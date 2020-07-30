Происшествия
Lenta.ruЧиновника в Дагестане задержали по подозрению в организации банды
Собеседник агентства рассказал, что банда занималась хищением и продажей земельных участков. Ущерб от действий группировки составил 200 миллионов рублей. Шихиева задержали после завершения обысков и опросов.
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с чего всё началось
В сообщении пресс-службы СК России по Республике Дагестан говорится, что в отношении и.о. главы района было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере".РЕН ТВ15:22
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Общество
На Аляске выдра залезла в лодку к людям, чтобы спастись от косатки
Гид Джон Дорнеллас снял на видео, как испуганная выдра спасается от косатки в лодке с людьми, сообщает Daily Mail.
РИА Новости вчера в 20:07
Футбол
Кокорин подписал трехлетний контракт со «Спартаком»
Газета.Ru 12:34
Общество
Правозащитники насчитали 34 тыс. человек на акции в поддержку Тихановской
«По состоянию на 20:30 по местному времени (совпадает с мск), 34 тыс. человек прошли через контрольно-пропускные пункты», — говорится в сообщении.
РБК 15:25
Автоспорт
Перес пропустит Гран-при Великобритании из-за заражения коронавирусом
Повторный тест на коронавирус пилота команды "Формулы-1" "Рэйсинг Пойнт" Серхио Переса дал положительный результат, гонщик не примет участия в Гран-при Великобритании, сообщается на странице "Формулы-1" в Twitter.
РИА Новости 15:34
Космос
NASA запустило к Марсу марсоход
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) 30 июля запустило ракету-носитель Atlas V с марсоходом Perseverance и вертолетом Ingenuity на борту.
РБК 10:11
Общество
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца
ГИБДД начала выдавать водительские права нового образца, особенностью которых является надпись на трех языках: "водительское удостоверение", Permis de Conduire и Driving Licence.
Газета.Ru 15:31
Происшествия
С кладбища в Польше похитили скульптуру маршала Рокоссовского
Неизвестные украли с муниципального кладбища в Легнице на западе Польши скульптуру советского и польского маршала Константина Рокоссовского.
Коммерсантъ 14:12
Общество
Навальный нашел у Дегтярева недвижимость на 125 млн рублей
Семья врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева владеет домом и квартирой общей стоимостью 125 млн рублей, говорится в расследовании Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
SakhaNews 11:17
Армия и оружие
Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем
Российский Су-27 перехватил приближающиеся к границе России американские самолеты-разведчики в Черном море, сообщили в Минобороны.
РИА Новости 13:19
Здоровье
Умерла первая заразившаяся коронавирусом в США собака
Немецкая овчарка, ставшая первой собакой с коронавирусной инфекцией в США, умерла через месяц после диагноза, сообщает журнал National Geographic.
РИА Новости 15:35
Происшествия
Главу компании «Нобель Ойл» арестовали в рамках расследования хищения
Главу компании «Нобель Ойл» арестовали в рамках расследования хищения Басманный суд арестовал председателя совета директоров нефтедобывающей компании «Нобель Ойл» Григория Гуревича и бывшего члена совета директоров банка «Рублев» Сергея Шаповалова.
Коммерсантъ 15:06
Шоу-бизнес
Звезда «Дома−2» Саша Черно родила сына
Черно рассказала, что ее сын похож на нее. Ребенок родился примерно на 1,5 недели позже ориентировочного срока.
Evo-rus.com 13:43
Политика
Не ЧВК, а ЧОП: посол России объяснил, кого задержали в Минске
Белоруссия усилила пограничный режим, в том числе на участке границы с Россией, после скандала с задержанием в санатории под Минском трех десятков российских граждан, которых назвали бойцами частной военной компании.
Национальная служба новостей 14:30
Общество
СК возбудил дело против трижды проголосовавшей в Израиле россиянки
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту использования гражданкой России в Израиле трёх бюллетеней для голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Парламентская газета 09:29
Шоу-бизнес
После ухода из «Уральских пельменей» Михалкова нашла работу на СТС
Бывшая участница шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова поделилась с подписчиками новостью о том, что теперь она работает на телеканале СТС в новой передаче, где уже успела примерить на себя множество образов.
CT news 13:41
Политика
Затулин заявил, что Лукашенко стал невменяемым
Депутат и первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил «Газета.ру», что задержание российских бойцов ЧВК в Минске приведет к ухудшению российско-белорусских отношений.
Московский Комсомолец 04:23
Здоровье
Роспотребнадзор предупредил о новых вирусах гриппа в России
Путин провел совещание по санитарно-эпидемиологической ситуации, подчеркнув то, что необходимо обеспечить доступ к вакцинированию от гриппа в предстоящий осенний сезон.
ToDay News Ufa вчера в 17:40
Гаджеты
Роскачество обновило рейтинг лучших наушников
Evo-rus.com 08:25
Политика
Володин дал поручение проверить депутатов на двойное гражданство
Поводом стало обращение депутата от фракции КПРФ Дениса Парфенова, в котором содержится информация о том, что на пленарном заседании Государственной думы 17 апреля один из его коллег выразил предположение о наличии у него гражданства США в связи с тем, что тот пользуется американскими социальными сетями.
Вести.Ru вчера в 12:27
Армия и оружие
ОБСЕ зафиксировала 111 нарушений режима прекращения огня на Донбассе
В ежедневном отчете наблюдатели ОБСЕ рассказали, что стороны 111 раз нарушили режим прекращения огня с 27 июля.
Piter.tv вчера в 01:24
Происшествия
В Петербурге депутата Заксобрания задержали по подозрению во взятке
В Санкт-Петербурге задержали депутата законодательного собрания Романа Коваля и его помощника по подозрению во взятке, сообщил СК.
Газета.Ru 12:38
Здоровье
Житель Украины заболел коронавирусом в третий раз
Житель Тернопольской области Украины, дважды переболевший коронавирусом, заразился в третий раз.
РБК вчера в 21:31
Общество
«Газпром» перестал владеть трубоукладчиком для «Северного потока-2»
Компания «Газпром» перестала владеть единственным обладающим современной системой динамического позиционирования в России трубоукладчиком «Академик Черский».
Lenta.ru 28 июля в 18:51
Общество
Huawei впервые обошла Samsung по продажам смартфонов
Продажи мобильных устройств китайской компании Huawei во втором квартале 2020 года впервые превысили показатели южнокорейского производителя Samsung.
Известия 03:35
Происшествия
Появились фото подозреваемой в расчленении тела рэпера Картрайта
Телеканал РЕН ТВ опубликовал фотографии жены рэпера Versus Battle Энди Картрайта, которую подозревают в расчленении его тела.
Известия 04:47
Шоу-бизнес
Аршавин пожаловался на забравшую кубки и медали Барановскую
Вечерняя Москва 13:25
Политика
Козак назвал неэффективными переговоры с Ермаком по Донбассу
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак, который курирует вопросы политики в отношении Украины, назвал неэффективными переговоры по мирному урегулированию в Донбассе на уровне советников глав государств, сообщил РБК источник, близкий к переговорам.
РБК 13:02