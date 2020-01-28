Происшествия

REGNUMREGNUMЧиновника МИД РФ арестовали за взятки при госзакупках

Следствие считает, что чиновник получил несколько миллионов рублей в качестве откатов от коммерческих структур. За эти деньги Добровольский обещал обеспечить победы в конкурсах на право поставок министерству товаров и услуг. Точная сумма «вознаграждения» за услуги пока не известна.
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с чего всё началось

В конкурсах МИДа ищут откаты

Хамовнический райсуд Москвы по ходатайству управления Следственного комитета России (СКР) по Центральному округу Москвы арестовал на два месяца Алексея Добровольского — начальника отдела организации госзакупок федерального государственного бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации зданий МИД РФ».
Коммерсантъвчера в 18:03

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В Москве арестовали курирующего госзакупки чиновника МИД за откаты

Lenta.ru01:55

В Москве арестовали отвечавшего за закупки для МИДа чиновника

Коммерсантъ02:46

Чиновник МИДа арестован по подозрению в получении взяток

News.ruвчера в 21:42

Чиновника из МИДа подозревают в получении взяток при госзакупках

Газета.Ruвчера в 22:52

Чиновника МИДа заподозрили в получении взяток при госзакупках

РБКвчера в 22:35

Хамовнический суд Москвы арестовал начальника отдела организации госзакупок управления по эксплуатации зданий МИДа

Эхо Москвы01:30

Чиновника МИД заподозрили в откатах при госзакупках

URA.Ruвчера в 19:54
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Культура

Макаревич объяснил отмену съемок фильма о группе «Машина времени»

Группу создали 27 мая 1969 года. Лидер коллектива «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, почему фильм к 50-летию группы не будет снят.
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Армия и оружие

Стало известно о гибели курировавшего атаку на Сулеймани офицера ЦРУ

В результате катастрофы американского военного самолета в провинции Газни в Афганистане погиб высокопоставленный офицер ЦРУ США Майкл Д'Андреа (Michael D’Andrea), который курировал операции на Ближнем Востоке и, в частности, атаку на главу спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани.
Lenta.ru 05:27
Здоровье

Число частных клиник растет. Минздрав обещает «принять меры»

Министерство здравоохранения собирается разрабатывать требования по размещению медорганизаций, поскольку за последние 5 лет их количество увеличилось в 1,5 раза.
Доктор Питер 04:41
Здоровье

В Китае рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса

В Китае рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса. Преимущественным путем заражения остается воздушно-капельный.
Piter.tv 05:02
Политика

В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой

Москва категорически не согласна с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Шоу-бизнес

Актриса Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Актриса Наталья Андрейченко пропала на отдыхе в Мексике.
АБН вчера в 04:07
Происшествия

В Москве молодой слесарь изнасиловал и жестоко убил пенсионерку

Инцидент произошел в марте 2019 года – ночью молодой человек ворвался в частный дом к пенсионерке, жестоко избил ее, а затем изнасиловал, после чего похитил все сбережения 83-летней сельчанки и покинул место преступления.
Газета.Ru 05:13
Происшествия

Мужчина, оставивший сыновей в Шереметьево, сам явился к следователям

Аргументы и Факты 03:56
Происшествия

Обнародованы итоги психиатрического обследования историка-расчленителя Соколова

Lenta.ru 06:26
Происшествия

Житель Пермского края из мести поджег бывшую жену на рабочем месте

В городе Соликамск в Пермском крае местный житель поджег свою бывшую супругу прямо на ее работе.
Газета.Ru 05:27
Политика

Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США

Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
Известия вчера в 20:58
Политика

Главу Чувашии Игнатьева исключили из «Единой России»

Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из «Единой России». Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, передает ТАСС.
РБК 06:38
Политика

В Кремле отказались комментировать план США по Ближнему Востоку

Кремль не комментирует план США по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной до ознакомления с документом.
РБК 06:51
Общество

В Японии коронавирусом заразился не ездивший в Китай мужчина

Коронавирус: Мурманский отель потерял уже полтора миллиона 28 01 2020 На 28 января в Китае от коронавируса нового типа умерли 106 человек.
Северпост 05:28
Шоу-бизнес

Олег Газманов станцевал в микротрусиках у бассейна

Олег Газманов зажег на Мальдивах в микротрусиках. Фанаты певца считают, что он – серьезный конкурент для Джанлуки Вакки .
Актуальные Новости 05:09
Общество

СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков

Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
ТАСС 03:54
Происшествия

В Хакасии главу района осудили за нападение на журналиста

Российская газета 06:18
Политика

Клишас оценил влияние поправок в Конституцию на благосостояние граждан

После принятия поправок в Конституцию благосостояние россиян повысится, заявил сопредседатель профильной рабочей группы, сенатор Андрей Клишас, передает «РИА Новости».
РБК 05:11
Кино

Джим Керри назвал условие для съемок в сиквеле «Маски»

ФАН вчера в 21:54
Политика

Мишустин уволил замглавы Минздрава

Премьер-министр России Михаил Мишустин своим распоряжением освободил Елену Бойко от должности замглавы Минздрава по ее просьбе.
Rambler News Service вчера в 07:34
Культура

Передача «АБВГДейка» закрылась после 45 лет в эфире

В эфир программа выходила 45 лет, последние 20 лет ее выпускал телеканал ТВЦ. Передача предназначалась для зрительской аудитории до 6 лет.
ToDay News Ufa вчера в 12:30
Общество

Украинский завод заказал в России алюминий для американских ракет

РИА Новости 01:31
Армия и оружие

Американские войска сбежали с блок-постов в Сирии после угрозы ударов российских вертолётов. Видео

26 января 2020 года прямо над американским блок-постом вблизи Тель Тамра были замечены два российских военных вертолёта – ударный Ми-35 и многоцелевой Ми-8, которые, как предполагается, и стали причиной того, почему американские военные покинули обозначенные блок-посты, тем более, что ранее было заявлено о том, что войска США осуществляют охрану вновь созданной военной базы в этом районе.
Avia.pro вчера в 19:01
Происшествия

Самолет совершил экстренную посадку в Новосибирске

Пассажирский самолет, вылетевший из Новосибирска в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета Толмачево из-за технических проблем с механизмом закрылок.
РБК 06:20
Шоу-бизнес

Ирина Шейк впервые рассказала о расставании с Брэдли Купером

Российская супермодель Ирина Шейк впервые рассказала о расставании с американским актером Брэдли Купером, от которого в 2017 году родила дочь.
Газета.Ru 03:55
Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии до 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru 03:45
Общество

Родителей оставленной на пять лет в клинике девочки объявили в розыск

Судебные приставы объявили в розыск родителей, пять лет не забирающих дочь из московской клиники.
ТАСС 04:36
Армия и оружие

Уничтожение ракетой танка Т-72 попало на видео

В сети появился видеоролик, на котором запечатлен момент попадания в сирийский танк Т-72 М1 «Adra» противотанковой ракеты.
Военное дело 06:27
Происшествия

Актер Евгений Романцов пропал в Санкт-Петербурге

Российская газета 06:51
Политика

Толстого не избрали вице-спикером ПАСЕ в первом туре

Глава делегации РФ Петр Толстой не набрал достаточного числа голосов для избрания вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы в первом туре, второй этап голосования пройдет во вторник, итоги были озвучены на пленарном заседании ПАСЕ.
РИА Новости 04:27
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