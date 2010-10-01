Участники рынка ожидаемо восприняли инициативу чиновников в штыки: этот год и так едва не привел к краху всей отрасли. В России могут быть разработаны механизм контроля роста цен на курортах и план реагирования на резкое изменение стоимости отдыха.

с чего всё началось

Чиновники хотят контролировать цены на туруслуги Спрос на отдых внутри России после снятия в большинстве регионов режима самоизоляции пока демонстрирует первые признаки восстановления, а федеральные власти уже забеспокоились о резком росте цен на него.

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