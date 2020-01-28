Происшествия

REGNUMREGNUMЧиновника МИД РФ арестовали за взятки при госзакупках

Следствие считает, что чиновник получил несколько миллионов рублей в качестве откатов от коммерческих структур. За эти деньги Добровольский обещал обеспечить победы в конкурсах на право поставок министерству товаров и услуг. Точная сумма «вознаграждения» за услуги пока не известна.
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с чего всё началось

В конкурсах МИДа ищут откаты

Хамовнический райсуд Москвы по ходатайству управления Следственного комитета России (СКР) по Центральному округу Москвы арестовал на два месяца Алексея Добровольского — начальника отдела организации госзакупок федерального государственного бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации зданий МИД РФ».
Коммерсантъвчера в 18:03

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В конкурсах МИДа ищут откаты

Коммерсантъвчера в 18:03

Чиновника МИДа заподозрили в получении взяток при госзакупках

РБКвчера в 22:35

Чиновника МИД заподозрили в откатах при госзакупках

URA.Ruвчера в 19:54

Чиновник МИДа арестован по подозрению в получении взяток

News.ruвчера в 21:42

Чиновника из МИДа подозревают в получении взяток при госзакупках

Газета.Ruвчера в 22:52

В Москве арестовали курирующего госзакупки чиновника МИД за откаты

Lenta.ru01:55

Хамовнический суд Москвы арестовал начальника отдела организации госзакупок управления по эксплуатации зданий МИДа

Эхо Москвы01:30
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Происшествия

Пожар в ангаре в Тольятти ликвидирован

ТАСС 02:11
Политика

Белашко раскритиковал выступление Зеленского в Польше

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Польше с русофобской речью, которую будто бы позаимствовал у своего предшественника Петра Порошенко, отметил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.
Экономика сегодня вчера в 18:30
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Посольство России в Германии ответило на слова Польши о компенсациях

В интервью, опубликованном в субботу в газете Bild, Качиньский выступил с утверждением, что и Германия, и Россия должны заплатить компенсацию Польше за ущерб, нанесенный стране во время Второй мировой войны.
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Финансы

Рубль снижается к доллару и евро

Курс доллара вырос на 26 копеек — до 62,33 рубля. Курс евро увеличился на 28 копеек и составил 68,76 рубля.
RT на русском вчера в 02:02
Гаджеты

Honor начал распродавать свои смартфоны с большой скидкой

Компания Huawei готовит покупателям сюрприз – большие скидки (более 10 000 рублей) сразу на три модели.
ToDay News Ufa 26 января в 10:35
Происшествия

Нашли отца, оставившего детей в Шереметьево

Отец, оставивший двух малолетних сыновей в аэропорту, вместе с мальчиками оставил все документы на детей, копию своего паспорта и записку, в которой, сослался на тяжелое финансовое положение и сообщил, что временно не в состоянии заботиться о мальчиках, но готов забрать их позднее.
Живая Кубань вчера в 07:53
Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Интерфакс вчера в 06:28
Политика

РБК: глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов

Глава Чувашии Михаил Игнатьев уйдет в отставку на фоне двух скандалов.
Газета.Ru вчера в 22:39
Общество

Российские туроператоры приостановили прием туристов из Китая

Российские туроператоры до конца февраля приостановили прием групп туристов из Китая из-за нового коронавируса.
Известия 02:13
Шоу-бизнес

Пропавшая в Мексике актриса Наталья Андрейченко нашлась

Женщина, якобы сгинувшая в Канкуне, заявила, что ушла в джунгли, чтобы "освободиться" и "набраться сил".
Российская газета 02:13
Экономика

Россияне взяли рекордное за 6 лет число кредитов на покупку автомобиля

РБК вчера в 16:00
Общество

Коби Брайант погиб при крушении личного вертолета

26 января поздно вечером по московскому времени TMZ шокировал новостью весь мир: в Калифорнии погиб при крушении личного вертолета пятикратный чемпион НБА и двукратный MVP финальной серии Коби Брайант.
Газета.Ru 26 января в 16:41
Политика

Губернатор Воробьёв подписал рекомендацию о помиловании Наамы Иссахар

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв подписал рекомендацию о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, сообщил 28 января аппарат главы региона.
REGNUM 02:16
Происшествия

На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Известия 26 января в 15:34
Общество

В МВД подсчитали ущерб от экономических преступлений в 2019 году

Сумму ущерба от экономических преступлений, расследованных в 2019 году, оценили в более чем 447 миллиардов рублей, 27 января сообщает пресс-служба МВД России.
Красная весна вчера в 15:54
Авто

В России обновленный внедорожник Lada 4x4 «Нива» поступил в продажу

Актуальные цены внедорожник начинаются от 553 900 рублей за трехдверную версию.
Автоновости дня вчера в 03:17
Общество

Ургант извинился перед православными за шутку о Христе

Lenta.ru 02:04
Происшествия

У госпитализированного туриста из Забайкалья не обнаружили коронавирус

Роспотребнадзор предписал российским туристам воздержаться от посещения КНР и подготовил меры для предупреждения распространения коронавируса в России.
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Общество

Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Газета.Ru 00:30
Финансы

Курс евро по отношению к доллару США в 10:05 MSK 28 января понизился на 0.01%

Курс евро по отношению к доллару США в 10:05 MSK 28 января понизился на 0.01% (-0.0001) до $1.1017 с $1.1018 предыдущего закрытия.
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Общество

Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет

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«Вашингтон» без Овечкина обыграл «Монреаль» в НХЛ

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Армия и оружие

Войска Дамаска взяли под контроль три селения в Идлибе

Три населённых пункта в провинции Идлиб взяты под контроль Сирийской арабской армией (правительственные войска), пишет 27 января Al-Masdar News.
REGNUM вчера в 14:01
Политика

Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
Известия вчера в 20:58
Здоровье

Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации из-за вспышки коронавируса

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации, как не допустить в России заболеваний, вызванных новым типом коронавируса.
Век вчера в 04:32
Здоровье

В России не зарегистрировано больных с новым коронавирусом

Больных новой коронавирусной инфекцией в России, по последним данным, не зарегистрировано, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.
РИА Новости 02:02
Политика

Сенатор Людмила Бокова назначена замглавы Минкомсвязи РФ

«Назначить Бокову Людмилу Николаевну заместителем Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации», — говорится в документе, опубликованном на сайте правительства России.
Известия вчера в 15:11
Здоровье

Число заболевших коронавирусом в Китае выросло до 4,5 тыс. человек

Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек.
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Политика

Чайка вступил в должность полпреда президента в СКФО

Бывший генеральный прокурор России Юрий Чайка прибыл в Пятигорск, где был представлен в должности полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе.
РБК вчера в 09:37
Экономика

Пенсия наполнима: ГПП прибавит к государственным выплатам до 30 тысяч

Делай что должно Если ежемесячно в течение 30 лет откладывать по ГПП 6% от своего дохода, средняя по России прибавка к пенсии составит 16,5 тыс. рублей, подсчитали аналитики FinExpertiza.
Известия вчера в 16:01
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