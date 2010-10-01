Экономика
КоммерсантъЧиновники хотят контролировать цены на туруслуги
Чиновники хотят контролировать цены на туруслуги Спрос на отдых внутри России после снятия в большинстве регионов режима самоизоляции пока демонстрирует первые признаки восстановления, а федеральные власти уже забеспокоились о резком росте цен на него.
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с чего всё началось
В России могут быть разработаны механизм контроля роста цен на курортах и план реагирования на резкое изменение стоимости отдыха. Такое поручение дано вице-премьером Дмитрием Чернышенко.Коммерсантъ19 июня в 18:32
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Российские власти обеспокоены резким ростом цен на туристические услуги в стране
Эхо Москвывчера в 04:32
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Политика
Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния
Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
Lenta.ru 06:35
Культура
Федор Добронравов уволился из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов покинул Театр сатиры по собственному желанию, передает ТАСС со ссылкой на представителя пресс-службы театра.
Газета.Ru вчера в 13:10
Футбол
РФС утвердил перенос матча «Краснодар»—«Динамо» на 19 июля
Бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) утвердило перенос матча 23-го тура «Краснодар»—«Динамо» на 19 июля.
Коммерсантъ 07:32
Политика
Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты России
Президент Владимир Путин не исключил, что вновь выставит свою кандидатуру на пост главы государства, передает «Интерфакс».
Ведомости 07:36
Общество
Российские пенсионеры получат прибавку к пенсии с 1 августа
Несколько категорий российских граждан получат доплату к пенсии.
NewInform 19 июня в 02:18
Футбол
Кризис в РПЛ: игроки заражены, матч «Краснодар» – «Динамо» перенесен
На следующий день стало еще тревожнее – появились сообщения о том, что коронавирус выявлен у игроков еще двух клубов – «Динамо» и «Уфы».
МК-Спорт 05:59
Наука
Назвали основной фактор прочности шипов крапивы и хобота комара
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Nature Physics, исследователи поняли, почему крапива может проколоть человеческую кожу.
ToDay News Ufa 01:25
Религия
Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить полномочия
Схиигумен Сергий (Романов), называющий пандемию коронавируса COVID-19 мифом и выступающий против закрытия храмов, в очередной раз подверг критике церковное руководство и призвал патриарха Кирилла сложить полномочия.
Коммерсантъ 19 июня в 13:41
Политика
Путин назвал неизбежным визит руководства Украины в Москву
Российский президент Владимир Путин считает, что визит украинского руководства в Москву неизбежно состоится, это вопрос времени.
RT на русском 06:59
Общество
Путин наградил медиков за борьбу с коронавирусом
Владимир Путин подписал указы о награждении медработников за вклад в борьбу с коронавирусом, сообщается на сайте Кремля.
РИА Новости 04:15
Космос
Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне
Детальные фото поверхности Луны удалось получить благодаря зонду «Чанъэ-2».
Evo-rus.com 04:33
Общество
В Чебоксарах простились с экс-губернатором Чувашии Игнатьевым
Московский Комсомолец 08:12
Происшествия
Пять человек тяжело ранены при стрельбе в Техасе
Пять человек получили серьезные ранения при стрельбе в столице американского штата Техас - Остине, передает местная служба скорой помощи на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 08:16
Политика
МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне
Представитель МИД Великобритании прокомментировал статью российского лидера Владимира Путина о Второй мировой войне.
Моя Москва.онлайн вчера в 02:16
Общество
Граждане РФ с длительным трудовым стажем смогут уйти на пенсию раньше срока
Москва, 21 июня 2020, 09:32 — REGNUM Право на дополнительную льготу и выход на пенсию раньше установленного срока получат граждане России, которые имеют длительный трудовой стаж.
REGNUM 02:32
Здоровье
В Краснодарском крае 21 июня выявили 64 новых случая коронавируса
По данным на 21 июня, на Кубани общее число инфицированных достигло 5 тыс. 440 человек, при этом 4 тыс. 181 пациент успешно вылечились и выписались из больниц.
Кубань 24 03:50
Армия и оружие
Названо наиболее вероятное направление удара США по России
РИА Новости вчера в 07:51
Происшествия
«КамАЗ» оборвал трамвайные провода на юге Москвы
ТАСС/ Автомобиль "КамАЗ" оборвал трамвайные провода на юге Москвы, движение трамваев остановлено, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.
ТАСС 09:26
Происшествия
Грузовик с серной кислотой перевернулся на трассе в Красноярском крае
В Северо-Енисейском районе возле с. Верхнее Енашимо на трассе 04К-052 опрокинулся грузовик, перевозивший серную кислоту.
ТВК 08:46
Политика
Киев предостерегли от добычи газа у берегов Крыма
Любые попытки Киева добывать углеводороды на шельфе Чёрного моря у берегов Крыма будут пресечены.
Комсомольская правда 19 июня в 01:38
Армия и оружие
В России объяснили геноцид «Панцирей» турецкими Bayraktar TB2
Зенитные ракетно-пушечные комплексы (ЗРПК) «Панцирь» российского производства, которые применяются в Ливии, бесполезны против турецких оперативно-тактических многоцелевых беспилотных летательных комплексов Bayraktar TB2, объясняет «Звезда».
Lenta.ru 19 июня в 11:57
Армия и оружие
На Украине допустили удар новой ракетой по кораблям в Новороссийске
Украинский военный эксперт Михаил Жирохов заявил в своей статье для издания "Деловая столица", что новая противокорабельная крылатая ракета Р-360 комплекса "Нептун" "может дотянуться" до российских кораблей в Новороссийске.
РИА Новости вчера в 21:25
Происшествия
В многоэтажном доме в Дарницком районе Киева произошел взрыв газа
"21 июня в 10:00 в Дарницком районе по улице Григоренко, 41 в девятиэтажном жилом доме произошел взрыв, по предварительным данным газовоздушной смеси, с последующим обрушением перекрытий 4, 5, 6 и 7 этажей", - говорится в сообщении на сайте спасательного ведомства.
ТАСС 03:59
Общество
На западе Германии установили памятник Ленину
РБК вчера в 15:48
Игры
Injustice: Gods Among Us бесплатно раздают на ПК и PlayStation 4
NewInform вчера в 13:02
Единоборства
Волков проиграл Блэйдсу на турнире UFC
REGNUM 00:54