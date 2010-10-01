Экономика

КоммерсантъКоммерсантъЧиновники хотят контролировать цены на туруслуги

Чиновники хотят контролировать цены на туруслуги Спрос на отдых внутри России после снятия в большинстве регионов режима самоизоляции пока демонстрирует первые признаки восстановления, а федеральные власти уже забеспокоились о резком росте цен на него.
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с чего всё началось

Чиновники хотят контролировать цены на туруслуги

Участники рынка ожидаемо восприняли инициативу чиновников в штыки: этот год и так едва не привел к краху всей отрасли. В России могут быть разработаны механизм контроля роста цен на курортах и план реагирования на резкое изменение стоимости отдыха.
Коммерсантъвчера в 18:32

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Чиновники задумались о госрегулировании цен на российских курортах

Компания07:27

Чиновники задумались о госконтроле цен на российских курортах

Forbes05:15

Чиновники хотят контролировать цены на туруслуги

Коммерсантъвчера в 18:32

Правительство планирует взять под контроль цены на туруслуги

Народные новости03:22

Правительство займётся сдерживанием цен на курортах

News.ruвчера в 22:00

Правительство РФ намерено взять под контроль цены на курортах

URA.Ruвчера в 20:20

Российские власти обеспокоены резким ростом цен на туристические услуги в стране

Эхо Москвы04:32
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Здоровье

В США и Швейцарии прекращают испытания гидроксихлорохина

Национальные институты здравоохранения США приняли решение остановить испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства для борьбы с коронавирусом, говорится в сообщении, распространенном сегодня.
Вести.Ru 11:45
Политика

США пригласили Россию и Китай обсудить контроль над вооружениями

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Газета.Ru 02:40
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«Спартак» победил «Арсенал» в матче чемпионата России

РИА Новости 11:39
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Гидрометцентр предупредил о заморозках в России

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Пресс-секретарь рассказал о состоянии здоровья Назарбаева

Состояние первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, заболевшего коронавирусной инфекцией COVID-19, оценивается как хорошее.
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Российская газета вчера в 17:41
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В Москве прошла генеральная репетиция парада Победы

На Красной площади в Москве состоялась генеральная репетиция военного парада в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны.
РИА Новости 05:27
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Происшествия

Полиция завела уголовное дело на фанатов «Спартака»

Полиция Москвы возбудила уголовное дело о хулиганстве после акции футбольных фанатов московского "Спартака" около стадиона "Открытие Арена", сообщает ТАСС.
Газета.Ru 03:59
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В Москве молния ударила в посетителей парка

В Москве молния ударила в посетителей парка "Коломенское", сообщает РЕН ТВ.
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Федор Добронравов уволился из Театра сатиры

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Центр организации дорожного движения сообщил о подтоплениях на дорогах столицы из-за ливня.
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Карпин рассказал об эмоциях от матча «Сочи» — «Ростов»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал об эмоциях после матча 23-го тура «Сочи» — «Ростов».
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Apple может переименовать iPhone и iOS

Как сообщает главный редактор ресурса XDA Developers Макс Вайнбах, бренд iPhone получит новое название - Apple iPhone.
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В России нашли способ достроить «Северный поток-2»

В России нашли способ достроить «Северный поток-2»: принадлежавшее «Газпрому» судно «Академик Черский», способное закончить строительство газопровода, теперь записано на действующий в России фонд STIF.
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Социальная сеть Twitter закрыла доступ к отредактированному под телеканал CNN видеоролику, которым поделился в своем микроблоге президент США Дональд Трамп, в связи с тем, что на этот файл поступила жалоба от правообладателя.
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МИД Великобритании ответил на статью Путина о Второй мировой войне

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РИА Новости вчера в 19:06
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Серийный насильник задержан в Севастополе

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Армия и оружие

В России объяснили геноцид «Панцирей» турецкими Bayraktar TB2

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ЦСКА — Зенит 0:2 (1-й тайм)

Московский ЦСКА и петербургский «Зенит» огласили стартовые составы на матч 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Суд разрешил публикацию книги экс-советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, несмотря на попытки администрации президента страны добиться запрета на обнародование мемуаров, сообщает Associated Press.
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Дмитрий Чернышенко
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Российский государственный и политический деятель. Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам цифровой экономики и инновациям, связи, СМИ, а также культуры, туризма и спорта с 21 января 2020 года.
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