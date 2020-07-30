с чего всё началось

Собеседник агентства рассказал, что банда занималась хищением и продажей земельных участков. Ущерб от действий группировки составил 200 миллионов рублей. Шихиева задержали после завершения обысков и опросов.

Чиновника в Дагестане задержали по подозрению в организации банды

Автоспорт Перес пропустит Гран-при Великобритании из-за заражения коронавирусом Повторный тест на коронавирус пилота команды "Формулы-1" "Рэйсинг Пойнт" Серхио Переса дал положительный результат, гонщик не примет участия в Гран-при Великобритании, сообщается на странице "Формулы-1" в Twitter.

Космос NASA запустило к Марсу марсоход Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту. 551

Общество ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence. 92

Происшествия С кладбища в Польше похитили скульптуру маршала Рокоссовского Неизвестные украли с муниципального кладбища в Легнице на западе Польши скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского. 11

Общество Навальный нашел у Дегтярева недвижимость на 125 млн рублей Семья врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева владеет домом и квартирой общей стоимостью 125 млн рублей, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. 46

Здоровье Умерла первая заразившаяся коронавирусом в США собака Немецкая овчарка, ставшая первой собакой с коронавирусной инфекцией в США, умерла через месяц после диагноза, сообщает журнал National Geographic.

Происшествия Главу компании «Нобель Ойл» арестовали в рамках расследования хищения Главу компании «Нобель Ойл» арестовали в рамках расследования хищения Басманный суд арестовал председателя совета директоров нефтедобывающей компании «Нобель Ойл» Григория Гуревича и бывшего члена совета директоров банка «Рублев» Сергея Шаповалова. 14

Шоу-бизнес Звезда «Дома−2» Саша Черно родила сына Черно рассказала, что ее сын похож на нее. Ребенок родился примерно на 1,5 недели позже ориентировочного срока. 80

Политика Не ЧВК, а ЧОП: посол России объяснил, кого задержали в Минске Белоруссия усилила пограничный режим, в том числе на участке границы с Россией, после скандала с задержанием в санатории под Минском трех десятков российских граждан, которых назвали бойцами частной военной компании.

Общество СК возбудил дело против трижды проголосовавшей в Израиле россиянки Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту использования гражданкой России в Израиле трёх бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию РФ. 64

Шоу-бизнес После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками новостью о том, что теперь она работает на телеканале СТС в новой передаче, где уже успела примерить на себя множество образов. 17

Политика Затулин заявил, что Лукашенко стал невменяемым Депутат и первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил «Газета.ру», что задержание российских бойцов ЧВК в Минске приведет к ухудшению российско-белорусских отношений. 8

Здоровье Роспотребнадзор предупредил о новых вирусах гриппа в России Путин провел совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации, подчеркнув то, что необходимо обеспечить доступ к вакцинированию от гриппа в предстоящий осенний сезон. 764

Политика Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями. 2,1K

Общество Huawei впервые обошла Samsung по продажам смартфонов Продажи мобильных устройств китайской компании Huawei во втором квартале 2020 года впервые превысили показатели южнокорейского производителя Samsung. 41