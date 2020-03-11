Общество

BFM.ruBFM.ruЧиновникам рекомендовали отменить командировки за границу

Федеральным ведомствам рекомендовали отменить загранкомандировки, передает РИА Новости.
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Чиновникам запретили зарубежные командировки из-за коронавируса

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