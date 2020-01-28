Происшествия
REGNUMЧиновника МИД РФ арестовали за взятки при госзакупках
Следствие считает, что чиновник получил несколько миллионов рублей в качестве откатов от коммерческих структур. За эти деньги Добровольский обещал обеспечить победы в конкурсах на право поставок министерству товаров и услуг. Точная сумма «вознаграждения» за услуги пока не известна.
Читать в источнике
Оценить67
с чего всё началось
Хамовнический райсуд Москвы по ходатайству управления Следственного комитета России (СКР) по Центральному округу Москвы арестовал на два месяца Алексея Добровольского — начальника отдела организации госзакупок федерального государственного бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации зданий МИД РФ».Коммерсантъвчера в 18:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7061 источник, обновлено в 02:25, Ашберн
Политика
Белашко раскритиковал выступление Зеленского в Польше
Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Польше с русофобской речью, которую будто бы позаимствовал у своего предшественника Петра Порошенко, отметил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.
Политика
Посольство России в Германии ответило на слова Польши о компенсациях
В интервью, опубликованном в субботу в газете Bild, Качиньский выступил с утверждением, что и Германия, и Россия должны заплатить компенсацию Польше за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 26 копеек — до 62,33 рубля. Курс евро увеличился на 28 копеек и составил 68,76 рубля.
Гаджеты
Honor начал распродавать свои смартфоны с большой скидкой
Компания Huawei готовит покупателям сюрприз – большие скидки (более 10 000 рублей) сразу на три модели.
Происшествия
Нашли отца, оставившего детей в Шереметьево
Отец, оставивший двух малолетних сыновей в аэропорту, вместе с мальчиками оставил все документы на детей, копию своего паспорта и записку, в которой, сослался на тяжелое финансовое положение и сообщил, что временно не в состоянии заботиться о мальчиках, но готов забрать их позднее.
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Политика
РБК: глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов
Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку на фоне двух скандалов.
Общество
Российские туроператоры приостановили прием туристов из Китая
Российские туроператоры до конца февраля приостановили прием групп туристов из Китая из-за нового коронавируса.
Шоу-бизнес
Пропавшая в Мексике актриса Наталья Андрейченко нашлась
Женщина, якобы сгинувшая в Канкуне, заявила, что ушла в джунгли, чтобы "освободиться" и "набраться сил".
Общество
Коби Брайант погиб при крушении личного вертолета
26 января поздно вечером по московскому времени TMZ шокировал новостью весь мир: в Калифорнии погиб при крушении личного вертолета пятикратный чемпион НБА и двукратный MVP финальной серии Коби Брайант.
Политика
Губернатор Воробьёв подписал рекомендацию о помиловании Наамы Иссахар
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал рекомендацию о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, сообщил 28 января аппарат главы региона.
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Общество
В МВД подсчитали ущерб от экономических преступлений в 2019 году
Сумму ущерба от экономических преступлений, расследованных в 2019 году, оценили в более чем 447 миллиардов рублей, 27 января сообщает пресс-служба МВД России.
Авто
В России обновленный внедорожник Lada 4x4 «Нива» поступил в продажу
Актуальные цены внедорожник начинаются от 553 900 рублей за трехдверную версию.
Происшествия
У госпитализированного туриста из Забайкалья не обнаружили коронавирус
Роспотребнадзор предписал российским туристам воздержаться от посещения КНР и подготовил меры для предупреждения распространения коронавируса в России.
Общество
Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке
Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Финансы
Курс евро по отношению к доллару США в 10:05 MSK 28 января понизился на 0.01%
Курс евро по отношению к доллару США в 10:05 MSK 28 января понизился на 0.01% (-0.0001) до $1.1017 с $1.1018 предыдущего закрытия.
Хоккей
«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Монреаль» в НХЛ
Армия и оружие
Войска Дамаска взяли под контроль три селения в Идлибе
Три населённых пункта в провинции Идлиб взяты под контроль Сирийской арабской армией (правительственные войска), пишет 27 января Al-Masdar News.
Политика
Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США
Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
Здоровье
Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации из-за вспышки коронавируса
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, как не допустить в России заболеваний, вызванных новым типом коронавируса.
Здоровье
В России не зарегистрировано больных с новым коронавирусом
Больных новой коронавирусной инфекцией в России, по последним данным, не зарегистрировано, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
Политика
Сенатор Людмила Бокова назначена замглавы Минкомсвязи РФ
«Назначить Бокову Людмилу Николаевну заместителем Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства России.
Здоровье
Число заболевших коронавирусом в Китае выросло до 4,5 тыс. человек
Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек.
Политика
Чайка вступил в должность полпреда президента в СКФО
Бывший генеральный прокурор России Юрий Чайка прибыл в Пятигорск, где был представлен в должности полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе.
Экономика
Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч
Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.