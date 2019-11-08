Политика

Газета.RuГазета.RuЧиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан

Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их. Об этом сообщает портал "Черника".
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с чего всё началось
24 октября на заседании одной из комиссий Олонецкого горсовета Сергей Прокопьев сначала нагрубил председателю районного совета ветеранов Маргарите Прохоровой, когда она напомнила о необходимости привести в порядок братскую могилу на кладбище, рассказывает
 издание «Черника».
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