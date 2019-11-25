Экономика

ИзвестияИзвестияМинфин доработает концепцию гарантированного пенсионного плана

Авторов идеи упрекают даже в том, что нынешний вариант концепции ГПП предполагает монетизацию пенсионных накоплений и резервов. В Минфине уже пообещали доработать идею ГПП и повторно опубликовать законопроект для публичного обсуждения на официальном сайте regulation.gov.ru.
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Финиш пенсионной реформы: ГПП превратят в МММ, оставив стариков без денег

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Опубликованы фото новых российских плацкартных вагонов

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Чемпионат России по биатлону в следующем сезоне примет Ханты-Мансийск.
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