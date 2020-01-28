Хамовнический райсуд Москвы по ходатайству управления Следственного комитета России (СКР) по Центральному округу Москвы арестовал на два месяца Алексея Добровольского — начальника отдела организации госзакупок федерального государственного бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации зданий МИД РФ».

с чего всё началось

Следствие считает, что чиновник получил несколько миллионов рублей в качестве откатов от коммерческих структур. За эти деньги Добровольский обещал обеспечить победы в конкурсах на право поставок министерству товаров и услуг. Точная сумма «вознаграждения» за услуги пока не известна.

Чиновника МИД РФ арестовали за взятки при госзакупках

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