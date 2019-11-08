с чего всё началось

Глава Олонецкого муниципального района в Карелии Сергей Прокопьев предложил расправляться с недовольными гражданами, расстреливая их. Об этом сообщает портал "Черника".

Общество Работа шахты в ДНР остановлена из-за подземных толчков Одна из шахт в городе Макеевка Донецкой Народной Республики приостановила свою работу из-за подземных толчков.

Экономика Мировой долг достиг рекордного показателя в $188 трлн 10 сентября чистый государственный долг России стал отрицательным впервые после введения санкций за воссоединение с Крымом и падения цен на нефть 2014 года.

Шоу-бизнес Московская налоговая выставила Анастасии Заворотнюк счет за долги Управление федеральной налоговой службы по Москве хочет взыскать с актрисы Анастасии Заворотнюк долг в 24 тыс. рублей, сообщает телеграм-канал Mash.

Политика Эммануэль Макрон назвал три сценария развития России Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что у России есть три пути развития: стать супердержавой, развиваться по «евразийской модели», либо выстроить дружественные отношения с Евросоюзом.

Гаджеты Роскачество обновило рейтинг лучших смартфонов Роскачество обновило рейтинг лучших смартфонов из-за появления на рынке новых iPhone.

Политика Россия снова попросит о переносе первого комитета ГА ООН Зампостпреда России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов заявил о повторном поднятии вопроса о переносе проведения комитета Генассамблеи ООН из США.

Экономика В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора В России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика Международный суд ООН отклонил возражения России по иску Украины Международный суд ООН отклонил все предварительные возражения российской стороны и признал свою юрисдикцию в разбирательстве между Украиной и Россией.

Общество Чубайс обозвал граждан СССР лентяями Глава «Роснано» Анатолий Чубайс высказал мнение, что советские граждане были лентяями.

Гаджеты AMD выпустила третье поколение процессоров Ryzen Threadripper Мощные 32-ядерные процессоры 3970X и 24-ядерные процессоры 3960X семейства AMD Ryzen Threadripper обеспечивают повышение производительности на 90% по сравнению с Intel Core i9-9980XE.

Политика Трамп отказался отменить пошлины на товары из Китая Президент США Дональд Трамп заявил, что отказался отменять пошлины на китайские товары, 8 ноября передает агентство Reuters.

Шоу-бизнес Анфиса Чехова поделилась откровенным снимком в кружевном белье Известная телеведущая Анфиса Чехова показала подписчикам откровенную фотографию, на которой позирует в кружевном нижнем белье.

Общество Польша назначила первый штраф по делу «Северного потока – 2» Польский антимонопольный регулятор (UOKIK) оштрафовал французскую энергетическую компанию Engie Energy в контексте расследования дела о строительстве «Северного потока – 2» за отказ от сотрудничества с UOKIK, сообщает польское издание Energia в пятницу, 8 ноября.

Экономика Названа причина бедности большинства людей Расплачиваются за такую политику, по его словам, бедные люди, например, пенсионеры или получатели социальных пособий.

Общество Гороскоп на 8 ноября: у Дев есть шанс найти вторую половинку Проведите трансформацию своей рабочей деятельности, а внутри семьи старайтесь найти компромиссы, которые устроили бы всех.

Армия и оружие Помпео обвинил Дамаск и Москву в авиаударах по гражданским объектам Сирийские войска при поддержке России за последние 48 часов нанесли авиаудары по нескольким гражданским объектам (школа, больница, дома), в результате чего погибли 12 человек, а пострадали почти 40, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

Общество Скончался козел Тимур, друживший с тигром Амуром В Приморском сафари-парке 5 ноября скончался козел Тимур, который в 2015 году не стал жертвой тигра Амура, добившись уважения последнего, сообщает пресс-служба заведения.

Музыка Новый клип Александра Реввы набрал 10 миллионов просмотров Новый клип стал вторым по счету музыканта, который был снят в стиле известной сказки.

Энергетика Росстат сообщил об ускорении роста цен на дизельное топливо Средние розничные цены на бензин в России с 28 октября по 5 ноября выросли на две копейки и составили 44,68 рубля за литр, на дизельное топливо – увеличились на 37 копеек, до 46,83 рубля за литр, свидетельствуют материалы Росстата.

Общество Игоря Верника госпитализировали Актера Игоря Верника экстренно госпитализировали в Москве. Об этом сообщает «Пятый канал».

Космос МКС поймала в космосе необычный сигнал Телескоп NICER, который разместили на МКС, зафиксировал неожиданный сигнал в космосе.

Авто На аукцион выставят Mustang из фильма «Угнать за 60 секунд» В январе следующего года на аукционе Mecum продадут один из 11 автомобилей, которые были созданы специально для кинокартины «Угнать за 60 секунд».

Экономика Аркадий Ротенберг продал компанию «Стройгазмонтаж» Ранее сообщалось о возможной покупке "Стройгазмонтажа" компанией "Газстройпром", которая была создана "Газпромом" и Газпромбанком.