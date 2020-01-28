Происшествия
REGNUMЧиновника МИД РФ арестовали за взятки при госзакупках
Следствие считает, что чиновник получил несколько миллионов рублей в качестве откатов от коммерческих структур. За эти деньги Добровольский обещал обеспечить победы в конкурсах на право поставок министерству товаров и услуг. Точная сумма «вознаграждения» за услуги пока не известна.
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с чего всё началось
Хамовнический райсуд Москвы по ходатайству управления Следственного комитета России (СКР) по Центральному округу Москвы арестовал на два месяца Алексея Добровольского — начальника отдела организации госзакупок федерального государственного бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации зданий МИД РФ».Коммерсантъвчера в 18:03
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Культура
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В результате катастрофы американского военного самолета в провинции Газни в Афганистане погиб высокопоставленный офицер ЦРУ США Майкл Д'Андреа (Michael D’Andrea), который курировал операции на Ближнем Востоке и, в частности, атаку на главу спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани.
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Число частных клиник растет. Минздрав обещает «принять меры»
Министерство здравоохранения собирается разрабатывать требования по размещению медорганизаций, поскольку за последние 5 лет их количество увеличилось в 1,5 раза.
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В Китае рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса
В Китае рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса. Преимущественным путем заражения остается воздушно-капельный.
Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой
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Происшествия
Мужчина, оставивший сыновей в Шереметьево, сам явился к следователям
Происшествия
Обнародованы итоги психиатрического обследования историка-расчленителя Соколова
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В городе Соликамск в Пермском крае местный житель поджег свою бывшую супругу прямо на ее работе.
Политика
Der Spiegel приписал освобождение Аушвица армии США
Немецкий журнал Der Spiegel опубликовал на своей странице в Twitter сообщение о том, что концлагерь «Аушвиц-Биркенау» (Освенцим) якобы был освобожден армией США, сообщает RT.
Политика
Главу Чувашии Игнатьева исключили из «Единой России»
Главу Чувашии Михаила Игнатьева исключили из «Единой России». Об этом сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак, передает ТАСС.
Политика
В Кремле отказались комментировать план США по Ближнему Востоку
Кремль не комментирует план США по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной до ознакомления с документом.
Общество
В Японии коронавирусом заразился не ездивший в Китай мужчина
Коронавирус: Мурманский отель потерял уже полтора миллиона 28 01 2020 На 28 января в Китае от коронавируса нового типа умерли 106 человек.
Шоу-бизнес
Олег Газманов станцевал в микротрусиках у бассейна
Олег Газманов зажег на Мальдивах в микротрусиках. Фанаты певца считают, что он – серьезный конкурент для Джанлуки Вакки .
Общество
СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков
Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
Происшествия
В Хакасии главу района осудили за нападение на журналиста
Политика
Клишас оценил влияние поправок в Конституцию на благосостояние граждан
После принятия поправок в Конституцию благосостояние россиян повысится, заявил сопредседатель профильной рабочей группы, сенатор Андрей Клишас, передает «РИА Новости».
Кино
Джим Керри назвал условие для съемок в сиквеле «Маски»
Политика
Мишустин уволил замглавы Минздрава
Премьер-министр России Михаил Мишустин своим распоряжением освободил Елену Бойко от должности замглавы Минздрава по ее просьбе.
Культура
Передача «АБВГДейка» закрылась после 45 лет в эфире
В эфир программа выходила 45 лет, последние 20 лет ее выпускал телеканал ТВЦ. Передача предназначалась для зрительской аудитории до 6 лет.
Армия и оружие
Американские войска сбежали с блок-постов в Сирии после угрозы ударов российских вертолётов. Видео
26 января 2020 года прямо над американским блок-постом вблизи Тель Тамра были замечены два российских военных вертолёта – ударный Ми-35 и многоцелевой Ми-8, которые, как предполагается, и стали причиной того, почему американские военные покинули обозначенные блок-посты, тем более, что ранее было заявлено о том, что войска США осуществляют охрану вновь созданной военной базы в этом районе.
Происшествия
Самолет совершил экстренную посадку в Новосибирске
Пассажирский самолет, вылетевший из Новосибирска в Екатеринбург, совершил экстренную посадку в аэропорту вылета Толмачево из-за технических проблем с механизмом закрылок.
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Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии до 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Общество
Родителей оставленной на пять лет в клинике девочки объявили в розыск
Судебные приставы объявили в розыск родителей, пять лет не забирающих дочь из московской клиники.
Армия и оружие
Уничтожение ракетой танка Т-72 попало на видео
В сети появился видеоролик, на котором запечатлен момент попадания в сирийский танк Т-72 М1 «Adra» противотанковой ракеты.
Происшествия
Актер Евгений Романцов пропал в Санкт-Петербурге
Политика
Толстого не избрали вице-спикером ПАСЕ в первом туре
Глава делегации РФ Петр Толстой не набрал достаточного числа голосов для избрания вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы в первом туре, второй этап голосования пройдет во вторник, итоги были озвучены на пленарном заседании ПАСЕ.