев, был личный конфликт с одним из офицеров, находившихся в составе караула.
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Шоу-бизнес

Муж Вележевой рассказал об инциденте в самолете

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Общество

Симоньян возмутилась из-за вопросов Собчак и ушла с интервью

Gazeta.SPb вчера в 17:46
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Владимир Кличко заявил, что может вернуться в бокс

Украинский боксёр Владимир Кличко заявил, что может возобновить карьеру. Об этом сообщает газета Daily Mail.
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Политика

В Петербурге показали характеристику КГБ на Путина

Центральный архив историко-политических документов Санкт-Петербурга рассекретил документы о первых лицах России и города, включая характеристику КГБ на его тогдашнего сотрудника, нынешнего президента Владимира Путина.
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Глава офиса Зеленского заявил об усталости президента от критики

Президент Украины Владимир Зеленский устал от негатива и очень болезненно воспринимает критику в сторону своей команды, сообщил глава офиса украинского лидера Андрей Богдан.
РИА Новости 03:37
Общество

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Министерство обороны прокомментировало публикацию в СМИ видеозаписи, на которой якобы зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
РИА Новости 06:27
Общество

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Армия и оружие

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Пентагон опубликовал первые видео и фото операции по ликвидации главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади.
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Объяснены зверства при расправе над бойцами ЧВК Вагнера в Мозамбике

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Рогозин сообщил о запросе NASA мест на «Союзах» в 2020-2021 годах

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Россиян ждет повышение тарифов на ЖКХ в 2020 году

Согласно документу, самое большое повышение тарифов ждет Чеченскую республику.
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