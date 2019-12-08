Общество

ФедералПрессФедералПрессБывший заключенный потребовал 15 миллионов рублей за езду в автозаке

В иске указано, что Марущак почти четыре года отсидел в СИЗО. Более 200 раз его перевозили на автозаке. Экс-заключенный считает условия поездок нечеловеческими.
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с чего всё началось

Бывший заключенный наездил в российских автозаках на 15 млн рублей компенсации

Марущак напоминает, что по этому делу ЕСПЧ присудил одной из заявительниц компенсацию в 1500 евро за 20 перевозок общей продолжительностью 11 часов 40 минут. Его же 1600 часов по такому тарифу тянут на 15 млн руб.
Ведомостивчера в 15:50

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Экс-чиновник из Коми требует 2,25 млн рублей за проведённое в автозаках время

Говорит Москва03:21

Бывший заключенный наездил в российских автозаках на 15 млн рублей компенсации

Ведомостивчера в 15:50

Фигурант дела бывшего главы Коми требует от государства миллионы за перевозку в автозаках. Он провел в них 1600 часов

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Фигурант дела экс-главы Коми потребовал более двух миллионов рублей от властей России за перевозку в автозаках

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URA.Ruвчера в 20:55

Российский заключенный оценил перевозку в автозаке на 15 миллионов рублей

Lenta.ru03:18
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 06:31, Ашберн
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