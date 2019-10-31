Пострадал также один из пассажиров – начальник управления стратегического развития минздрава Крыма Илья Турчиненко. Второй пассажир погиб на месте еще до приезда "скорой" – им оказался Иван Сагайдак, директор Крымского информационно-аналитического медицинского центра.

Чиновник минздрава Крыма погиб в ДТП под Москвой

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