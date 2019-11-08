с чего всё началось

Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их. Об этом сообщает портал "Черника".

Общество Сбой в работе «Сбербанк Онлайн» устранен Сбербанк устранил сбой в работе приложения «Сбербанк Онлайн» и устройств самообслуживания, заявили в его пресс-службе.

Политика Экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг вступил в предвыборную гонку в США Бывший мэр Нью-Йорка и миллиардер Майкл Блумберг подал документы для регистрации в качестве кандидата в президенты США от Демократической партии на первичных выборах в Алабаме.

Экономика Малый бизнес приблизился к стагнации Снижение индекса до 50,9 указывает фактически на остановку роста деловой активности в сегменте малого и среднего бизнеса, отмечается в материалах исследования.

Политика Помпео назвал Украину многолетним проектом США Глава Госдепартамента Соединенных Штатов Майк Помпео во время выступления в Берлине в канун 30-летия падения Берлинской стены назвал Украину «проектом, над которым США работает много лет».

Здоровье В торговых центрах России появились аппараты для диагностики диабета В российских торговых центрах появились аппараты для экспресс-диагностики диабета и определения уровня холестерина в крови, пишет газета «Известия».

Шоу-бизнес Суд не стал расторгать брак Лолиты Басманный районный суд Москвы отказался расторгнуть брак российской певицы Лолиты Милявской и спортсмена Дмитрия Иванова.

Здоровье Жителям Подмосковья рассказали, как снизить влияние погоды на сердце Подмосковные врачи рассказали жителям, как смена погодных условий влияет на работу сердца и как это влияние снизить, передает пресс-служба областного Минздрава.

Армия и оружие Беспилотник ВВС США провел разведку у границ России на Черном море 21 октября самолет управления нанесением ударов E-8C Joint STARS и самолет радиоэлектронной разведки RC-135V Военно-воздушных сил (ВВС) США совершили длительные полеты вблизи Калининградской области.

Происшествия В Чили загорелся университет во время протестов в Сантьяго В ходе уличных протестов в чилийском Сантьяго загорелось здание Университета имени Педро де Вальдивии, передает телеканал 24 Horas.

Общество Чубайс обозвал советских граждан идиотами и лентяями Глава "Роснано" Анатолий Чубайс резко высказался о жителях и руководстве Советского союза.

Общество В Грузии начались протесты против фильма о геях В центре Тбилиси у кинотеатра «Амирани» начались протесты против показа шведско-грузинского фильма «А потом мы танцевали», повествующего об отношениях двух мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации.

Политика Сергей Лавров заявил, что Россия не откажется от ядерного оружия На проходящей 8 ноября в Москве конференции по нераспространению, Глава МИД России Сергей Лавров заявил о намерении России не присоединяться к Договору о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО).

Здоровье Какие проблемы поможет решить употребление яиц и капусты Как сообщает ToDay News Ufa, китайские специалисты назвали симптомы тревожно расстройства, которое провоцируют проблемы с кишечником.

Шоу-бизнес Лариса Гузеева высказалась о болезни 19-летней дочери Недавно дочь Ларисы Гузеевой не на шутку напугала поклонников, поведав, что у нее диагностирована опухоль.

Политика Суд ООН отклонил возражения России в споре с Украиной Украинская сторона подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге, в котором утверждается, что Россия якобы нарушила конвенции о борьбе с финансированием терроризма и ликвидации всех форм расовой дискриминации в январе 2017 года.

Шоу-бизнес Тарасов отреагировал на новость об избиении Бузовой Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Ольга Бузова несколько раз обращалась в полицию из-за побоев со стороны Тарасова.