Политика
Газета.RuЧиновник в Карелии предложил расстреливать недовольных граждан
Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их. Об этом сообщает портал "Черника".
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с чего всё началось
24 октября на заседании одной из комиссий Олонецкого горсовета Сергей Прокопьев сначала нагрубил председателю районного совета ветеранов Маргарите Прохоровой, когда она напомнила о необходимости привести в порядок братскую могилу на кладбище, рассказывает издание «Черника».Dailyвчера в 00:54
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Депутат из Карелии подтвердила слова чиновника о расстреле жалующихся граждан
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